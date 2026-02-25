English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुलगा शाळेत मेसेज मोबाईलवर, जिल्हा परिषदेच्या शाळेने मिटवली पालकांची चिंता!

ZP School:  सांगलीत कवठेमंकाळ तालुक्यात अलकुड एम जिल्हा परिषदेच्या शाळेत असाच काहीसा उपक्रम राबवलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 25, 2026, 08:54 PM IST
मुलगा शाळेत मेसेज मोबाईलवर, जिल्हा परिषदेच्या शाळेने मिटवली पालकांची चिंता!
जिल्हा परिषद शाळा

ZP School: मुलं शाळेत पोहोचली का आणि शाळेतुन मुलं घरी निघाली का? ही पालकांना भेडसावणारी चिंता. मात्र एका जिल्हा परिषदेच्या शाळेने सोडवली आहे. डिजिटल आयडेंटिटीच्या माध्यमातून सांगलीच्या अलकुड एमच्या जिल्हा परिषदेत शाळेतचा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. पाहूया या टेन्शन फ्री शाळेचा स्पेशल रिपोर्ट.

Add Zee News as a Preferred Source

विविध खासगी आणि सरकारी ऑफिसमध्ये कर्मचा-यांच्या हजेरीसाठी अशाप्रकारचे बायोमेट्रिक मशीन असतं. मुंबईतील काही कॉलेजमध्येही अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक मशीन लावण्यात आल्यात.

मात्र आता सांगलीत कवठेमंकाळ तालुक्यात अलकुड एम जिल्हा परिषदेच्या शाळेत असाच काहीसा उपक्रम राबवलाय.हा उपक्रम शाळेचे शिक्षक किंवा कर्मचा-यासाठी नसून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आहे. या शाळेत जवळपास 234 विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात या गावातल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक डिजिटल आयडेंटिटी स्कॅनरचा प्रयोग राबवण्यात आला.  त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर डिजिटल स्कॅनर देण्यात आलाय. 

शाळा सुटल्यावर आणि शाळेत आल्यानंतर पालकांना त्यांच्या व्हॉट्सअॅपवर  मेसेज जाणार आहे. यामध्ये मुलं  सुखरूप शाळेत पोहोचली किंवा घराकडे निघाली याची माहिती मिळेल. त्याचबरोबर या बायोमेट्रिक आयडीमध्ये एक लोकेशन ट्रॅकर आहे. मुलं बेपत्ता झाली की, बारकोड स्कॅन केल्यानंतर शाळेचे लोकेशन समजू शकतं, अशी व्यवस्था आहे. 

आपली मुलं शाळेत जातात का? शाळेत वेळेवर  पोहोचतात का? शाळा सुटल्यावर वेळेवर घरी येतात का? अशा एक ना अनेक प्रश्न सातत्याने पालकांना भेडसावत असतात. मुलांचे अपहरण, वाढती गुन्हेगारी या सर्वच दृष्टीने अलकुड एम जिल्हा परिषद शाळेने राबवलेला हा डिजिटल आयडेंटिटी स्कॅनर पालकांना नक्कीच टेन्शन फ्री करणार आहे असंच म्हणावं लागेल. तसंच हा हायटेक उपक्रम इतर शाळांसाठी अनुकरणीय ठरणार आहे.

लाखोंची फी असलेल्या खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एका अर्जात जास्तीत जास्त 10 शाळांचा प्राधान्यक्रम नोंदवता येईल. घरापासून 1 किलोमीटर अंतरातील शाळांना प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल. अंतर तपासण्यासाठी गूगल मॅपचा वापर केला जाईल आणि पत्ता अचूक नमूद करणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग, एचआयव्ही बाधित किंवा प्रभावित मुलं, दिव्यांग मुले आणि अनाथ मुले या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील मुलेही पात्र आहेत. यापूर्वी आरटीईने प्रवेश घेतलेल्या मुलांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. एकापेक्षा जास्त अर्ज केल्यास सर्व अर्ज रद्द मानले जातील, याची पालकांनी नोंद घ्या. पालकांनी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरावा. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर एकाच टप्प्यात ऑनलाइन सोडत (लॉटरी) काढली जाईल. त्यानंतर प्रवेशपात्र मुलांची यादी आणि प्रतीक्षा यादी जाहीर होईल. पालकांना प्रत्येक टप्प्यात एसएमएसने सूचना दिली जाईल. पहिल्या फेरीत जागा शिल्लक राहिल्यास प्रतीक्षा यादीतील मुलांना संधी दिली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
zp schoolschool studentsmessage on parents mobile phoneZilla Parishad Schoolparents concerns

इतर बातम्या

अवकाळीचा रब्बी पिकांना तडाखा, मराठवाड्यात 25 हजार हेक्टवरील...

महाराष्ट्र बातम्या