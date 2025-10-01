शेतकऱ्यांच्या मुलांवर आर्थिक संकट, बीडच्या महेश मतेच्या शिक्षणासाठी 'येथे' पाठवा आर्थिक मदत!

Fakt Ladh Mhana: दुष्काळी जिल्हा अशी ओळख असलेल्या बीड जिल्ह्यातही यंदा चक्क अतिवृष्टी झालीय. होत्याचं नव्हतं झालंय. त्यामुळे बीडमधून पुण्यात आणि इतर ठिकाणी शिक्षणासाठी गेलेल्या शेतक-यांच्या मुलांवर आर्थिक संकट कोसळलंय. महेश मते या विद्यार्थ्यालाही पुढील शिक्षण कसं होणार याची चिंता लागलीय. त्यामुळे महेश मतेला सढळ हातानं आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. त्यासाठी झी 24 तासनं पुढाकार घेत 'फक्त लढ म्हणा' ही मोहीम सुरु केलीय.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात करियर करायचं स्वप्न उराशी बाळगून बीडचा हा महेश मते पुण्यात आला. पुण्यातील एसपी कॉलेजमध्ये तो कॉम्प्युटर सायन्सला शिकतोय. पोटाला चिमटा काढून पालक महेशच्या शिक्षणाचा खर्च भागवत होते. मात्र पुरानं होत्याचं नव्हतं केलं. हातातोंडाला आलेलं सोयाबीन आणि कपाशीचं पिक पुरात वाहून गेलंय. बीडमधील लोणी शहाजनपूरमध्ये असलेली त्याची शेती पुरात वाहून गेलीय.
2 शिक्षणाचा खर्च कसा भागवायचा? असा प्रश्न आता महेश मतेला पडलाय. त्यामुळे त्याचं पुढील शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी गरज आहे आर्थिक आधाराची.तुम्हीही महेशला थेट त्याच्या बँक खात्यावर मदत करु शकता.
महेश रामभाऊ मते
बँक खाते क्रमांक- 60543703871
IFSC CODE: MAHB0000158
बँक ऑफ महाराष्ट्र
शाखा- पुणे पर्वती 158
GPAY NO. 8275848900
