स्वार्थासाठी वेगळे झालात आणि स्वार्थासाठीच एकत्र आलात - उपमुख्यमंत्री शिंदेंची ठाकरे बंधूंवर सडकून टीका

Eknath Shinde At Shivaji Park : महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांचं बिगुल वाजलं असून येत्या 15 जानेवारीला मतदान पार पडणार आहे. राजकीय पक्षांना 13 जानेवारीपर्यंतच प्रचार करता येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रभरात विविध राजकीय पक्ष सभा घेत आहेत. मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असल्याने तसेच मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने येथील निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलंय. अशातच दादरच्या शिवाजी पार्कमध्ये रविवारी ठाकरे बंधूंची सभा झाली. तर सोमवारी याच मैदानात भाजप - शिवसेना युतीची सभा पार पडली. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंयांनी ठाकरे बंधूंवर सडकून टीका केली.
शिवाजी पार्कवर झालेल्या सभेदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 'शिवसेनेचं शिवाजी पार्कशी अतूट नातं असून आता महायुतीशी सुद्धा या मैदानाचं अतूट नातं आहे. शिवाजी पार्कवरील ही सभा प्रचार सभा नाही तर परिवर्तनाची नांदी आहे. काल इथे एक सभा झाली (ठाकरे बंधूची). त्यात नेहमीचेच टोमणे आणि शिव्या शाप होते. त्यांच्याकडे मुद्देच नाही. मात्र आजची सभा ही पुढच्या पाच वर्षात आम्ही काय करणार हे तुमच्या समोर मांडण्यासाठी ही सभा आहे. आता भावनेचं नाही तर विकासाचं राजकारण लोकांना अपेक्षित आहे. मुंबई महाराष्ट्राचा मानबिंदू आहे आणि देशाची आर्थिक राजधानी आहे. ती आर्थिक राजधानी सारखीच दिसली पाहिजे आणि असली पाहिजे. यापुढे मुंबईच्या विकासाचा अजेंडा आमचा आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, 'काही लोकांना निवडणूक आली की मुंबई आणि मराठी माणूस दिसतो. मराठी माणसाचं अस्तित्व धोक्यात आलं नाही आणि उद्याही येणार नाही. मुंबई जपण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत. मराठी माणूस म्हणता मग मी, देवेंद्र जी आम्ही मराठी नाहीत का? मी पुन्हा एकदा सांगतोय की मुंबईत महपौर हा महायुतीचा असेल आणि मराठी असेल. मुंबईत महापालिकेवर महायुतीचंच सरकार येणार. यांच्या काळात मुंबईतील मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर फेकला गेला. मुंबईच्या बाहेर गेलेल्या मराठी माणसाला पुन्हा मुंबईत आणू. आमचं साडेतीन वर्षाचं काम बघा, ते नो सेटलमेंट आणि ओनली डेव्हलपमेंट असं आहे. यात आम्ही २० हजार इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय घेतला. पगडी मुक्त मुंबई , झोपडपट्टी मुंबईसाठी 17 झोपडपट्ट्यांच्या क्लस्टर योजना, पुढच्या एक वर्षात मुंबई खड्डेमुक्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. 10 ते 12 हजार गिरणी कामगारांना आम्ही मुंबईत घर दिली. पुढील काळात 1 लाख गिरणी कामगारांना घर देऊ. आम्ही घर भरणारे नाही तर लोकांना घर देणारे आहोत. लाखो मराठी माणसांना त्याचा फायदा होईल'.
एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे बंधूंवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, 'आज जे लोक मराठी माणसाच्या नावाने गळे काढतायत ते निवडणूक संपल्यावर कुठे जातात हे तुम्हाला माहितीये. आता म्हणतात आमच्या वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. २० वर्षांपूर्वी वेगळे का झालात. तेव्हा तुमच्यासाठी महाराष्ट्र छोटा होता का? तेव्हा बाळासाहेबांपेक्षा तुमचा स्वार्थ मोठा होता, अहंकार मोठा होता, हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. स्वार्थासाठी वेगळे झालात आणि स्वार्थासाठीच एकत्र आलात. मराठी माणसाच्या नावाने खोटं प्रेम दाखवतात. मराठी माणसांसाठी यांनी काय केलं ते बघा आणि मागच्या साडेतीन वर्षात आम्ही काय केलं ते सुद्धा पाहा' अशी विनंती शिंदेंनी केली.
ठाकरे बंधूंकडून निवडणूक प्रचारात भाजप शिवसेना युती ही मुंबई तोडण्याच्या प्रयत्नात आहे. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, '25 वर्ष मुंबईला लुटणारे आज भ्रष्टाचारावर बोलतायत. आम्ही आयत्या बिळयावरचा नागोबा नाही तर कार्यकर्त्यापासून मोठे झालो. आम्ही सत्तेवर पाणी सोडून गेलो होतो. महायुतीने केलेल्या कामाचं क्रेडिट चोरणारी टोळी आता सक्रिय झाली आहे. करून दाखवलं त्याची होर्डिंग दाखवलीत आता खाऊन दाखवलं त्याची पण होर्डिंग लावा. मुंबईचा कोस्टल रोड आम्ही विरारपर्यंत नेणार. मुंबईतून ४० मिनिटात विरारपर्यंत पोहोचता येईल. तसेच रस्त्यांसंदर्भात अनेक प्रकल्प आम्ही राबवत आहोत.जे गेमचेंजर प्रकल्प ठरतील. आम्ही मुंबईला जोडणारे आहोत तोडणारे नाही. मुंबईला फिनटेक कॅपिटल करायचंय. मुख्यमंत्री दररोज बैठक घेरतायत. ग्लोबल फायनान्शिअल हब करण्याचा प्रयत्न करतोय. भारताला आर्थिक महासत्ता करायचं असेल तर आर्थिक राजधानी मुंबईची प्रगती झाली पाहिजे अशी पंतप्रधान मोदींची भूमिका आहे. मोदींनी मुंबईला महाराष्ट्राला १० वर्षात १० लाख कोटी दिले विकासासाठी. तुमच्या काळात मागायला गेले नाहीत एवढा अहंकार होता,' अशी टीका शिंदेनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाषणात पुढे म्हणाले की, 'मी दावोसला गेलो तेव्हा परदेशी गुंतवणूक आली आता सुद्धा मुख्यमंत्री सुद्धा दावोसचा दौरा करणार आहेत. यातून परदेशी गुंतवणूक येईल. त्यामुळे येथील लोकांना रोजगार मिळेल हे आमचं काम आहे. आमचं काम बोलतय. जेव्हा प्रकल्प येत नाही तेव्हा महाराष्ट्रावर अन्याय होतोय असं विरोधक म्हणतात आणि प्रकल्प झाले की मुंबई तोडण्याचा डाव आहे असं म्हणता. मुंबई महाराष्ट्रापासून कोणीही तोडू शकणार नाही ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे'.