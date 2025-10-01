English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महापुरानं सर्वस्व हिरावल्याने जाधव कुटुंब हतबल, नांदेडच्या महेशसाठी 'येथे' पाठवा आर्थिक मदत!

Zee 24 Taas Fakt Ladh Mhana:   शेतक-यांच्या मुलांचं शिक्षण थांबू नये यासाठी झी 24 तासनं पुढाकार घेतलाय. नांदेड जिल्ह्यातील महेश जाधवची व्यथा आम्ही फक्त लढ म्हणा या मोहीमेच्या माध्यमातून जगासमोर मांडतोय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 1, 2025, 05:56 PM IST
महेश जाधव

Zee 24 Taas Fakt Ladh Mhana: मराठवाड्यात अतिवृष्टीनं संपूर्ण शेती उद्ध्वस्त केलीय. उभं पिकं पुराच्या पाण्यात वाहून गेलंय. त्यामुळे नांदेडमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या शेतक-यांच्या मुलांना पुढील शिक्षण पूर्ण कसं करायचं असा प्रश्न पडलाय. त्यामुळे शेतक-यांच्या मुलांचं शिक्षण थांबू नये यासाठी झी 24 तासनं पुढाकार घेतलाय. नांदेड जिल्ह्यातील महेश जाधवची व्यथा आम्ही फक्त लढ म्हणा या मोहीमेच्या माध्यमातून जगासमोर मांडतोय. आमच्या मोहीमेनंतर त्याला समाजातील दानशुरानं शिक्षणासाठी मदत करावी येवढीच माफक अपेक्षा.

महेश जाधव हा तरुण नांदेड जिल्ह्यातल्या लोहा तालुक्यातील पेनूर गावचा रहिवाशी आहे. महेश सध्या पुण्याच्या एसपी कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेत तिस-या वर्षाला शिकतोय. आईवडिलांकडून दर महिन्याला जे पैसे येत होते त्यावरच त्याचं शिक्षण सुरु होतं. पण महापुरानं अडीच एकरांवरील सोयाबिनचं नुकसान झालंय. महापुरानं सर्वस्व हिरावून घेतल्यानं महेशचे कुटुंबीय हतबल झालेत. महेशला त्याचं शैक्षणिक भवितव्याची चिंता सतावतेय. खोलीभाडे, मेसचा खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न महेशसमोर आहे.

महेशला शिक्षण अर्धवट सोडावं लागण्याची शक्यता आहे. महेशला मदत आहे समाजाच्या मदतीची.महापुरात उद्ध्वस्त झालेल्या महेशसारख्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना गरज आहे आधाराची.महेशला तुम्ही थेट मदत देऊ शकता. त्याच्या बँक खात्यावर एनईएफटी, जीपेद्वारे पैसे टाकू शकता.

महेश पंढरी जाधव
बँक खाते क्र. 60464859241
Ifsc code - MAHB0000041
बँक ऑफ महाराष्ट्र 
टिळक रोड शाखा, पुणे
गुगल पे- 9309872845

लाखांचा पोशिंदा असलेला शेतकरी आणि त्याची मुलं संकटात आहेत. समाजासाठी झटणा-या शेतक-याला हवाय तुमच्या मदतीचा हात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
zee 24 taasFakt Ladh MhanaHelp AppealNanded Mahesh Jadhavbank details

