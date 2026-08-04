/पावसाळी सहल बेतली जिवावर, सोलनपाडा धरणाखाली वाहून गेलेल्या मुंबईतील पर्यटकाचा मृत्यू

Monsoon Trip Accident : सध्या पावसाळ्याचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी अनेक पर्यटक निसर्गाच्या सानिध्यात धबधब्यावर जाण्याचा प्लॅन करतात. मात्र धबधब्यांवर उसळणाऱ्या पाण्याचे आकर्षण असाच एका मुंबईतील तरुणाच्या जेवावं बेतले. कर्जत तालुक्यातील सोलनपाडा पाझर तलावावर वर्षासहलीसाठी आलेल्या मुंबईतील २४ वर्षीय अरमान अब्दुल लतीफ अन्सारी याने धरणाखालील धबधब्यात उडी मारली. पण तो दिसेनासा झाला. स्थानिकांनी शोध घेतला असता तो नाल्याच्या पुलाजवळ अडकला होता. यावेळी त्याला बाहेर काढले असताना त्याचा जागीच मृत्यू झाला होता.
24 वर्षांचा अरमान अन्सारी हा मित्रांसह सोलनपाडा पाझर तलावावर वर्षसहलीसाठी आला होता. सकाळी धरणाखाली तयार झालेल्या धबधब्यात मित्रांसोबत पोहण्याचा आनंद घेत असताना त्याने धबधब्याच्या भिंतीवरून पाण्यात उडी मारली. ग्रामस्थांनी त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु यश आले नाही. काहीवेळाने अरमान अन्सारीक्सचा मृतदेह सापडला. प्राथमिक माहितीनुसार अरमानच्या डोक्याला आणि हनुवटीला दगडांचा जबर मार लागल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झालाची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक पोलिस पाटील विलास मेदगे यांनी या घटनेची माहिती कर्जत पोलिसांना दिली. त्यानुसार कशेळे आऊटपोस्टचे पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला.
धरण परिसरात प्रवेशास बंदी असूनही अनेक पर्यटक धोकायक ठिकाणी जातात आणि पाण्यात उतरतात. सदर दुर्घटनेनंतर भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून धरण परिसरात कोणालाही प्रवेश देणार नसल्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे. शेकडो फूट खोल दरी अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत तरुणाचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.
अनेक पर्यटक पावसाळ्याच्या सहलीसाठी धबधबे आणि ट्रेकिंग पॉईंटवर जाणं पसंत करतात. मात्र ही गोष्ट 23 वर्षीय तरुणाच्या जीवावर बेतली. खोपोलीजवळील केपी वॉटरफॉल येथे ठाण्यातील २३ वर्षीय अभिषेक कुसवाह हा रविवारी त्याच्या मित्रांसोबत गेला होता. मात्र सायंकाळी पाय घसरून दरीत पडल्याने त्याचा मृत्यू झाला. मुसळधार पाऊस, रात्रीचा अंधार इत्यादींमुळे त्याच्या शोध कार्यात अनेक अडचणी आल्या मात्र अखेर आठ तासांनी त्याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.