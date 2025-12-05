Laadki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेमुळे खरंच मदत झाली का? महाराष्ट्रातील जनतेने दिलं उत्तर

Maharashtra Government Survey on Laadki Bahin Yojna: राज्यात महायुतीचं सरकार येण्यामागे लाडकी बहीण योजनेने फार मोलाचा वाटा उचलला आहे. महायुतीने निवडणुकीच्या आधी लाडकी बहीण योजना आणत महिलांच्या खात्यात महिन्याला 1500 रुपये पाठवले. राज्यभरातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेतला आणि त्याबदल्यात महायुतीला भरभरुन मतं दिली. लाडक्या बहिणींनी दिलेल्या मतांच्या जोरावर राज्यात महायुतीचं सरकार आलं. मात्र लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांना खरंच मदत झालीय का? असा प्रश्न झी 24 तास आणि JDS या संस्थेनं महासर्व्हेच्या माध्यमातून विचारला. त्यावर नेमकं काय उत्तर आलं पाहा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला 5 डिसेंबर 2025 रोजी पहिले वर्ष पूर्ण होत असताना, झी 24 तास आणि ज्युबिलंट डेटा स्टुडिओ (JDS) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राचा राज्यव्यापी मतदान सर्व्हे करण्यात आला आहे. महायुती सरकारची गेल्या वर्षभराची कामगिरी कशी राहिली? कोणत्या योजना सामान्य लोकांच्या पसंतीला उतरल्या? सामान्य लोकांचं महायुती सरकारबाबत काय मत आहे? याचा कानोसा झी 24 तास आणि JDS या संस्थेनं एका महासर्व्हेच्या माध्यमातून घेतला आहे. यावेळी लाडकी बहीण संदर्भातही प्रश्न विचारण्यात आला.
लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांना खरंच मदत झालीय का? असा प्रश्न विचारला असता तब्बल 64 टक्के लोकांनी हो असं उत्तर दिलं आहे. तर दुसरीकडे 26 टक्के थोडीफार मदत झाली असं सांगितलं आहे. 8 टक्के लोकांनी हा फक्त देखावा असल्याचं म्हटलं आहे. 2 टक्के लोकांनी मात्र माहिती नाही असं सांगत उत्तर देणं टाळलं. म्हणजे थोडक्यात फायदा झाला असं सांगणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे.
14 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण 89 हजार 812 जणांना समाविष्ट करण्यात आलं. या सर्वेक्षणात, सामाजिक-राजकीय संशोधन व डेटा विश्लेषणातील दोन पद्धतींचा वापर करण्यात आला आहे.
पहिल्या पद्धतीत प्रत्यक्ष भेटी व घरघर फिरून सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके समाविष्ट होते. यादरम्यान 22 हजार 654 जणांच्या वैयक्तिक मुलाखती घेण्यात आल्या.
तर दुसरा टेलिया मोबाईल-आधारित AI व्हॉइस सर्व्हे आहे. मोबाईलद्वारे अत्याधुनिक, संवादात्मक AI-आधारित व्हॉइस सर्व्हेमध्ये 67 हजार 158 जणांना समाविष्ट करण्यात आलं.
AI टेलिफोनिक व्हॉइस सर्व्हे आणि प्रत्यक्ष संवादामुळे महाराष्ट्रातील जनमताचा कानोसा घेणारे हे सर्वेक्षण आगळे वेगळे ठरले आहे.
कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र या विविध विभागांचे संतुलित प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी खालील 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके येथे सर्व्हे करण्यात आला.