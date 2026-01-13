ZP Election 2026 : 5 फेब्रुवारीला मतदान! पण संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही...

राज्यात एकीकडे महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. 15 जानेवारी रोजी मतदान असणार आहे तर 16 जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार. 13 जानेवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत प्रचारही थांबवण्यात आलं. असं असताना निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राच्या जिल्हा परिषदेच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. पण या तारखा संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या नसून 12 जिल्हा परिषदांच्या असणार आहेत.
कोकण विभाग - रायगड, रत्नागिरी सिंधुदु्र्ग
पुणे विभाग - पुणे, साजारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर
मराठवाडा विभाग - छ.संभाजी नगर, परभणी, लातूर
जिल्ला परिषदा आणि पंचायत समित्यांना एकाच जातात त्यामुळे प्रत्येक मताला एक मत जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक विभागासाठी आणि एकमत पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणासाठी द्यावे लागते. त्यामुळे एका मतदाराने दोन मते देणे अपेक्षित असते.
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीने भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती, परंतु विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांची मागणी लक्षात घेऊन या निवडकोच्या
शेवटच्या टप्प्यात चांपरिक पद्धतीने ऑफलाईन पद्धतीने निशीकरण्यात आली त्यानंतर महानगरपालिका निवडणूकीतसुद्धा ऑफलाईन पतीनेच नामनिर्देशन स्वीकारण्यात आले होते, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही आता ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देनचे स्वोकारण्यात येतील.
राखीव जागांवर निवडणूक उमेदवारांनामनिर्देशनप्रमाणपत्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र खंडने नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या अर्जाची सत्य किया अकेला असल्याचा अन्य कोणताही पुरावा देणे आवश्यक राहील. निकान पोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या संबंधित उमेदवाराची निवड पुत्रलक्षी प्रभावाने रह होईल.
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे २५ हजार ४८२ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदानांची उक्तता करण्यात आली आहे. त्यात ५१ हजार ५२७कंट्रोल यूनिट आणि १ लाख १० हजार ३२९ बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे.