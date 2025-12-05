Maharashtra Government Survey: 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा अन् 48 तालुके...; झी 24 तास आणि JDS ने असा केला सर्व्हे

Maharashtra Government Survey: देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला 5 डिसेंबर 2025 रोजी पहिले वर्ष पूर्ण होत असताना, झी 24 तास आणि ज्युबिलंट डेटा स्टुडिओ (JDS) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राचा राज्यव्यापी मतदान सर्व्हे करण्यात आला आहे. 14 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण 89 हजार 812 जणांना समाविष्ट करण्यात आलं. या सर्वेक्षणात, सामाजिक-राजकीय संशोधन व डेटा विश्लेषणातील दोन पद्धतींचा वापर करण्यात आला आहे.
पहिल्या पद्धतीत प्रत्यक्ष भेटी व घरघर फिरून सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके समाविष्ट होते. यादरम्यान 22 हजार 654 जणांच्या वैयक्तिक मुलाखती घेण्यात आल्या.
तर दुसरा टेलिया मोबाईल-आधारित AI व्हॉइस सर्व्हे आहे. मोबाईलद्वारे अत्याधुनिक, संवादात्मक AI-आधारित व्हॉइस सर्व्हेमध्ये 67 हजार 158 जणांना समाविष्ट करण्यात आलं.
AI टेलिफोनिक व्हॉइस सर्व्हे आणि प्रत्यक्ष संवादामुळे महाराष्ट्रातील जनमताचा कानोसा घेणारे हे सर्वेक्षण आगळे वेगळे ठरले आहे.
कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र या विविध विभागांचे संतुलित प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी खालील 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके येथे सर्व्हे करण्यात आला.
- 4 महानगरं
मुंबई (मुंबई शहर जिल्हा) – आर्थिक राजधानी व कोकण केंद्र
पुणे (पुणे जिल्हा) – शिक्षण व आयटी केंद्र
नागपूर (नागपूर जिल्हा) – विदर्भाचे प्रवेशद्वार व हिवाळी राजधानी
छत्रपती संभाजीनगर (छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा) – मराठवाड्याचे केंद्र व औद्योगिक शहर
- 24 जिल्हे
कोकण: मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड
पुणे विभाग: पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर
नाशिक विभाग: नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी
अमरावती विभाग: अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा
नागपूर विभाग: नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया
- 37 नगरपरिषदा
महाराष्ट्रात सध्या नगरपरिषद निवडणुका सुरू असल्याने निमशहरी मतदारांचा मूड अचूक टिपण्यासाठी आम्ही विशेषत्वाने नगरपरिषदा कव्हर केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने 15 हजार ते 40 हजार लोकसंख्या असलेल्या वाढत्या शहरांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
कोकण: पेण, अलिबाग, उरण, महड, माथेरान, जवार
पुणे विभाग: सासवड, दौंड, शिरूर, जेजुरी, लोणंद, फलटण, वाई, कराड, तासगाव, वीटा, जयसिंगपूर, कागल
नाशिक विभाग: सिन्नर, इगतपुरी, येवला, निफाड, मालेगाव (ग्रामीण), मनमाड, शिर्डी, राहुरी, संगमनेर, कोपरगाव, नांदगाव, दिंडोरी
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: सिल्लोड, वैजापूर, गंगापूर, पैठण, मंथा, घनसावंगी, परतूर, आष्टी, कैज, अंबाजोगाई, माजलगाव, परळी
अमरावती विभाग: अचलपूर, परतवाडा, दर्यापूर, आकोट, रिसोड, मालेगाव (वाशिम), करंजा, सिंदखेड राजा
नागपूर विभाग: कन्हान, उमरेड, कुही, हिंगणा, सावनेर, काटोल, परशिवनी, तुमसर, पवनी, गोंदिया
- 48 तालुके:
कोकण: मुंबई उपनगर, मीरा-भाईंदर, वसई, डहाणू, कणकवली, सावंतवाडी, अलिबाग, पेण
पुणे विभाग: पुणे शहर, हवेली, मुळशी, दौंड, सातारा, कराड, फलटण, वाळवा, आटपाडी, करवीर, आजरा, राधानगरी
नाशिक विभाग: नाशिक, मालेगाव, दिंडोरी, निफाड, राहुरी, श्रीरामपूर, पाथर्डी, शेवगाव, धुळे, अक्कलकुवा, तळोदा
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: गंगापूर, पैठण, सिल्लोड, जालना, अंबड, घनसावंगी, मंथा, बीड, आष्टी, केज, परभणी, पूर्णा, सैलू
अमरावती विभाग: अमरावती, दर्यापूर, तिवसा, अचलपूर, अकोला, वाशिम, मालेगाव, कारंजा, बुलढाणा, चिखली, सिंदखेड राजा
नागपूर विभाग: नागपूर, उमरेड, हिंगणा, वर्धा, देवळी, हिंगणघाट, पवनी, तुमसर, देवरी, गोंदिया
ही व्याप्ती राज्याच्या लोकसंख्येनुसार प्रमाणबद्ध असून, क्षेत्रीय विविधता व संतुलन याचा विचार करून तयार करण्यात आली आहे.