/वेगळा गट? शिवसेना UBT च्या 6 पैकी 5 खासदारांच्या सह्या आधीच झाल्या, तो एक MP कोण? मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांचं विश्लेषण

Kamlesh Sutar On Shivsena MP Split : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब पक्षाचे 6 खासदार बंड करत एक नवा गड स्थापन करत असल्यासंदर्भातील वृत्त समोर आली आणि एकच राजकीय धुमश्चक्री माजली. त्याचसंदर्भातील विश्लेषण करताना झी 24तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडत 16 जूनच्या रात्रीपासून घडलेल्या राजकीय घडामोडींवर उजेड टाकला.
‘ज्या प्रकारची माहिती सध्या मिळत आहे ते पाहता आता मोठ्या राजकीय घडामोडींचे संकेत मिळत आहेत. शिवसेनेतील 5 खासदारांच्या सह्या या चर्चा सुरू असतानाच झाल्या होत्या. एकच सही बाकी होती. ते खासदार म्हणजे ओमराजे निंबाळकर. ज्यांनी, झी 24तासशी संवाद साधतानाही या विषयावर प्रचिक्रिया देणं टाळलेलं. अखेर आता निंबाळकरांची सही झाली असून, या 6 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करत असल्याचं पत्र ओम बिर्ला यांना दिलं आहे. रात्री उशिरा चार्टर्ड फ्लाईटनं ओमराजे तिथं गेले, त्यांनी सही केली. सोबतीला मराठवाड्यातील स्थानिक आमदार होते असं म्हटलं गेलं’, असं कमलेश सुतार यांनी स्पष्ट केलं.
वरील माहितीती आमदारांच्या तपशीलावर स्पष्टोक्ती झाली नसली तरीही, उपलब्ध माहितीच्या आधारे, ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाल्याचा जो दावा शायना एनसी यांनी केला त्याकडे आता गांभीर्यानं पाहण्याची वेळ आली आहे असंच सूचक विधान त्यांनी केलं. शिवसेनेत वेगळा गट स्थापन झाल्यानं राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकद भूकंप होऊन जून महिना ठाकरेंसाठी पुन्हा एकदा संकटाचा ठरल्याचं स्पष्ट होत आहे. हे वादळ आता शिवसेनेव र धडकलं असून पक्षाचं मोठं नुकसान होऊ शकतं.
संजय राऊतांचं ट्विट आणि आता अरविंद सावंत यांनी पत्र देण्यासाठी जाणं पाहता या सर्व घडामोडींवर शिक्कामोर्तब झालं आहे. ज्यामुळं नक्कीच काहीतरी घडलं असून, दिल्लीतील राजकीय घडामोडीच त्यामागच्या सूत्रधार असल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्यामुळं शिवसेना UBT कडे आता रस्त्यावरील ताकद नसून नेमकं कोणापासून ही बाब लपवायची होती हाच प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
‘या सर्व गोष्टी राजकीय गरजेसाठी केल्या जातात. दिल्लीमधील सध्याची राजकीय स्थिती पाहता ही तिथली राजकीय निकड ठरत आहे. तृणमूलमध्येही हे चित्र पाहायला मिळालं जिथं त्यांनी का नव्या पक्षात आपल्याला विलिन केलं. दिल्लीमध्ये आकड्यांची जुळवाजुळव नेमकी का सुरुय हाच प्रश्न अनेकांना पडत आहे. पुन्हा एकदा एनडीए सरकार नवी राजकीय खेळी करण्याच्या तयारी आहे का, महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर याचा परिणाम होईल का? मंचावर काही नसलं तरीही पडद्यामागे कैक घडामोडी घडत आहेत. ज्यामुळं पुन्हा राजकीय महत्त्वाकांक्षेच्या आडून हे राजकारण केलं जातंय का? विरोधी पक्षांच्या ऐवजी पक्षांतर्गतच काही रस्सीखेच आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं हळुहळू उलगडली जातील. महाराष्ट्रातील राजकारण एखाद्या थ्रिलर वेब सीरिजपेक्षा कमी नाही. पुढच्या घटनेशिवाय आधीच्या घटनेचा अर्थ लागत नाही. मात्र राज्याच्या राजकारणात नक्कीच काहीतरी मोठं घडतंय, इथं तृणमूलसारखी स्थिती नसूनही मुख्य मुद्दे शेतकरी, नीट परीक्षांचा मुद्दा दूर सारून राजकीय वर्तुळात हे आता का घडतंय? हे टायमिंग नेमकं का जुळवून आणलं जातंय? हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वेट अँड वॉच हीच भूमिका सध्या योग्य असेल’ असं विश्लेषण कमलेश सुतार यांनी केलं.
पश्चिम बंगालमध्येसुद्धा काही खासदार भाजपनं गळाला लावले, ज्यानंतर काही वैधानिक तरतुदींसाठी ते एका छोट्या पक्षात विलीन झाले. तोच पॅटर्न महाराष्ट्रात पाहायला मिळू शकतो का? हा प्रश्नसुद्धा इथं उपस्थित होत आहे.