Marathi News
हातातोंडाशी आलेलं पिकं हिरावल्यानं पुढील शिक्षण अंधारा; लातूरमधील श्रेया शिंदेचं IAS होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लावा हातभार

Fakt Ladh Mhana: मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची शेती पाण्याखाली गेली आणि त्यांचं दोन वेळच्या जेवनाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यासोबत त्यांच्या मुलांचे शिक्षणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत झालं. अशात झी 24 तासने फक्त लढ म्हणा ही मोहीम हातात घेतली. यात आज आम्ही तुम्हाला श्रेया शिंदेबद्दल सांगणार आहोत. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 13, 2025, 11:47 AM IST
Fakt Ladh Mhana :  शेतक-याच्या लेकीचं IAS होण्याचं स्वप्न आहे. पण यंदा मराठवाड्यात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे त्यांचंही शेत पाण्याखाली गेलंय. हातातोंडाशी आलेलं पिकं हिरावल्यानं पुढील शिक्षण घेणार तरी कसं असा प्रश्न श्रेया शिंदेला पडलाय. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी तिला आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदतीसाठी झी 24 तासचा फक्त लढ म्हणा हा खास उपक्रम.

शेतक-याच्या लेकीचं IAS होण्याचं स्वप्न आहे. त्यामुळे मेहनत घेऊन आणि जिद्दीनं श्रेया शिंदे 10वीचं शिक्षण घेतेय. मात्र  अधिकारी होण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार की नाही याची काळजी तिला लागलीय. कारण यंदा लातूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी झालीय. त्यामुळे औसा तालुक्यातील किल्लारीत असणारी श्रेयाची 3 एकर शेती पाण्याखाली गेलीय. पिकांसह जमीनही वाहून गेलीय. आता शेतात उरला फक्त चिखल. त्यामुळे शिक्षणसाठी लागणारा पैसा पालक कुठून देणार आणि आपलं शिक्षण पूर्ण होणार की नाही या विवंचनेत सध्या श्रेया शिंदे आहे. 

श्रेयाचं शिक्षण थांबू नये यासाठी तिला तुम्ही थेट आर्थिक मदत करू शकता.

श्रेया शंकर शिंदे 
बँक खातं क्रमांक- 60290899506.
IFSC CODE - MAHB0000248
बँक- बँक ऑफ महाराष्ट्र
शाखा- किल्लारी, लातूर
GPAY- 8888347242

जगाचा पोशिंदा अतिवृष्टीमुळे आर्थिक संकटात सापडलाय. त्यामुळे त्यांच्या मुलांचं शिक्षणही पुढे सुरु ठेवण्यासाठी त्यांना सढळ हातानं आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

