झी 24 तास 'मराठी सन्मान पुरस्कार सोहळा 2025' आज होणार प्रसारित

Zee 24 Taas Marathi Samman Awards : महाराष्ट्रातील आघाडीची मराठी वृत्तवाहिनी 'झी २४ तास'चा 'मराठी सन्मान पुरस्कार सोहळा 2025' आज झी २४ तास या वृत्तवाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. मुंबईतील सहारा स्टार हॉटेल येथे मोठ्या दिमाखात पार पडलेल्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह मराठी चित्रपटसृष्टी आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर, मंत्री, तसेच नामवंत कलाकार उपस्थित होते. यात ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ, दिग्दर्शक महेश मांजरेकर, भरत जाधव, श्रेयस तळपदे, प्राजक्ता माळी, वैदेही परशुरामी आणि उर्मिला कानिटकर यांचा समावेश होता. सोहळ्याच्या सूत्रसंचालनाची धुरा अभिनेता अभिजीत खांडेकर याने झी 24 तासच्या अँकर अनुपमा खानविलकर यांच्यासह सांभाळली. या सोहळ्याचे 'लोकसत्ता' हे वृत्तपत्र मीडिया पार्टनर आहेत.
या सोहळ्यात मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक नामवंत मंडळी एकत्र आली होती. आकर्षक सादरीकरणे, नृत्याविष्कार आणि मनोरंजनाने सजलेल्या या कार्यक्रमात नृत्य दिग्दर्शक आशिष पाटील आणि वैदेही परशुरामी यांचे परफॉर्मन्स विशेष ठरले. ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना 'जीवनगौरव पुरस्कार' देऊन गौरविण्यात आले, तर महेश मांजरेकर यांना 'मराठी मातीचा अभिमान' पुरस्कार बहाल करण्यात आला. हे पुरस्कार महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे आणि उत्कृष्टतेचे प्रतीक ठरले. ज्यांनी चित्रपट, नाटक, संगीत आणि सामाजिक कार्यक्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या व्यक्तींना गौरविण्यात आले. हे सर्व विजेते महाराष्ट्राच्या सर्जनशीलतेचा, जिद्दीचा आणि प्रगत विचारसरणीचा गौरव आहेत.
फक्त लढ म्हणाझी २४ तासने ‘फक्त लढ म्हणा’ ही हृदयस्पर्शी मोहीम सुरू केली आहे. जी मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सहाय्य करणार आहे. या दीर्घकालीन उपक्रमांतर्गत, झी २४ तास पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना ओळखून त्यांच्या गरजांवर दररोज दोन ते तीन प्रकरणे दाखवत त्यांच्याकडे समाजाचे लक्ष वेधणार आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी या उपक्रमासाठी हातभार लावण्याचे आश्वासन दिले असून, काहींनी दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रायोजित करण्याची जबाबदारी घेतली आहे. अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी दोन विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी घेतली.
या प्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगितले की, “या प्रतिष्ठित पुरस्कार समारंभाचा भाग होण्याचा मला अभिमान वाटतो. महाराष्ट्र भूषण अशोक सराफ यांना 'जीवनगौरव पुरस्कार' प्रदान करण्याचा सन्मान मला मिळाला, हे माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे. तसेच भरत जाधव आणि इतर अनेक कलावंतांचा गौरव होताना पाहणे आनंददायी आहे. झी २४ तासच्या ‘फक्त लढ म्हणा’ या उपक्रमाबद्दल आणि कमलेश सुतार यांच्या प्रयत्नांबद्दल मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. समाजाच्या उभारणीसाठी असे उपक्रम अत्यंत आवश्यक आहेत आणि प्रत्येकाने यात योगदान द्यावे, असे मी सर्वांना आवाहन करतो.”
झी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ ) करण अभिषेक सिंह म्हणाले, “मुंबईत झी 24 तास मराठी सन्मान पुरस्कारांचे आयोजन करणे ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. ‘फक्त लढ म्हणा’ सारखे उपक्रम धैर्य, जिद्द आणि माध्यमांच्या जबाबदारीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहेत. झी मीडिया कॉर्पोरेशनमध्ये आम्ही नेहमीच निडर, अर्थपूर्ण आणि प्रेरणादायी बातम्यांवर लक्ष केंद्रित करतो. आज येथे उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आम्ही आभार मानतो, कारण त्यांच्या योगदानामुळे अनेकांना नवी प्रेरणा मिळत आहे.”
झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतार कार्यक्रमात म्हणाले, “मराठी सन्मान हा केवळ पुरस्कार सोहळा नसून, महाराष्ट्राच्या दृढ आत्म्याला आणि तेजस्वी व्यक्तिमत्त्वांना अर्पण केलेला मनापासूनचा आदर आहे. झी २४ तासमध्ये आम्हाला अभिमान आहे की आम्ही मराठी संस्कृतीचे ध्वजवाहक आहोत. या व्यासपीठाद्वारे आम्ही अशा व्यक्तींना सन्मानित करतो जे महाराष्ट्राचे नाव जागतिक पातळीवर पोहोचवत आहेत. प्रत्येक यशाला योग्य ओळख मिळावी हा आमचा हेतू आहे. मराठी सन्मान सोहळ्याद्वारे आम्ही महाराष्ट्राच्या संस्कृती, मूल्ये आणि परंपरांचा गौरव पुढे नेण्याचा संकल्प पुन्हा दृढ करतो.”
जॉय पर्सनल केअरच्या मुख्य विपणन अधिकारी (सीएमओ) पौलमी रॉय म्हणाल्या, “महाराष्ट्र आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. या वर्षी आम्ही आमच्या मार्केटिंग उपक्रमांद्वारे प्रादेशिक नातेसंबंध अधिक दृढ करण्यावर आणि सांस्कृतिक अस्सलतेचा सन्मान करण्यावर भर दिला आहे. झी २४ तासचा 'मराठी सन्मान पुरस्कार 2025' हा सोहळा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आणि समाजात सकारात्मक बदल घडवणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव ठरतो. जॉयमध्ये आम्ही विविधतेवर विश्वास ठेवतो आणि आमचा संदेश आहे – ‘नैसर्गिक सौंदर्य महत्त्वाचं’. झी २४ तास मराठी सन्मानमध्ये भागीदारी करणे आमच्यासाठी अभिमानास्पद आहे.”
हा भव्य मराठी सन्मान पुरस्कार सोहळा झी २४ तास वाहिनीवर आज रात्री ८ वाजता प्रसारित करण्यात येणार आहे.