Marathi News
अजित पवारांच्या निधनानंतर CM देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय; पुढच्या 7 दिवसांत...

Devendra Fadnavis Big Decision after death of Ajit Pawar: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात वेगवान घडामोडी घडत आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असून, राज्याला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री मिळाल्या आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 1, 2026, 09:22 AM IST
देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रात एकीकडे अजित पवारांच्या निधनानंतर हळहळ आणि शोक व्यक्त केला जात असताना, दुसरीकडे जिल्हा परिषदा निवडणुकांकडेही लक्ष आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या तारखांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. 7 फेब्रुवारीला मतदान होणार असून, 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. 

देवेंद्र फडणवीसांकडून प्रचारसभा रद्द

अजित पवार यांच्या निधनामुळे यंदा जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचार न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस 7 दिवसांत 22 प्रचारसभा घेणार होते. 

12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार असून, 5 तारखेपर्यंत प्रचारअवधी  आहेत. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकही सभा घेणार नाहीत. अजित पवार यांच्या निधनामुळे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या सर्व सभा रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

शरद पवार विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर जाणार

दरम्यान शरद पवार विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर जाणार आहेत. विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर ज्या ठिकाणी अजित पवारांचे अंत्यसंस्कार पार पडले त्याठिकाणी अजित पवार जाणार आहेत. विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अजित पवारांचा पुतळा बांधणार असल्याने शरद जागेची पाहणी करणार आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
ZP electionDevendra FadnavisAjit pawarजिल्हा परिषद निवडणूकअजित पवार

