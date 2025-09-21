गायकवाड बोलले अन् पुन्हा वादात सापडले, झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य

MLA Sanjay Gaikwad : महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची हवा आहे. अशातच दबंग आमदार संजय गायकवाड यांनी निवडणूक खर्चाचा आकडा सांगून चर्चेचा धुरळा उडवून दिला आहे. मनपा, झेडपी निवडणुकीसाठी तीन -तीन कोटी आणि 100 बोकडं इतका खर्च येत असल्याचं त्यांचं मत आहे. आमदार संजय गायकवाड यांच्या या विधानावर विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. नेमकं काय म्हणालेत विरोधक? पाहूयात सविस्तर
शिवसेना आमदार संजय गायकवाड कायम या ना त्या कारणामुळे सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. वादग्रस्त विधान, आमदार निवासातील कँटीन चालकाला मारहाण यामुळे आमदार संजय गायकवाड काही दिवसांपूर्वी वादात अडकले होते. राज्यात सध्या मनपा, झेडपी निवडणुकांची जोरदार चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांचं एक वादग्रस्त वक्तव्य समोर आलं आहे. बुलढाण्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना संजय गायकवाड यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा खर्च सांगून टाकला आहे. निवडणुकीसाठी तीन-तीन कोटी रुपये आणि 100 बोकडं इतका खर्च होत असल्याचं संजय गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.
संजय गायकवाड यांच्या खर्चाबाबतच्या या विधानाचा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. ज्यांची जशी सवय तशी वक्तव्य म्हणत त्यांनी संजय गायकवाड यांना कोपरखळी लगावली आहे. तसेच याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहावं लागेल असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे. दरम्यान सहकारी पक्षातील आमदाराबाबत बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सावध भूमिका घेताना खोचक टोलाही लगावला आहे.
संजय गायकवाड यांची वादात सापडण्याची ही काही पहिली वेळ नाहीये. याआधी देखील संजय गायकवाड यांनी अनेकदा अंगावर वाद ओढवून घेतला आहे. आमदार निवासातील कॅन्टीमधील निकृष्ट दर्जाच्या जेवणावरून संजय गायकवाड यांनी कॅन्टीन चालकाला मारहाण केली होती. दरम्यान यानंतर देखील चांगलंच राजकारण पेटलं होतं.
आमदार संजय गायकवाड नेहमीच वादग्रस्त कृतीमुळे चर्चेत असतात. आताही निवडणुकीबाबत विधान करून त्यांनी पुन्हा एकदा नव्या वादाला निमंत्रण दिलं आहे.
FAQ
संजय गायकवाड कोण आहेत?
संजय गायकवाड हे बुलढाणा येथील शिवसेना (शिंदे गट) चे आमदार आहेत. ते वादग्रस्त विधाने आणि कृतींसाठी नेहमी चर्चेत असतात, जसे की राहुल गांधींवर ११ लाखांची बक्षिसाची घोषणा आणि आमदार निवासातील कॅन्टीन चालकाला मारहाण.
संजय गायकवाड यांनी निवडणूक खर्चाबाबत काय म्हटले?
बुलढाण्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सांगितले की, मनपा आणि झेडपी निवडणुकीसाठी ३-३ कोटी रुपये आणि १०० बोकड्यांचा खर्च होतो. हे विधान निवडणूक प्रक्रियेच्या भ्रष्टाचारावर टीका म्हणून समजले जाते.
विरोधकांनी यावर काय प्रतिक्रिया दिली?
काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हे विधान "ज्यांची जशी सवय तशी वक्तव्य" म्हणून टीका केली आणि निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिण्याची धमकी दिली. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सावध भूमिका घेत खोचक टोला लगावला