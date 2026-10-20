डोंबिवली हत्याकांडाने हादरलं! तरुणाची धारदार शस्त्राने भोसकून हत्या

जुन्या वादातून तरुणाची धारदार शस्त्राने भोसकून हत्या करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार डोंबिवलीत घडला आहे. मृत व्यक्तीचे नाव साहिल गायकवाड असून छातीवर धारदार शत्राने हल्ला केल्याने साहिल गंभीर जखमी झाला होता. जखमी अवस्थेत त्याला रुग्णालयात नेले असता उपचाराआधीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध विष्णू नगर पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरु केला आहे
सनी सिंह आणि साहिल गायकवाड हे मित्र असून साहिलने सनी सिंह याला मावसभाऊ गुड्डू (अर्थव) हिवाळे याच्याशी झालेल्या भांडणाची माहिती दिली होती. या वादात मारहाण झाल्याचेही सांगितले. दुसऱ्या दिवशी आरोपी दिशांत गायकवाड याने भांडण मिटवण्यासाठी साहिल गायकवाड याला फोन करून डोंबिवली पश्चिमकडील टेल्कोसवाडी येथे भेटण्यासाठी सांगितले. आपापसात तडजोड करत भांडण मिटल्याचे सांगितल्याने त्यावेळी दोन्ही गट तेथून निघून गेले.
मात्र झालेल्या भांडणाचा राग मनात धरून पुन्हा रात्री पावणे अकराच्या सुमारास साहिल आपल्या मित्रांसह सखाराम कॉम्प्लेक्स टेल्कोसवाडी येथे आला. हर्षल गिरी, दिशांत गायकवाड, चिराग सावंत ,कमलेशसह एक अल्पवयीन मुलगा त्या ठिकाणी आले. पुन्हा साहिल आणि त्यांच्यामध्ये वाद सुरू झाला . हर्षल गिरी, दिशांत गायकवाड, चिराग सावंत अल्पवयीन मुलगा आणि कमलेशने साहिलला मारहाण सुरू केली. साहिलसोबत असलेल्या मित्रांनी वाचवण्याचा प्रयत्न केला मात्र यादरम्यान हर्षल गिरीने धारदार चाकूने साहिल्यावर हल्ला चढवला.
या हल्ल्यात साहिल गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचे रुग्णालयाने सांगितले. याप्रकरणी विष्णू नगर पोलीस ठाण्यात सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोघांना ताब्यात घेत पोलीस याप्रकरणी पुढील तपास करत आहेत