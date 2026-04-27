ZP School Collaps: 400 झेडपी शाळा मोडकळीस, शिक्षणाच्या दुरावस्थेचं धक्कादायक वास्तव!

Dharashiv ZP School: धाराशिव जिल्ह्यात शिक्षणाची गंभीर अवस्था समोर आलीय.. अतिवृष्टीनंतर अनेक शाळांची अवस्था बिकट झालीय. जिल्ह्यातील तब्बल 1168 पैकी 400 जिल्हा परिषद शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
धाराशिव जिल्ह्यात शिक्षणाच्या दुरावस्थेचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. अतिवृष्टीनंतर तब्बल 1168 पैकी 400 जिल्हा परिषद शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. गळक्या छतांखाली आणि पडक्या वर्गखोल्यांत विद्यार्थी जीव मुठीत घेऊन शिक्षण घेत आहेत. शासनाने मोठं पॅकेज जाहीर केलं, मात्र नऊ महिने उलटूनही प्रत्यक्षात काम शून्य असल्याचं चित्र आहे धोकादायक बनलेल्या वर्गखोल्या दुरुस्त करण्याची वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने गावकऱ्यांमध्ये संताप आहे.
या धोकादायक इमारतींमध्ये शिक्षण घेताना विद्यार्थी अक्षरक्षः जीव मुठीत घेऊन शिकतायेत.अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्याचीही भीती वाटतेय. शाळेच्या जीर्ण इमारती पाडून नवीन शाळा उभारण्याची मागणी जोर धरते आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने काही शाळांची दुरुस्ती झाल्याचा दावा केला आहे. उर्वरित शाळांसाठीचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठवण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. एकीकडे शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचा दावा केला जातोय. दुसरीकडं विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचं वास्तव समोर येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असून प्रशासन तातडीने पावलं कधी उचलणार, हा मोठा सवाल आहे.
भारतात उष्णतेची लाट पाहिला मिळते. अनेक राज्यात सूर्य आग ओकतोय. पारा दिवसेंदिवस वाढताना दिसतोय. उष्णतेमुळे नागरिकांना त्रास होतोय. त्यामुळे शिक्षण विभागाने वाढत उष्णता लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून इंदूर, ग्वाल्हेर उज्जैनमधील नर्सरी ते आठवी इयत्तेपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सुट्टी जाहीर केली आहे. हा आदेश सरकारी आणि खाजगी दोन्ही शाळांना लागू असणार आहे. या आदेशानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व शाळा 27 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंत बंद राहणार आहे. मुलांना उष्णतेमुळे होणाऱ्या आजारांपासून वाचवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. विभागाने दिलेल्या आदेशाचे शाळा चालकांना काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे सूचत करण्यात आले आहे. त्यासोबतच इयत्ता नववी ते बारावीचे विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या वेळेत बदल करण्यात आला असून वर्ग सकाळी 7:30 ते दुपारी 12:30 पर्यंत असेल. जेणेकरून मुलांना कडक उन्हाच्या वेळीच्या आधी मुलांना घरी पाठवता येईल. तर भोपाळमधील काही शाळाही बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मध्य प्रदेशातील इंदूर आणि ग्वाल्हेर जिल्ह्यांमधील अंगणवाडी केंद्रे आणि इयत्ता आठवी पर्यंतच्या सर्व शाळांना 27 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आले आहे.