महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद निवडणुक पुढे जाणार? अजित पवार यांचे मोठं वक्तव्य

Ajit Pawar On Local Body Election : मागील काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती मिळाली आहे. सध्या नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. तर, दुसरीकडे जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांची तयारी अंतिम टप्प्यात आली. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुक पुढे जाण्याची शक्यता असल्याचं मोठं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलच तापलं आहे. सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार प्रचाराच्या तयारीला लागले आहेत. अशातच जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी धाराशिवमध्ये बोलताना व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेतील आरक्षणाबाबत कोर्टात सुरू असलेल्या प्रकरणाने निवडणूक लांबण्याचे संकेत अजित पवारांनी दिले आहेत.
तर, याच संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना विचारलं असता, 25 तारखेला सुनावणी आहे सुनावणीच्या आधारावर निवडणूक आयोग निर्णय घेईल आता यावर बोलणं योग्य नाही असं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी म्हटल आहे. माझ्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही निवडणूक पुढे जाण्याची शक्यताय असं अजित पवारांनी म्हटंलय, मात्र, मंगळवारच्या आधीच अजित पवारांनी स्वतःच निवडणूका पुढे जातील असा अंदाज लावल्यानं, राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. यावर तुम्हीच बघा सरकारला किती माहितीय निवडणूक आयोगाबद्दल, कोण चालवतंय आयोग हे तुम्हांला कळेलच असा आदित्य ठाकरेंनी टोला लगावला.
गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती मिळाली. मात्र, न्यायालयाची पुढील सुनावणी पार पडेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईल की नाही याकडे आता इच्छुकांसह मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
बारामतीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना प्रत्येकी 20 लाख रुपये देऊन माघार घ्यायला लावल्याचा आरोप युगेंद्र पवारांनी केलाय. अजित पवारांचे आठ उमेदवार बिनविरोध झाल्यानंतर युगेंद्र पवार यांनी आरोप केलाय. एवढा पैसा पाच वर्ष काम केल्यावरही मिळणार नाही त्यामुळं उमेदवारांनी माघार घेतल्याचा दावा युगेंद्र यांनी केलाय. बारामती नगरपरिषद निवडणुकीत पैशांचा खेळ झाल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. युगेंद्र पवारांच्या या आरोपामुळं बारामतीत काका विरुद्ध पुतण्या असं चित्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे.