Marathi News
ZP members Salary: जिल्हा परिषद सदस्य,अध्यक्षांना किती मिळतो पगार? जाणून घ्या!

ZP Member Salary:  जिल्हा परिषद सदस्य, अध्यक्षांना किती पगार मिळतो? याबद्दल जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 8, 2026, 10:24 PM IST
ZP Member Salary: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर होणार आहे. मतमोजणी सकाळी 8 वाजता सुरू होईल. राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 1500 हून अधिक जागांसाठी निकाल येणार आहे. बहुतांश ठिकाणी निकाल दुपारी 4 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत लागण्याची शक्यता आहे.मुख्य लढतभाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी यांची महायुती विरुद्ध काँग्रेस-शिवसेना-UBT-राष्ट्रवादी-शरद पवार गट यांची महाविकास आघाडी यांच्यात आहे. काही जिल्ह्यांत स्थानिक पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार निर्णायक ठरू शकतात. निकालानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची रस्सीखेच तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य, अध्यक्षांना किती पगार मिळतो? याबद्दल जाणून घेऊया. 

जिल्हा परिषद सदस्य आणि अध्यक्ष यांना मिळणारे मानधन हे पगार नव्हे, तर सन्मानार्थी भत्ता म्हणून असते. ही पूर्णवेळ नोकरीप्रमाणे नसते. हे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मिळणारी रक्कम आहे. 

जिल्हा परिषद सदस्यांना मासिक मानधन

सामान्य जि.प. सदस्यांना दरमहा साधारण 10 हजार ते 15 हजार रुपये मानधन मिळते. हे रक्कम जिल्ह्यानुसार थोडीफार बदलू शकते. याशिवाय प्रत्येक बैठक भत्ता 1000 ते 2000 रुपये प्रति बैठक वेगळा मिळतो.

प्रवास भत्ता आणि दौरा खर्च

सदस्यांना आपल्या मतदारसंघात (गटात) फिरण्यासाठी मासिक 3000 ते 5000 रुपये प्रवास भत्ता किंवा डिझेल भत्ता दिला जातो. काही ठिकाणी हा वेगळा खर्च म्हणून मिळतो, जेणेकरून गावोगावी जाऊन विकासकामे पाहता येतील.

जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे मासिक मानधन

अध्यक्षांना दरमहा 20000 रुपये मानधन मिळते. हे सर्वाधिक असते कारण त्यांचे जबाबदारी आणि कामकाज जास्त असते. काही जिल्ह्यांत अतिरिक्त सुविधा किंवा भत्ताही मिळू शकतो.

उपाध्यक्ष आणि सभापतींचे मानधन

उपाध्यक्षांना साधारण 15 हजार रुपये आणि विविध विषय समिती सभापतींना 12 हजार रुपये मासिक मानधन मिळते. हे पदाधिकारी असल्याने त्यांना थोडे जास्त भत्ते मिळतात.

इतर भत्ते आणि सुविधा

सदस्यांना बैठकांसाठी येणे-जाणे, फोन भत्ता, काही ठिकाणी निवास किंवा कार्यालयीन सुविधा मिळतात. मात्र हे पूर्ण पगारासारखे नसून फक्त भरपाई स्वरूपात असते. काही जिल्ह्यांत अतिरिक्त सादिल खर्चासाठीही तरतूद असते.

पगार नाही तर मानधन 

ही रक्कम पूर्णवेळ नोकरीचे वेतन नाही. सदस्यांना हे मानधन विकासकामे, दौरे, बैठका आणि लोकसेवेसाठी दिले जाते. त्यामुळे ते आपला मुख्य व्यवसाय किंवा इतर कमाई चालू ठेवू शकतात. शासनाच्या बजेटमधून जिल्हा परिषदेच्या निधीतून हे मानधन दिले जाते.

