Youtuber Mahi Khan Appology: अखेर माज उतरला, माही खानने मागितली मराठी माणसांची माफी,'मुंबई मेरी जान...'

Youtuber Mahi Khan Appology: मुंबई, महाराष्ट्रात कमवायला येणारे अनेक परप्रांतीय मराठी बोलणार नाही, अशी मग्रुरी दाखवतात. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून दखल घेतल्यानंतर त्यांना आपली चूक लक्षात येते. अशी अनेक प्रकरणे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होतायतय. युट्यूबर माही खानचे प्रकरण असेच एक आहे. मराठी बोलण्यास नकार देणाऱ्या माफी खानने आता महाराष्ट्रातील नागरिकांची माफी मागितलीय.
एअर इंडिया विमानात पुढील सीटवर बसलेल्या यूट्यूबर माही खानने अचानक बॅकरेस्ट मागे ढकलले. यामुळे चहा घेत असलेल्या मुग्धा मजुमदार यांच्या अंगावर जेवण सांडले. मुग्धा यांनी मराठीत "भाऊ, जरा सावकाश" म्हटल्यावर माहीला संताप अनावर झाला. त्याने वादाचा व्हिडीओ काढून सोशल मीडियावर टाकला. ज्यात मुग्धा यांना मराठी बोलल्याबद्दल त्याने टार्गेट केले. ही क्लिप व्हायरल होताच मुग्धांच्या आयुष्यात अडचणी वाढल्या.
व्हिडीओमुळे मुग्धा मजुमदार यांना ह्युंदाई कंपनीतून नोकरी गमवावी लागली. फोनवर सतत धमकीचे कॉल्स, शिवीगाळ आणि अगदी बलात्काराच्या धमक्या आल्या. मूळ बंगाली असूनही मराठी भाषेचा अभिमान बाळगणाऱ्या या महिलेला केवळ भाषेच्या मुद्द्यावरून एवढा त्रास सहन करावा लागला, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक संतुलन ढासळले.
पीडित मुग्धा यांनी ठाण्यात मनसे नेते अविनाश जाधव यांची भेट घेऊन व्यथा सांगितली. जाधव यांनी माही खानला 'व्ह्यूजसाठी स्टंटबाजी' करणारा म्हटले. "त्याला शोधून काढू, मनसे कार्यालयात हजेरी लावू आणि मराठी शिकवू!"असा इशारा दिला. यानंतर अवघ्या 24 तासांत परिस्थिती पालटली.
माही खानने मूळ व्हिडीओ डिलीट केला. नवीन व्हिडीओ पोस्ट केला. त्यात तो म्हणाला, "कुणाला दुखापत करण्याचा हेतू नव्हता. "तीन दिवसांपूर्वी मी जो व्हिडीओ टाकला होता, तो मी काढून टाकला आहे. व्हिडीओ शेअर करताना कुणाला नुकसान व्हावं असा माझा कोणताही हेतू नव्हता. मराठी भाषा, मराठी संस्कृती कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता. मला जे कुणी एकतंय त्यांना मी सांगू इच्छितो की मी कोणत्याही भाषेविरोधात नाही. माझा व्हिडीओमुळे कुणाला वाईट वाटलं असेल तर मी त्या सर्वांची माफी मागतो. मी मुंबई येत-जात असतो. मुंबई माझी जान आहे. मी हक्काने बोलतो, जय महाराष्ट्र."
सोशल मीडियावरील बेजबाबदार कंटेंटमुळे एखाद्याचे जीवन उद्ध्वस्त होऊ शकते, हे यातून दिसते. याप्रकरणात मनसेच्या दणक्याने माफी युट्यूबरने माफी मागितली. पण मुग्धा यांची गेलेली नोकरी आणि मानसिक आघाताची भरपाई कोण करणार? असा प्रश्न उभा राहतो. या प्रकरणामुळे भाषिक अभिमान आणि ऑनलाइन ट्रोलिंग यांच्यातील संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला.
