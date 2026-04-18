विद्यार्थ्यांसोबत आता पालकांचाही विमा, जुन्नर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा स्तुत्य उपक्रम

हेमंत चापुडे, झी 24 तास, पुणे : राज्यात मराठी शाळांच्या पटसंख्येत घट होतेय. पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांकडे वाढतोय. पण पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील येणेरे गावात वेगळं चित्र दिसतंय. तिथल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांसह विद्यार्थांची धडपड सुरू आहे. ही शाळा केवळ पुस्तकी ज्ञान देत नाही, तर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची आणि पालकांच्या भविष्याचीही काळजी घेतेय.
पुण्यातल्या जुन्नर तालुक्यातलं हे निसर्गरम्य येणेरे गाव आणि इथली कायापालट झालेली जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा सर्वांचं लक्ष वेधून घेतेय. या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी रांगा लावत आहेत. अगदी खाजगी शाळा सोडून ते विद्यार्थीही या शाळेला प्राधान्य देत आहेत. आता तुम्ही म्हणाल, असं काय आहे, या शाळेत.. तर ही शाळा दर्जेदार शिक्षण देतेच शिवाय विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांच्या सुरक्षेचीही हमी देते. या शाळेनं विद्यार्थ्यांसाठी २ लाख रुपयांचा आरोग्य आणि अपघाती विमा, तर कमावत्या पालकांसाठी तब्बल १० लाख रुपयांचा सुरक्षा विमा काढण्याचा स्तुत्य उपक्रम राबवला आहे. ग्रामपंचायत आणि भारतीय टपाल विभागाच्या सहकार्यानं हा उपक्रम राबवला जातोय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाला एक भक्कम आधार मिळत आहे. विद्यार्थ्यांसह पालकांचा विमा उतरवला जात असल्यानं सर्वच स्तरातून शाळेचं कौतुक होतंय.
केवळ विमाच नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शिस्तीमुळे या शाळेनं अनेक पुरस्कारांवर आपलं नाव कोरलंय. पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषक स्पर्धेत जिल्ह्यात द्वितीय, तर ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ अभियानात जुन्नर तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. हल्ली शिक्षणाचं बाजारीकरण झालंय, तिथे येणेरेची ही शाळा माणुसकी आणि जबाबदारीचं दर्शन घडवतेय. शिक्षणासोबतच जीवनाची हमी देणारी ही शाळा खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रासाठी पथदर्शी ठरलीय.