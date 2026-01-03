ऑफीस कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त कमावतात झोमॅटो डिलीव्हरी बॉय? CEO ने सांगितली पगार, टिपमधून होणाऱ्या कमाईचा आकडा!

Zomato Delivery Boys Earn: सध्या फास्ट फूड आणि फास्ट डिलीव्हरीचा जमाना आहे. अशावेळी डिलीव्हरी बॉयची आपल्याला खूप मदत होते. यातून खूप मोठा रोजगार निर्माण झालाय. पण आपल्याला घरपोच डिलीव्हरी आणून देणारे डिलीव्हरी बॉय किती कमाई करत असतील? एका ऑफीसला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांहूनही अधिक कमाई ते करतात का? झोमॅटोचे सीईओ दीपिंदर गोयल यांनी याबद्दल सविस्तर सांगितलंय. जाणून घेऊया.
2025 मध्ये डिलिव्हरी करणाऱ्या साथीदारांची सरासरी प्रति तास कमाई 102 रुपये इतकी झाली. ही आकडेवारी 2024 च्या 92 रुपयांच्या तुलनेत जवळपास 11 टक्के जास्त असल्याची माहिती झोमॅटोचे सीईओ दीपिंदर गोयल यांनी दिली. ही गणना साथीदार अॅपमध्ये लॉग-इन असलेल्या एकूण वेळेनुसार केली जाते, ज्यात ऑर्डरची वाट पाहण्याचा वेळही समाविष्ट असतो. यामुळे कमाई सातत्याने वाढत असल्याचे दिसते आणि साथीदारांना चांगला फायदा होत असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
जर एखादा डिलिव्हरी बॉय दररोज 10 तास आणि महिन्यात 26 दिवस काम करत असेल, तर त्याची एकूण महिन्याची कमाई सुमारे 26 हजार 500 रुपये होते. यातून इंधन आणि गाडीच्या देखभालीसाठी साधारण 20 टक्के खर्च वजा केला तर नेट उत्पन्न अंदाजे 21 हजार रुपये राहते. ही कमाई फ्लेक्झिबिलीटीमुळे शक्य होते आणि बहुतेक डिलीव्हरी बॉय पूर्णवेळ नव्हे तर अर्धवेळेत काम करतात, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले.
डिलिव्हरी बॉयना ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या टिप्सचा शंभर टक्के फायदा थेट मिळतो. कंपनी काहीही कपात करत नाही. 2025 मध्ये सरासरी प्रति तास टिप्स 2.6 रुपये झाली, जी 2024 च्या 2.4 रुपयांपेक्षा थोडी जास्त आहे. झोमॅटोच्या ऑर्डरमध्ये सुमारे 5 टक्के आणि ब्लिंकिटमध्ये 2.5 टक्के ऑर्डरमध्ये टिप्स मिळतात. ही रक्कम तात्काळ डिलीव्हरी बॉयच्या खात्यात जमा होते, ज्यामुळे त्यांचे एकूण उत्पन्न वाढते.
बहुतेक डिलिव्हरी साथीदार पूर्णवेळ काम करत नाहीत. 2025 मध्ये सरासरी साथीदाराने वर्षभरात फक्त 38 दिवस काम केले आणि कामाच्या दिवशी साधारण 7 तास लॉग-इन राहिले. केवळ 2.3 टक्के साथीदारांनी वर्षात 250 पेक्षा जास्त दिवस काम केले. डिलीव्हरी बॉयना स्वतःची वेळ, ठिकाण आणि लॉग-इन/लॉग-आऊट निवडण्याची पूर्ण स्वातंत्र्य असते, ज्यामुळे हे काम दुसऱ्या नोकरीसोबत करता येते किंवा गरजेनुसार करता येते.
10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीचा दबाव डिलीव्हरी बॉयवर पडत नाही. ब्लिंकिटवर सरासरी अंतर 2 किलोमीटरपेक्षा कमी असते आणि वेग फक्त 16 किलोमीटर प्रति तास राहतो. झोमॅटोवर हा वेग 21 किलोमीटर प्रति तास आहे. अॅपमध्ये टायमर दाखवला जात नाही, ज्यामुळे धोकादायक वेगाने गाडी चालवण्याची गरज नाही. स्टोअर्स ग्राहकांच्या जवळ असल्यामुळे जलद डिलिव्हरी शक्य होते, असे गोयल म्हणाले.
झोमॅटो आणि ब्लिंकिटने 2025 मध्ये डिलीव्हरी बॉयच्या कल्याणासाठी 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला. यात अपघात विमा 10 लाख, वैद्यकीय विमा 1 लाख, ओपीडी सुविधा, मॅटरनिटी लाभ 40 हजार रुपये आणि इतर योजनांचा समावेश आहे. गिग इकॉनॉमीमध्ये हे काम फ्लेक्झिबल कमाईचा मार्ग आहे. ज्यात पूर्णवेळ नोकरीसारखे फायदे अपेक्षित नाहीत पण ते लाखो लोकांना स्वावलंबी बनवते, असे गोयल म्हणाले.