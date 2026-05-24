/Thane Crime:चारित्र्यावर संशय अन् ‘लिव्ह-इन’ पार्टनरला संपवलं; 2 वर्षाच्या नात्याचा धक्कादायक शेवट!

Kalyan Crime: संशय आणि वैयक्तिक वादातून घडलेल्या या घटनेने पुन्हा एकदा नातेसंबंधातील ताणतणाव किती गंभीर वळण घेऊ शकतात, याची जाणीव करून दिली आहे.
Thane Crime: ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण-आंबिवली बनेली परिसरात ‘लिव्ह-इन’ नात्यात राहणाऱ्या तरुणीची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 25 वर्षीय तरुणीचा तिच्याच पार्टनरने चाकूने वार करून खून केल्याने परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीला काही तासांत अटक केली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
24 मे 2026 रोजी सकाळी ही घटना उघडकीस आली. आरोपी आणि पीडित तरुणी गेल्या दोन वर्षांपासून एकत्र राहत होते. घरामध्ये झालेल्या जोरदार वादानंतर हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाला होता.
प्राथमिक तपासात आरोपीला आपल्या पार्टनरच्या चारित्र्यावर संशय होता, अशी माहिती समोर आली आहे. या संशयातून दोघांमध्ये वारंवार भांडण होत होते. अखेर रागाच्या भरात आरोपीने चाकूने वार करून तरुणीचा जीव घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
घटनेची माहिती मिळताच कल्याण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या मदतीने आरोपीचा माग काढण्यात आला. काही तासांतच आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याच्याकडून रक्ताने माखलेला चाकू जप्त करण्यात आला आहे.
गुन्हा केल्यानंतर आरोपीने तरुणीच्या मोबाईलवरून तिच्या कुटुंबीयांना संदेश पाठवून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर आले आहे. मात्र शेजाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे पोलिसांना संशय आला आणि हा प्रकार उघडकीस आला.
आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, त्याला १४ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तरुणीचे शवविच्छेदन पूर्ण झाले असून पुढील तपास सुरू आहे.
या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिकांनी अशा नात्यांमध्ये समुपदेशन आणि कायदेशीर जागरूकतेची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
राज्यात सध्या भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव कमालीचा वाढला आहे. गल्लीबोळापासून ते मुख्य रस्त्यांपर्यंत मोकाट श्वानांनी उच्छाद मांडला असून, निष्पाप नागरिकांना आपले लक्ष्य बनवले आहे. समोर आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच केवळ तीन महिन्यांत 4 लाख 99 हजार 553 श्वानदंशाच्या घटनांची नोंद झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या तीन महिन्यांत रेबीजमुळे 19 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.