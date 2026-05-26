/एक दोन नाही तर तब्बल 140 गर्लफ्रेंड; सर्वांसोबत असं काही केलं की पोलिसही शॉक झाले; 11 महिलांची पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार

डोंबिवलीत एका तरुणाने 140 तरुणींना आपली गर्लफ्रेंड बनवले. या सर्व तरुणींसह या भामट्याने असे कृत्य केले की पोलिसही शॉक झाले.
Panvel Crime News : एका तरुणाने एक दोन नाही तर तब्बल 140 तरुणींना गर्लफ्रेंड बनवले. प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून तरुणींशी संबंध प्रस्थापित केले. त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यांच्या नावावर लाखो रुपयांची कर्जे काढून फसवणूक केली. या भामट्याला डोंबिवलीतील मानपाडा पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. आरोपीचे नाव आदर्श म्हात्रे असे असून यापूर्वी त्याला नवी मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती.
आदर्श म्हात्रे हा पनवेल मधील रसायनी येथील राहणारा आहे. सोशल मीडियाच्या सुरुवातीला तरुणी सोबत मैत्री करून तो त्यांचा विश्वास संपादन करायचा. त्यानंतर प्रेमसंबंध निर्माण करून संबंधित तरुणींच्या नावावर विविध बँकांमधून कर्जे काढल्याचा आरोप आहे. तपासात आतापर्यंत 140 हून अधिक तरुणींना त्याने आपल्या जाळ्यात ओढल्याची माहिती समोर आली आहे. यापैकी 11 तरुणींनी पुढे येऊन अधिकृत तक्रारी दाखल केल्या असून आणखी काही पीडित महिला तक्रार देण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
विशेष बाब म्हणजे फसवणुकीला बळी पडलेल्या अनेक महिला उच्चशिक्षित असून विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या पदांवर कार्यरत आहेत. आर्थिक क्षेत्र, कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील महिलांची संख्या यामध्ये लक्षणीय असल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी अटक केल्यानंतर डोंबिवलीतील एका तरुणीनेही फसवणुकीची तक्रार दिल्याने मानपाडा पोलिसांनी आदर्श म्हात्रेला ताब्यात घेतले आहे. त्याच्याविरोधातील गुन्ह्यांचा तपास सुरू असून आणखी पीडित महिला पुढे येण्याची शक्यता असल्याने फसवणुकीचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावरील ओळखी आणि ऑनलाइन नातेसंबंधांच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीचा गंभीर मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
महापुरुषांचा संचार असल्याचं सांगत शरीरिक व आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या सांगलीच्या विटा येथील तिघा भोंदूकडुन एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला.या प्रकरणी तिघांवर विटा पोलीस ठाण्यामध्ये पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.((धक्कादायक म्हणजे पीडित मुलीला,तू मागच्या जन्मी नागिन होतीस,आणि संकेतबाबा नाग होता, त्यामुळे जन्मी लग्न व्हावं म्हणून तुझा जन्म झाला असं सांगत,तिघांनी अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करत व्हिडिओ देखील काढल्याचं पोलीस तपासात समोर आले आहे,तसेच पीडित मुलीला व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अत्याचार केल्याचाही समोर आले आहे.))त्याचबरोबर पीडित मुलीच्या वडिलांकडून पूजा व हवन करण्यासाठी सुमारे साडेचार लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याचाही प्रकार उघडकीस आला आहे.या प्रकरणी अटकेत असणाऱ्या भोंदू महेश मोहन बाबर, संकेत संदीप निकमआणि सूरज उपाध्ये या तिघांविरुद्ध पोक्सो अंतर्गत आणि आर्थिक फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.