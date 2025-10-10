English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
झी 24 तासच्या बातमीचा इम्पॅक्ट! नांदेडकरांना मिळणार मदत, सुधारीत जीआरमध्ये समावेश

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टी आणि पूराचा मोठा फटका बसला. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देत सरकारने मदत जाहिर केली. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 10, 2025, 09:03 PM IST
सतीश मोहिते. झी 24 तास नांदेड : मराठवाड्यासह सोलापूर आणि अहिल्यानगरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडलाय.. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी सरकारने 31 हजार 528 कोटी रुपयांच्या पॅकेज जाहिर केलंय...मात्र या विशेष पॅकेजच्या यादीतून नांदेड जिल्ह्याला वगळण्यात आला होता.. मात्र झी 24 तासने ही बातमी दाखवली. नांदेडमधील शेतकऱ्यांवर अन्याय का असा सवाल उपस्थित केला. आणि त्यानंतर राज्य सरकारने झी 24 तासच्या बातमीची दखल घेत.. नांदेड जिल्ह्याचा या यादीत समावेश केलाय... 

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टी आणि पूराचा मोठा फटका बसला. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देत सरकारने मदत जाहिर केली. पूरग्रस्तांसाठी सरकारने तब्बल 31 हजार 528 कोटी रुपयांचं विषेश पॅकेज जाहीर केलं. मात्र विशेष पॅकेजच्या यादीतून नांदेड जिल्ह्याचे नाव वगळण्यात आलं. अतिवृष्टी आणि पूरामुळे नांदेडमधीलही शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.

मात्र तरीही नांदेडला वगळल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला होता. नांदेडच्या या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची व्यथा झी 24 तासने मांडली. विशेष मदतीच्या पॅकेजमधून नांदेडला का वगळण्यात आलं असा सवाल करत झी 24 तासने ही बातमी दाखवली. आणि झी 24 तासच्या या बातमीची सरकारने दखल घेतली आहे. आणि सुधारीत जीआर काढत नांदेड जिल्ह्याचा या मदतीच्या यादीत समावेश केला आहे. दरम्यान मदतीच्या या विशेश पॅकेजमधून वगळल्यानंतर नांदेडमधील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला होता..

मदतीच्या या विशेष पॅकेजमधून नांदेडला वगळल्यानंतर यासंदर्भात आम्ही नांदेडचे पालकमंत्री अतुल सावे यांना प्रश्न विचारला. मात्र नांदेडला आधीच मदत मिळालीय असं म्हणत अतुल सावे सारवासारव करताना दिसले. मात्र आजच्या सुधारित जीआरमध्ये नांदेडचा समावेश असेल असं आश्वासन अतुल सावे यांनी झी 24 तासशी बोलताना दिलं होतं.

नांदेड जिल्ह्याला विशेष पॅकेजमधून वगळल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला होता. आणि शेतकऱ्यांचा हा आवाज झी 24 तासने सरकारपर्यंत पोहोचवला आणि अखेर नांदेडचा समावेश करणारा सुधारीत जीआर राज्य सरकारने काढला आणि नांदेडच्या शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. 

दक्षता ठसाळे

