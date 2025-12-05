English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Government Survey on Laadki Bahin Yojna: महायुती सरकारला सत्तेमध्ये आणण्यात लाडकी बहीण योजनेने फार महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. निवडणुकीच्या आधी सरकारने आणलेल्या या योजनेमुळे महिलांनी सरकारला भरभरुन मतं दिली.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 5, 2025, 07:17 PM IST
Laadki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेमुळे खरंच मदत झाली का? महाराष्ट्रातील जनतेने दिलं उत्तर

Maharashtra Government Survey on Laadki Bahin Yojna: राज्यात महायुतीचं सरकार येण्यामागे लाडकी बहीण योजनेने फार मोलाचा वाटा उचलला आहे. महायुतीने निवडणुकीच्या आधी लाडकी बहीण योजना आणत महिलांच्या खात्यात महिन्याला 1500 रुपये पाठवले. राज्यभरातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेतला आणि त्याबदल्यात महायुतीला भरभरुन मतं दिली. लाडक्या बहिणींनी दिलेल्या मतांच्या जोरावर राज्यात महायुतीचं सरकार आलं. मात्र लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांना खरंच मदत झालीय का? असा प्रश्न झी 24 तास आणि JDS या संस्थेनं  महासर्व्हेच्या माध्यमातून विचारला. त्यावर नेमकं काय उत्तर आलं पाहा. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला 5 डिसेंबर 2025 रोजी पहिले वर्ष पूर्ण होत असताना, झी 24 तास आणि ज्युबिलंट डेटा स्टुडिओ (JDS) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राचा राज्यव्यापी मतदान सर्व्हे करण्यात आला आहे. महायुती सरकारची गेल्या वर्षभराची कामगिरी कशी राहिली? कोणत्या योजना सामान्य लोकांच्या पसंतीला उतरल्या? सामान्य लोकांचं महायुती सरकारबाबत काय मत आहे? याचा कानोसा झी 24 तास आणि JDS या संस्थेनं एका महासर्व्हेच्या माध्यमातून घेतला आहे. यावेळी लाडकी बहीण संदर्भातही प्रश्न विचारण्यात आला.

लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांना खरंच मदत झाली का?

लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांना खरंच मदत झालीय का? असा प्रश्न विचारला असता तब्बल 64 टक्के लोकांनी हो असं उत्तर दिलं आहे. तर दुसरीकडे 26 टक्के थोडीफार मदत झाली असं सांगितलं आहे. 8 टक्के लोकांनी हा फक्त देखावा असल्याचं म्हटलं आहे. 2 टक्के लोकांनी मात्र माहिती नाही असं सांगत उत्तर देणं टाळलं. म्हणजे थोडक्यात  फायदा झाला असं सांगणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. 


झी 24 तास आणि JDS चा महासर्व्हे

14 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण 89 हजार 812 जणांना समाविष्ट करण्यात आलं. या सर्वेक्षणात, सामाजिक-राजकीय संशोधन व डेटा विश्लेषणातील दोन पद्धतींचा वापर करण्यात आला आहे. 

पहिल्या पद्धतीत प्रत्यक्ष भेटी व घरघर फिरून सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके समाविष्ट होते. यादरम्यान 22 हजार 654 जणांच्या वैयक्तिक मुलाखती घेण्यात आल्या.

तर दुसरा टेलिया मोबाईल-आधारित AI व्हॉइस सर्व्हे आहे.  मोबाईलद्वारे अत्याधुनिक, संवादात्मक AI-आधारित व्हॉइस सर्व्हेमध्ये 67 हजार 158 जणांना समाविष्ट करण्यात आलं. 

AI टेलिफोनिक व्हॉइस सर्व्हे आणि प्रत्यक्ष संवादामुळे महाराष्ट्रातील जनमताचा कानोसा घेणारे हे सर्वेक्षण आगळे वेगळे ठरले आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व्हेची भौगोलिक व्याप्ती:

कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र या विविध विभागांचे संतुलित प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी खालील 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके येथे सर्व्हे करण्यात आला.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

