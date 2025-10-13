हातातोंडाशी आलेलं पिकं हिरावल्यानं पुढील शिक्षण अंधारा; लातूरमधील श्रेया शिंदेचं IAS होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लावा हातभार

Fakt Ladh Mhana : शेतक-याच्या लेकीचं IAS होण्याचं स्वप्न आहे. पण यंदा मराठवाड्यात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे त्यांचंही शेत पाण्याखाली गेलंय. हातातोंडाशी आलेलं पिकं हिरावल्यानं पुढील शिक्षण घेणार तरी कसं असा प्रश्न श्रेया शिंदेला पडलाय. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी तिला आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदतीसाठी झी 24 तासचा फक्त लढ म्हणा हा खास उपक्रम.
शेतक-याच्या लेकीचं IAS होण्याचं स्वप्न आहे. त्यामुळे मेहनत घेऊन आणि जिद्दीनं श्रेया शिंदे 10वीचं शिक्षण घेतेय. मात्र अधिकारी होण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार की नाही याची काळजी तिला लागलीय. कारण यंदा लातूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी झालीय. त्यामुळे औसा तालुक्यातील किल्लारीत असणारी श्रेयाची 3 एकर शेती पाण्याखाली गेलीय. पिकांसह जमीनही वाहून गेलीय. आता शेतात उरला फक्त चिखल. त्यामुळे शिक्षणसाठी लागणारा पैसा पालक कुठून देणार आणि आपलं शिक्षण पूर्ण होणार की नाही या विवंचनेत सध्या श्रेया शिंदे आहे.
श्रेयाचं शिक्षण थांबू नये यासाठी तिला तुम्ही थेट आर्थिक मदत करू शकता.
श्रेया शंकर शिंदे
बँक खातं क्रमांक- 60290899506.
IFSC CODE - MAHB0000248
बँक- बँक ऑफ महाराष्ट्र
शाखा- किल्लारी, लातूर
GPAY- 8888347242
जगाचा पोशिंदा अतिवृष्टीमुळे आर्थिक संकटात सापडलाय. त्यामुळे त्यांच्या मुलांचं शिक्षणही पुढे सुरु ठेवण्यासाठी त्यांना सढळ हातानं आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे.