/मुंबईच्या मॉलमध्ये तरुणीला जमिनीवर पाडून जबरदस्ती चुंबन; आरोपीचा खुलासा ऐकून न्यायाशीध संतापले

मुंबई क्राईम न्यूज : मुंबईच्या मॉलमध्ये एका तरुणीसह अत्यंत धक्कादाय घटना घडली आहे. एका माथेफिरुने या तरुणीला जबरदस्ती किस केले. या प्रकरणी मुंबई उपनगरातील दिंडोशी सत्र न्यायालयाने आरोपीला शिक्षा सुनावली आहे. सुनावणी दरम्यान आरोपीने जो खुलासा केला तो ऐकून न्यायाधीश देखील संतापले.
रितेश राजुभाई अरमुल्ला (वय 34 वर्षे) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपी रितेश हा बोरीवली (पश्चिम) येथील बोरभटपाडा येथील राहणारा आहे. मॉल मध्ये काम करणाऱ्या तरुणीचे जबरदस्ती चुंबन घेत विनयभंग केल्या प्रकरणी त्याला दोषी ठरवून एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. पीडितेचा जबाब विश्वासार्ह होता. घटनेपूर्वी आरोपीला ओळखत नसतानाही, पीडितेने त्याच्याविरुद्ध साक्ष देण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.
संबधीत महिलेने गेल्या वर्षी 17 सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल केला. पीडित तरुणी बोरिवली पश्चिममधील शिंपोली भागातील एका मॉलमध्ये सेल्सगर्ल म्हणून काम करत होती. सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास, ड्युटीवर असताना, तिने एक कोल्ड्रिंक विकत घेतले आणि ती बिलिंग काउंटरकडे जात असताना, गुलाबी शर्ट घातलेल्या एका माणसाने तिला स्वच्छतागृहाचा पत्ता विचारला. तिने त्याला रस्ता दाखवण्याची तयारी दर्शवली, पण तो तिला स्वच्छतागृह दाखवण्याचा वारंवार आग्रह करत होता. तिने त्याला पुढे जाण्यास सांगितले आणि तो निघून गेला. थोड्या वेळाने, तो अचानक तिथे आला आणि त्याने जबरदस्तीने तिचे चुंबन घेतले. ते दोघेही खाली पडले. खाली पडल्यानंतरही आरोपी तिचे चुंबन घेत राहिला आणि तिचा विनयभंग केला. यावेळी तिथे जमलेल्या लोकांनी त्या माणसाला पकडले आणि पोलिसांना बोलावले.
न्यायाधीशांनी साक्षीदारांच्या जबाबांचे पुनरावलोकन केले. आरोपीने पीडितेचा स्वच्छतागृहापर्यंत पाठलाग केला, तिच्या अनवधानाचा फायदा घेतला, तिचे चुंबन घेतले, तिला पाडले आणि पुन्हा तिचे चुंबन घेतले असे साक्षीदारांनी सांगितले. या पुराव्यावर अविश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही असे न्यायाधीशांनी सांगितले. पुरावा आणि आरोपी तिथे उपस्थित असल्याची कबुली, या दोन्ही साक्षीदारांच्या पुराव्यावर अविश्वास ठेवत आरोपीला शिक्षा सुनावली.
स्वत:च्या बचावासाठी आरोपीने यावेळी अजब युक्तीवाद केला. आरोपीचा युक्तीवाद ऐकून न्यायाधीश संतापले. धक्का लागून एकमेकांवर पडलो आणि चुकून चुंबन झाले असा युक्तीवाद आरोपीने केला. मात्र, प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष, पुराव्यांच्या आधारे आरोपीची कृती हेतुपुरस्सर आणि पूर्वनियोजित होत असे म्हणत कोर्टा आरोपीला फटकारले. हे चुकून झालेले कृत्य नसून विनयभंग असल्याचे कोर्टाने म्हंटले.