झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? सुनील तटकरे यांच्यामुळे आले अडचणीत?

NCP Zeeshan Siddique : राष्ट्रवादीनं विधान परिषदेसाठी झिशान सिद्दीकी यांना उमेदवारी दिलीय. झिशान सिद्दीकींना विधान परिषदेच्या रुपानं राजकीय संजीवनी मिळाली. विधानसभेत झालेल्या पराभवामुळं काहीसे बाजुला फेकलेल्या सिद्दीकींना पक्षानं मोठी संधी दिली आहे. आशातच आता झिशान सिद्दीकी यांना धक्का देमारी बातमी समोर आली आहे. झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. झिशान सिद्दीकी यांच्या AB फॉर्मबाबत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. झिशान सिद्दीकी यांच्या AB फॉर्मवर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून तटकरे यांनी सही केली आहे. त्यामुळे झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वादामागे निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेले एक पत्र आणि AB फॉर्मवरील माहिती जुळत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे हा सगळा वाद निर्माण झाला आहे.
29 एप्रिल रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या स्वाक्षरीने निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवण्यात आले होते. या पत्रात सुनील तटकरे यांच्या नावासमोर प्रदेशाध्यक्ष असा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. सुनेत्रा पवार यांच्या स्वाक्षरीच्या या पत्रात पक्षाकडून करण्यात येत असलेला हा पत्रव्यवहार अंतिम समजण्यात यावा, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या पत्राच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजेच 30 एप्रिल रोजी झिशान सिद्दीकी यांनी एक AB फॉर्म जोडला. त्यावर सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून स्वाक्षरी आहे.
निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डनुसार जर सुनील तटकरे हे प्रदेशाध्यक्षपदावर अधिकृत नसतील, तर त्यांनी ‘एबी फॉर्म’वर केलेली स्वाक्षरी तांत्रिकदृष्ट्या अवैध ठरू शकते. अशा परिस्थितीत झिशान सिद्दीकी यांना पक्षाचे अधिकृत उमेदवार मानण्यात कायदेशीर अडचणी येतील. त्यामुळे पर्यायाने त्यांची आमदारकी धोक्यात येऊ शकते, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवली.
झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी अडचणीत नसल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्या प्रतिभा शिंदे यांनी दिली. बातमीमध्ये कोणतेही तथ्य नाही सुनील तटकरे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि राहतील असं स्पष्टीकरण प्रतिभा शिंदेंनी दिले.
विधान परिषदेसाठी राष्ट्रवादी कुणाला उमेदवारी देणार याची उत्सुकता होती. राष्ट्रवादीत विधान परिषदेवर जाण्यासाठी इच्छुकांचीही मोठी लांबलचक रांग होती. अजितदादांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीतली निर्णय प्रक्रिया कशी होते याची अजूनही कुणाला माहिती नाही. त्यामुळं विधान परिषदेवर कोणाची वर्णी लागणार याची उत्सुकता होती. राष्ट्रवादीकडून फारसं चर्चेत नसलेलं नाव निवडण्यात आलं. हे नाव होतं झिशान बाबा सिद्दीकी यांचं. झिशान सिद्दीकी यांचा विधानसभेला पराभव झाला होता तेव्हापासून ते पक्षाच्या मुख्य प्रवाहापासून लांब गेल्याचं वाटत होतं. पण राष्ट्रवादीनं झिशान सिद्दीकी यांना विधान परिषदेवर पाठवून त्यांचं राजकीय पुनर्वसन केलंय. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर झिशान यांचीही भावना तशीच होती.