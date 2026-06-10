/Zee 24 Taas Impact: बैलासह पत्नीलाच नांगराला जुंपलं, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतली दखल; काय झाला निर्णय?

CM Fadanavis On Farmer: एका बैलाचा मृत्यू झाल्याने पत्नीला बैलाच्या जागी जुंपल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. झी 24 तासने हे वृत्त समोर आणले होते. झी 24 तासने दाखवलेल्या या वृत्ताची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. या शेतकऱ्याला मदत जाहीर करण्यात आली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
सोशल मीडियात एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला. ज्यामध्ये एका शेतकऱ्याची व्यथा दिसून येतेय. अशी विदारक स्थिती होती की पाहणाऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. झी 24 तासने यासंदर्भातील वृत्त दिले होते. व्हायरल व्हिडीओत शेतकरी महिला आपलं नाव हौसाबाई काशिना गायकवाड असल्याचं सांगत आहे. काय झालं असं विचारलं असता त्या सांगतात, मागच्या शुक्रवारी वीज पडून बैल मेला म्हणून जुंपलं. आता काय करणार? यावेळी त्या पंचनामा झाल्याची माहिती देतात. तसंच यावेळी त्या हात,पाय गळाले असून थरथरत असल्याचंही सांगतात.
राजू शेट्टी यांनी यावर संताप व्यक्त केला. सरकारला लाज वाटली पाहिजे अशी खरमरीत प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यावर ही वेळ सरकारमुळे आलेली आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे. "लातूरमधल्या घटनेमुळे सरकारला लाज वाटली पाहिजे. दुसरा बैल घेण्याची ऐपत नसल्याने अर्धांगिनीला बैलासोबत जुंपले. शेतकऱ्यावर ही वेळ सरकारमुळे आलेली आहे. ट्रॅक्टरने पेरणी करायची म्हटलं तर डिझेल देत नाहीत. कृषीप्रधान महाराष्ट्र आपला अशा घटनांमुळे सरकारला लाज वाटली पाहिजे," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी लातूरमधल्या घटनेमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनातून मदत मिळणं अपेक्षित होतं असं म्हटलं आहे. शेतकऱ्यावर अशा पद्धतीची वेळ का आली हे बघणं गरजेचं आहे असं सांगताना त्यांनी जर मदत मिळवून दिली नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणं अभिप्रेत आहे असंही ते म्हणाले आहेत. 'या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झालेली आहे. दररोज सात ते आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.
मागच्या 50 वर्षाचं तुम्ही किती दिवस काढत बसणार आहात. तीन पक्षांमध्ये भावकीचा वाद सुरू आहे, सरकारला शेतकऱ्यांच, नागरिकांचे काही पडलेलं नाही. लातूर मधल्या घटनेमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनातून मदत मिळणं अपेक्षित होतं. तिथले तलाठी, तहसीलदार यांनी काय केले संबंधित शेतकऱ्याला तातडीने मदत करणं गरजेचं होतं. शेतकऱ्यावर अशा पद्धतीची वेळ का आली हे बघणं गरजेचं आहे. जर मदत मिळवून दिली नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वर कारवाई होणं अभिप्रेत आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या संवेदनशीलतेचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आलाय. लातूर जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याने आपल्या पत्नीला दुसऱ्या बैलाच्या जागी जुंपल्याचे वृत्त झी 24 तासने समोर आणलं होतं. त्यांनी तातडीने लातूर जिल्हाधिकारी यांना लक्ष घालण्यास सांगितले.जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक गोशाळेतून बैल त्या शेतकऱ्याला दिला. थेट मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतल्याने त्या शेतकऱ्याने समाधान व्यक्त केले. 5 जून रोजी वीज पडून त्यांच्या बैलाचा मृत्यू झाला होता. काशिनाथ गायकवाड असे त्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. ते लातूरमधील देवनीच्या बोबली येथे राहतात. त्यांना 32 हजार अनुदान दिले जाणार आहे.पण तातडीने एक बैल उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.