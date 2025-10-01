महापुरानं सर्वस्व हिरावल्याने जाधव कुटुंब हतबल, नांदेडच्या महेशसाठी 'येथे' पाठवा आर्थिक मदत!

Zee 24 Taas Fakt Ladh Mhana: मराठवाड्यात अतिवृष्टीनं संपूर्ण शेती उद्ध्वस्त केलीय. उभं पिकं पुराच्या पाण्यात वाहून गेलंय. त्यामुळे नांदेडमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या शेतक-यांच्या मुलांना पुढील शिक्षण पूर्ण कसं करायचं असा प्रश्न पडलाय. त्यामुळे शेतक-यांच्या मुलांचं शिक्षण थांबू नये यासाठी झी 24 तासनं पुढाकार घेतलाय. नांदेड जिल्ह्यातील महेश जाधवची व्यथा आम्ही फक्त लढ म्हणा या मोहीमेच्या माध्यमातून जगासमोर मांडतोय. आमच्या मोहीमेनंतर त्याला समाजातील दानशुरानं शिक्षणासाठी मदत करावी येवढीच माफक अपेक्षा.
महेश जाधव हा तरुण नांदेड जिल्ह्यातल्या लोहा तालुक्यातील पेनूर गावचा रहिवाशी आहे. महेश सध्या पुण्याच्या एसपी कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेत तिस-या वर्षाला शिकतोय. आईवडिलांकडून दर महिन्याला जे पैसे येत होते त्यावरच त्याचं शिक्षण सुरु होतं. पण महापुरानं अडीच एकरांवरील सोयाबिनचं नुकसान झालंय. महापुरानं सर्वस्व हिरावून घेतल्यानं महेशचे कुटुंबीय हतबल झालेत. महेशला त्याचं शैक्षणिक भवितव्याची चिंता सतावतेय. खोलीभाडे, मेसचा खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न महेशसमोर आहे.
महेशला शिक्षण अर्धवट सोडावं लागण्याची शक्यता आहे. महेशला मदत आहे समाजाच्या मदतीची.महापुरात उद्ध्वस्त झालेल्या महेशसारख्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना गरज आहे आधाराची.महेशला तुम्ही थेट मदत देऊ शकता. त्याच्या बँक खात्यावर एनईएफटी, जीपेद्वारे पैसे टाकू शकता.
महेश पंढरी जाधव
बँक खाते क्र. 60464859241
Ifsc code - MAHB0000041
बँक ऑफ महाराष्ट्र
टिळक रोड शाखा, पुणे
गुगल पे- 9309872845
लाखांचा पोशिंदा असलेला शेतकरी आणि त्याची मुलं संकटात आहेत. समाजासाठी झटणा-या शेतक-याला हवाय तुमच्या मदतीचा हात.