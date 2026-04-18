विद्यार्थ्यांसोबत आता पालकांचाही विमा, जुन्नर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा स्तुत्य उपक्रम

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील येणेरे गावातील जिल्हा परिषदेची शाळा दर्जेदार शिक्षण देतेच शिवाय विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांच्या सुरक्षेचीही हमी देते. या शाळेनं विद्यार्थ्यांसाठी २ लाख रुपयांचा आरोग्य आणि अपघाती विमा, तर कमावत्या पालकांसाठी तब्बल १० लाख रुपयांचा सुरक्षा विमा काढण्याचा स्तुत्य उपक्रम राबवला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 18, 2026, 11:14 PM IST
Photo Credit - Social Media

हेमंत चापुडे, झी 24 तास, पुणे :  राज्यात मराठी शाळांच्या पटसंख्येत घट होतेय. पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांकडे वाढतोय. पण पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील येणेरे गावात वेगळं चित्र दिसतंय. तिथल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांसह विद्यार्थांची धडपड सुरू आहे. ही शाळा केवळ पुस्तकी ज्ञान देत नाही, तर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची आणि पालकांच्या भविष्याचीही काळजी घेतेय. 

पुण्यातल्या जुन्नर तालुक्यातलं हे निसर्गरम्य येणेरे गाव आणि इथली कायापालट झालेली जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा सर्वांचं लक्ष वेधून घेतेय. या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी रांगा लावत आहेत. अगदी खाजगी शाळा सोडून ते विद्यार्थीही या शाळेला प्राधान्य देत आहेत. आता तुम्ही म्हणाल, असं काय आहे, या शाळेत.. तर ही शाळा दर्जेदार शिक्षण देतेच शिवाय विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांच्या सुरक्षेचीही हमी देते. या शाळेनं विद्यार्थ्यांसाठी २ लाख रुपयांचा आरोग्य आणि अपघाती विमा, तर कमावत्या पालकांसाठी तब्बल १० लाख रुपयांचा सुरक्षा विमा काढण्याचा स्तुत्य उपक्रम राबवला आहे. ग्रामपंचायत आणि भारतीय टपाल विभागाच्या सहकार्यानं हा उपक्रम राबवला जातोय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाला एक भक्कम आधार मिळत आहे. विद्यार्थ्यांसह पालकांचा विमा उतरवला जात असल्यानं सर्वच स्तरातून शाळेचं कौतुक होतंय. 

केवळ विमाच नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शिस्तीमुळे या शाळेनं अनेक पुरस्कारांवर आपलं नाव कोरलंय. पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषक स्पर्धेत जिल्ह्यात द्वितीय, तर ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ अभियानात जुन्नर तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. हल्ली शिक्षणाचं बाजारीकरण झालंय, तिथे येणेरेची ही शाळा माणुसकी आणि जबाबदारीचं दर्शन घडवतेय. शिक्षणासोबतच जीवनाची हमी देणारी ही शाळा खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रासाठी पथदर्शी ठरलीय.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Junnarpunemarathi newsJilha Parishad

