Marathi News
'आत्या म्हणून त्याने...', 300 कोटींचं जमीन गैरव्यवहार प्रकरण समोर आल्यावर सुप्रिया सुळेंची पार्थ पवारांशी फोनवर काय चर्चा झाली?

Zee 24 Tass Exclusive: राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार यांच्या कन्या तसेच बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 'झी 24 तास'ला 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात विशेष मुलाखत दिली. यामध्येच त्यांनी पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावर भाष्य केलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 9, 2026, 02:21 PM IST
विशेष कार्यक्रमात दिलं उत्तर

Zee 24 Tass Exclusive: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवारांचा थेट संबंध असेलल्या कोरेगावमधील 300 कोटी रुपयांच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट वीथ कमलेश सुतार' (To The Point With Kamlesh Sutar) या विशेष कार्यक्रमात भाष्य केलं आहे. 'झी 24 तास'चे संपादक कमेलश सुतार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना 'झी 24 तास'ने ही बातमी पहिल्यांदा ब्रेक केली त्यानंतर आपलं पार्थशी बोलणं झालं होतं असं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं. तसेच या प्रकरणामध्ये विरोधीपक्ष म्हणून म्हणावं तितक्या आक्रमकपणे सुप्रिया सुळेंकडून मुद्दा मांडला गेला नाही यासंदर्भातील प्रश्नावरही सुप्रिया सुळेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

तुम्ही आत्या म्हणून अधिक भूमिका मांडली

"राजकारण वेगळं, नातीसंबंध वेगळे. दोघांमधील रेषा क्रॉस होते तेव्हा राजकीय नैतिकता अनैतिकतेचा प्रश्न तयार होतो. मुंढावा येथील जमीन प्रकरण 'झी 24 तास'ने समोर आणलं होतं. जबाबदार माध्यम म्हणून आम्ही हे प्रकरण लोकांसमोर आणल्याचं आम्हाला वाटत होतं. मोठा गैरव्यवहार त्यात दिसतोय. मी यावर तुमची प्रतिक्रिया पाहिली ती खासदार सुप्रिया सुळे म्हणून कमी आणि आत्या सुप्रिया सुळे म्हणून अधिक होती," असं म्हणत सुप्रिया सुळेंना कमलेश सुतार यांनी प्रश्न विचारला. 

फोनवर काय बोलणं झालं?

या प्रश्नाला उत्तर देताना सुरुवातीलाच सुप्रिया सुळेंनी, "हो, मान्य करते! सकाळी जेव्हा बातमी आली तेव्हा मी पहिला फोन पार्थला केला. विचारलं, काय आहे रे बाबा ही 'झी न्यूज'ची बातमी? आत्या त्यात काही नाही. मी त्यात काही बेकायदेशीर केलेले नाही. तुझी ही भूमिका असेल तर मी सकाळी माध्यमांशी बोलले. त्याने जे मला सांगितलं ते मी सकाळी माध्यमांमधून सांगितलं. दुपारीपर्यंत अधिक कागदपत्रं आली. माझं म्हणणं एवढं आहे की जे काही आहे त्याची पारदर्शकपणे चौकशी व्हावी. आम्ही त्याला फॉलोअप घेत आहोत," असं उत्तर दिलं.

या प्रकरणाच्या फॉलोअपसंदर्भात काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?

"पण या प्रकरणात तुमच्या पक्षाने फॉलोअप घेतलेला दिसत नाही. एकप्रकारे कानाडोळा केलेला दिसतो," असं म्हणत कलेश सुतार यांनी सुप्रिया सुळेंना पुन्हा प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी, "नाही, आता चौकशी सुरु आहे. चौकशीच्या अहवालाची वाट बघतोय. अहवाल समोर आल्यावर कळेल आपल्याला," असं उत्तर दिलं.

दुपारी मुख्यमंत्री म्हणाले...

"आत्या म्हणून तुम्ही भूमिका मांडता तेव्हा आत्याला लाड करण्याचा अधिकार आहे. तसा आत्याला कान पकडण्याचाही अधिकार आहे," असं कमलेश सुतार यांनी म्हणत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला असता सुप्रिया सुळेंनी, "नक्कीच आहे. म्हणूनच मी अहवालाची वाट पाहतेय," असं म्हटलं. यावर काय बोलणं झालं विचारलं असता सुप्रिया सुळेंनी, "आत्या म्हणून त्याने मला सांगितलं की मी काही केलेलं नाही. सकाळी बोलणं झालं मी विश्वास ठेवला आणि बाईट दिला. दुपारी मुख्यमंत्री म्हणाले, मामला गंभीर आहे. मी त्याची चौकशी लावतोय. माझी चौकशी लावली तरी मला काही हरकत नाही. आता रिपोर्टची वाट पाहतोय आपण. पण फॅक्ट्स समोर आले पाहिजेत ना. कारण ते झिक झॅक पद्धतीने येत राहतात," असं उत्तर दिलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

