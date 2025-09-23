English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये पहिल्यांदाच असं काही तरी घडलयं; झीनत शबरीन बनल्या मुंबई युवक काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा

झीनत शबरीन या  महाराष्ट्रातील मुंबई येथील युवक काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा बनल्या आहेत. महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये पहिल्यांदाच असं काही तरी घडलं आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 23, 2025, 04:04 PM IST
Zeenat Shabreen : महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये पहिल्यांदाच लक्षेवधी बदल पहायला मिळाला आहे.  मुंबई युवक काँग्रेसला पहिली महिला अध्यक्ष मिळाली आहे. झीनत शबरीन यांनी नुकत्याच झालेल्या संघटनात्मक निवडणुकीत 10,076 मते मिळवून विजय मिळवला. त्यामुळे हे पदावर पहिल्यांदाच एका महिला सदस्याची नियुक्ती झाली आहे. 

संघटनेच्या नुकत्याच झालेल्या अंतर्गत निवडणुकीत झीनत शबरीन यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवला. त्यांनी सर्वाधिक 10,076 मते मिळवून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आणि त्यांच्या आठ इतर प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकले. काँग्रेस युवा शाखेतील पदाधिकाऱ्यांसाठी 16 मे ते  17 जून दरम्यान निवडणुका झाल्या. अध्यक्षपदासाठी नऊ उमेदवार रिंगणात होते. रविवारी निकाल जाहीर झाले, ज्यामध्ये झीनत शबरीन विजयी झाल्या. सोमवारी काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या विजयाची घोषणा केली.

कोण आहेत झीनत शबरीन?

शबरीन यांचे व्यक्तिमत्व खूपच वेगळे आहे. झीनत या राजकीय कुटुंबातून येत नाहीत.  विजयानंतर त्यांनी सांगितले की, मुंबई युवक काँग्रेसला मुंबईच्या तरुणांचा आवाज बनवण्यासाठी त्या काम करतील.  भारतीय युवक काँग्रेसने मला, जो एका गैर-राजकीय पार्श्वभूमीतून येतो, त्याला इतके मोठे व्यासपीठ दिले आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल मी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, मुंबई काँग्रेस, महाराष्ट्र काँग्रेस आणि मुंबई युवक काँग्रेस कुटुंबाची आभारी आहे.

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि आयवायसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांच्या नेतृत्वाखाली संघटना लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी लढत राहील. संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी ती सतत प्रयत्न करेल असं  शबरीन म्हणाल्या. मुंबईतील तरुणांशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करणे हे त्यांचे प्राधान्य असेल. शहरातील तरुणांना भेडसावणाऱ्या रोजगार, शिक्षण आणि इतर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावण्याचा त्यांचा मानस आहे. तरुणांचा आवाज सक्षम करणे हे त्यांचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले. झीनत शबरीन यांच्या विजयामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला आहे.

FAQ

1. झीनत शबरीन कोण आहेत?
झीनत शबरीन या मुंबई युवक काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष आहेत. त्या गैर-राजकीय पार्श्वभूमीतून येतात आणि त्यांनी नुकत्याच झालेल्या संघटनात्मक निवडणुकीत 10,076 मते मिळवून ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे.

2. झीनत शबरीन यांनी कोणत्या निवडणुकीत विजय मिळवला?
झीनत शबरीन यांनी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी झालेल्या अंतर्गत निवडणुकीत विजय मिळवला. ही निवडणूक 16 मे ते 17 जून 2025 दरम्यान झाली, आणि रविवारी निकाल जाहीर झाले.

3. या निवडणुकीत किती उमेदवार होते आणि झीनत यांनी किती मते मिळवली?
निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी नऊ उमेदवार रिंगणात होते. झीनत शबरीन यांनी सर्वाधिक 10,076 मते मिळवून आठ प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकले.

 

About the Author

Tags:
Zeenat ShabreenFirst Woman President Of The Mumbai Youth CongressZeenat Shabreen Became First Woman President Of The Mumbai Youth CongressKnow Who Is Zeenat ShabreenMaharashtra Politics

