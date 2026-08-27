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पुण्यात दिमाखात पार पडला झी २४ तास ‘कृषी सन्मान २०२६’ पुरस्कार सोहळा, महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदानबद्दल शेतकरी आणि मान्यवरांचा गौरव

महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या शेतकरी, कृषी क्षेत्रातील मान्यवर आणि कृषी क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यासाठी ‘झी २४ तास कृषी सन्मान २०२६’ या विशेष पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. हा सोहळा बुधवार, २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुण्यात पार पडला. 

Written ByPrashant Jadhav
Published: Aug 27, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:16 PM IST
पुण्यात दिमाखात पार पडला झी २४ तास ‘कृषी सन्मान २०२६’ पुरस्कार सोहळा, महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदानबद्दल शेतकरी आणि मान्यवरांचा गौरव
Image Credit: पुण्यात दिमाखात पार पडला झी २४ तास ‘कृषी सन्मान २०२६’ पुरस्कार सोहळा, यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा सत्कार करताना झी २४ तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार.

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

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