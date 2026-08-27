/पुण्यात दिमाखात पार पडला झी २४ तास ‘कृषी सन्मान २०२६’ पुरस्कार सोहळा, महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदानबद्दल शेतकरी आणि मान्यवरांचा गौरव

पुणे : महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या शेतकरी, कृषी क्षेत्रातील मान्यवर आणि कृषी क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यासाठी ‘झी २४ तास कृषी सन्मान २०२६’ या विशेष पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. हा सोहळा बुधवार, २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुण्यात पार पडला.
राज्यातील कृषी क्षेत्रात नविन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, उत्पादनवाढ, शाश्वत शेती, सेंद्रिय शेती, फलोत्पादन आणि कृषी विस्तार क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा, शेतीतील योगदान, प्रगतीशील शेतकरी आणि ग्रामीण विकासासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या उल्लेखनीय कार्याला या सोहळ्यात गौरविण्यात आले. कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध मान्यवर, शेतकरी, उद्योजक आणि तज्ज्ञ या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, कृषिमंत्री दत्ता भरणे, रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री भारत गोगावले आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार अॅड. राहुल कुल आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सोहळ्याची सुरुवात कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि आमदार सदाभाऊ खोत आणि झी २४ तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांच्या हस्ते बैलजोडीच्या पूजनाने झाली.
पुण्यात आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात आकर्षणाचं केंद्रबिंदू ठरली बैलजोडी, मंचावर उभारलेली आणि सन्मानचिन्हावर साकारलेली. बैलजोडीचं अनोखं सन्मानचिन्ह पाहून पुरस्कार्थी भारावले. कृषी क्षेत्रात विविध प्रयोग करून इतर शेतकऱ्यांसाठी आदर्श ठरलेल्या शेतकरी बांधवांचा, कृषी उद्योजक आणि संशोधकांचा यावेळी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि झी २४ तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांनंतर दूध उत्पादनात काय बदल झाले इथपासून ते शेतीत आता कोणकोणतं नवं तंत्रज्ञान विकसित होतंय इथपर्यंत कृषी क्षेत्रातील विविध मान्यवरांशी झी २४ तासच्या निवेदकांनी संवाद साधला.
शेतकरी कर्जमाफी, पावसाअभावी शेतकऱ्यांवर आलेलं संकट, दुग्धविकास, फलोत्पादन, या विषयांसह शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचवण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून प्रयत्न होताहेत. या सर्व विषयांवर राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह सर्व उपस्थित नेतेमंडळींनी प्रकाश टाकला.
झी २४ तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनी एकेकाळचे जिवलग मित्र आणि आताचे राजकीय विरोधक असलेल्या माजी खासदार राजू शेट्टी आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांना एकाच व्यासपीठावर आणलं. या ऐतिहासिक मुलाखतीला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. ही दोस्ती तुटायची नाय म्हणता म्हणता दोस्ती कशी तुटली, शेतकरी संघटना मागे का पडल्या, पुन्हा एकत्र येणार का? कमलेश सुतारांच्या या प्रश्नांनी मुलाखतीला रंगत आणली. तर, साखर, कांदा प्रश्नावरून दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर निशाणा साधला
कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याचा गौरव आणि महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान, हे या पुरस्कार सोहळ्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील विविध घटकांना प्रोत्साहन देत त्यांच्या योगदानाला व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा नेहमीच प्रयत्न ‘झी २४ तास’च्या माध्यमातून करण्यात येतो. कृषी पुरस्कारांचे हे तिसरे वर्ष आहे.
कार्यक्रमासाठी सकाळी ११ वाजल्यापासून मोठ्या संख्येने कृषी क्षेत्रातील मान्यवर, शेतकरी, कृषीप्रेमी आणि संबंधित क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी उपस्थिती दर्शवली होती.