मीरा भाईंदरमध्ये पोहोचलं 'झॉम्बी ड्रग'? Viral Video मुळे परिसरात खळबळ; हा ट्रेंड किती धोकादायक?

Zombie Drug Viral Video : गोव्यातील प्रसिद्ध झॉम्बी ड्रग्सने भारतातील इतर भागामध्ये पाय पसरायला सुरु केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बंगळुरू, बिहार आणि चंदीगडमध्ये झॉम्बी ड्रगचे सेवन तरुण मंडळी करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील मुंबईजवळ मीरा - भाईंदरमध्येही झॉम्बी ड्रग्सचा शिरकाव झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे. दोन तरुणांचा भर रस्त्यातील विचित्र अवस्थेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यांच्या विचित्र वागण्यामुळे आजूबाजूचे लोक घाबरलेले दिसून येत आहे. सोशल मीडियावर या तरुणांचा संबंध झॉम्बी ड्रग्सशी जोडत आहेत. दरम्यान या व्हिडीओमागील सत्य अजून समोर आलेली नाही.
पण या व्हिडीओमुळे परिसरात भीतीदायक वातावरण पसरलं आहे. दुसरीकडे हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरत आहे. नुकताच गोरेगावमध्ये कॉन्सर्टच्या नावाखाली एक रेव्ह पार्टी करण्यात आली. जिथे ड्रग्सच्या अतिसेवनामुळे दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या व्हिडीओमुळे पालकांमध्ये भीती वाढली आहे. पोलिसांनीही हे प्रकरण अतिशय गांभीर्याने घेतलंय.
झॉम्बो ड्रग्स हे अतिशय धोकादायक असून ते व्यक्तीच्या मनावर आणि शरीरावर गंभीर परिणाम करत असतो. या ड्रग्सच्या सेवनामुळे व्यक्ती सुन्न होऊ जातो. त्याच शरीरावर नियंत्रण सुटतो. त्यानंतर तो असमान्य वर्तन करतो. या ड्रग्सच्या सेवनामुळे तो ज्याप्रकारचे वर्तन करतो त्यामुळे त्याला झॉम्बी असं म्हटलं जातं.
भोपाळमधील ज्येष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी एका वृत्ताला सांगितलं आहे की, भोपाळमध्ये झॉम्बो ड्रग्स सेवन केल्याची एक प्रकरण समोर आलं आहे. त्या व्यक्तीच त्रिवेदी यांनी समुपदेशन केलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं. या ड्रग्सचं सेवन हेरॉइनसोबत करण्यात येतं. भोपाळमधील या तरुणाने गोव्यात झॉम्बो ड्रगचं सेवन केल्याचा अंदाज आहे. त्याने सांगितलं की त्याने हे औषध मित्रांसोबत घेतलं होतं.
इंदूरचे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. व्ही. एस. पॉल यांनी सांगितलं की झॉम्बी ड्रग अतिशय धोकादायक आहे. या ड्रग्सचा वापर सामान्यतः प्राणी आणि माणसांना शांत करण्यासाठी होतो. एवंढच नाही तर प्राणी किंवा माणसांना अर्धांगवायू करण्यासाठी पण त्याचा वापर होतो. पण हे ड्रग सहज मिळत नाही. या ड्रगच सेवन अतिप्रमाणात केल्यास पीडित मानसिक कमजोर होतो. शिवाय तो आक्रमक होतो. यामुळे तो अनैतिक आणि गुन्हेगारी कृत्य त्याच्या हातून घडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते.