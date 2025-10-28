English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Youtuber Mahi Khan Appology: अखेर माज उतरला, माही खानने मागितली मराठी माणसांची माफी,'मुंबई मेरी जान...'

Youtuber Mahi Khan Appology: क्लिप व्हायरल होताच मुग्धांच्या आयुष्यात अडचणी वाढल्या.     

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 28, 2025, 02:18 PM IST
Youtuber Mahi Khan Appology: मुंबई, महाराष्ट्रात कमवायला येणारे अनेक परप्रांतीय मराठी बोलणार नाही, अशी मग्रुरी दाखवतात. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून दखल घेतल्यानंतर त्यांना आपली चूक लक्षात येते. अशी अनेक प्रकरणे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होतायतय. युट्यूबर माही खानचे प्रकरण असेच एक आहे. मराठी बोलण्यास नकार देणाऱ्या माफी खानने आता महाराष्ट्रातील नागरिकांची माफी मागितलीय. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

एअर इंडिया विमानात पुढील सीटवर बसलेल्या यूट्यूबर माही खानने अचानक बॅकरेस्ट मागे ढकलले. यामुळे चहा घेत असलेल्या मुग्धा मजुमदार यांच्या अंगावर जेवण सांडले.  मुग्धा यांनी मराठीत "भाऊ, जरा सावकाश" म्हटल्यावर माहीला संताप अनावर झाला. त्याने वादाचा व्हिडीओ काढून सोशल मीडियावर टाकला. ज्यात मुग्धा यांना मराठी बोलल्याबद्दल त्याने टार्गेट केले. ही क्लिप व्हायरल होताच मुग्धांच्या आयुष्यात अडचणी वाढल्या.     

मुग्धांना सहन करावा लागला त्रास

व्हिडीओमुळे मुग्धा मजुमदार यांना ह्युंदाई कंपनीतून नोकरी गमवावी लागली. फोनवर सतत धमकीचे कॉल्स, शिवीगाळ आणि अगदी बलात्काराच्या धमक्या आल्या. मूळ बंगाली असूनही मराठी भाषेचा अभिमान बाळगणाऱ्या या महिलेला केवळ भाषेच्या मुद्द्यावरून एवढा त्रास सहन करावा लागला, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक संतुलन ढासळले.

मनसेचा कठोर इशारा

पीडित मुग्धा यांनी ठाण्यात मनसे नेते अविनाश जाधव यांची भेट घेऊन व्यथा सांगितली. जाधव यांनी माही खानला 'व्ह्यूजसाठी स्टंटबाजी' करणारा म्हटले. "त्याला शोधून काढू, मनसे कार्यालयात हजेरी लावू आणि मराठी शिकवू!"असा इशारा दिला. यानंतर अवघ्या 24 तासांत परिस्थिती पालटली.

माही खानचा माफीनामा

माही खानने मूळ व्हिडीओ डिलीट केला. नवीन व्हिडीओ पोस्ट केला. त्यात तो म्हणाला, "कुणाला दुखापत करण्याचा हेतू नव्हता.  "तीन दिवसांपूर्वी मी जो व्हिडीओ टाकला होता, तो मी काढून टाकला आहे. व्हिडीओ शेअर करताना कुणाला नुकसान व्हावं असा माझा कोणताही हेतू नव्हता. मराठी भाषा, मराठी संस्कृती कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता. मला जे कुणी एकतंय त्यांना मी सांगू इच्छितो की मी कोणत्याही भाषेविरोधात नाही. माझा व्हिडीओमुळे कुणाला वाईट वाटलं असेल तर मी त्या सर्वांची माफी मागतो. मी मुंबई येत-जात असतो. मुंबई माझी जान आहे. मी हक्काने बोलतो, जय महाराष्ट्र."

सोशल मीडियावरील बेजबाबदार कंटेंटमुळे एखाद्याचे जीवन उद्ध्वस्त होऊ शकते, हे यातून दिसते. याप्रकरणात मनसेच्या दणक्याने माफी युट्यूबरने माफी मागितली. पण मुग्धा यांची गेलेली नोकरी आणि मानसिक आघाताची भरपाई कोण करणार? असा प्रश्न उभा राहतो. या प्रकरणामुळे भाषिक अभिमान आणि ऑनलाइन ट्रोलिंग यांच्यातील संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला.

FAQ 

१. माही खान आणि मुग्धा मजुमदार यांच्यात नेमका वाद कशामुळे झाला?

एअर इंडिया विमानात माही खानने अचानक सीटचा बॅकरेस्ट मागे ढकलल्याने मुग्धा यांच्या अंगावर जेवण सांडले. मुग्धांनी मराठीत "भाऊ, जरा हळू" म्हटल्यावर माहीला राग आला आणि त्याने वादाचा व्हिडीओ काढून सोशल मीडियावर टाकला.
   
२. मुग्धा मजुमदार यांना या प्रकरणात काय त्रास सहन करावा लागला?

व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने मुग्धांना ह्युंदाई कंपनीतील नोकरी गमवावी लागली. तसेच फोनवर सतत धमकीचे कॉल्स, शिवीगाळ आणि बलात्काराच्या धमक्या मिळाल्या.  

३. माही खानने माफी कशी आणि कधी मागितली?

मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या कठोर इशाऱ्यानंतर अवघ्या २४ तासांत माही खानने मूळ व्हिडीओ डिलीट करून नवीन माफीनामा व्हिडीओ पोस्ट केला. त्यात त्याने मराठी भाषा-संस्कृतीला विरोध नसल्याचे सांगितले आणि सर्वांची माफी मागितली.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

