मुलगा शाळेत मेसेज मोबाईलवर, जिल्हा परिषदेच्या शाळेने मिटवली पालकांची चिंता!

ZP School: मुलं शाळेत पोहोचली का आणि शाळेतुन मुलं घरी निघाली का? ही पालकांना भेडसावणारी चिंता. मात्र एका जिल्हा परिषदेच्या शाळेने सोडवली आहे. डिजिटल आयडेंटिटीच्या माध्यमातून सांगलीच्या अलकुड एमच्या जिल्हा परिषदेत शाळेतचा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. पाहूया या टेन्शन फ्री शाळेचा स्पेशल रिपोर्ट.
विविध खासगी आणि सरकारी ऑफिसमध्ये कर्मचा-यांच्या हजेरीसाठी अशाप्रकारचे बायोमेट्रिक मशीन असतं. मुंबईतील काही कॉलेजमध्येही अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक मशीन लावण्यात आल्यात.
मात्र आता सांगलीत कवठेमंकाळ तालुक्यात अलकुड एम जिल्हा परिषदेच्या शाळेत असाच काहीसा उपक्रम राबवलाय.हा उपक्रम शाळेचे शिक्षक किंवा कर्मचा-यासाठी नसून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आहे. या शाळेत जवळपास 234 विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात या गावातल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक डिजिटल आयडेंटिटी स्कॅनरचा प्रयोग राबवण्यात आला. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर डिजिटल स्कॅनर देण्यात आलाय.
शाळा सुटल्यावर आणि शाळेत आल्यानंतर पालकांना त्यांच्या व्हॉट्सअॅपवर मेसेज जाणार आहे. यामध्ये मुलं सुखरूप शाळेत पोहोचली किंवा घराकडे निघाली याची माहिती मिळेल. त्याचबरोबर या बायोमेट्रिक आयडीमध्ये एक लोकेशन ट्रॅकर आहे. मुलं बेपत्ता झाली की, बारकोड स्कॅन केल्यानंतर शाळेचे लोकेशन समजू शकतं, अशी व्यवस्था आहे.
आपली मुलं शाळेत जातात का? शाळेत वेळेवर पोहोचतात का? शाळा सुटल्यावर वेळेवर घरी येतात का? अशा एक ना अनेक प्रश्न सातत्याने पालकांना भेडसावत असतात. मुलांचे अपहरण, वाढती गुन्हेगारी या सर्वच दृष्टीने अलकुड एम जिल्हा परिषद शाळेने राबवलेला हा डिजिटल आयडेंटिटी स्कॅनर पालकांना नक्कीच टेन्शन फ्री करणार आहे असंच म्हणावं लागेल. तसंच हा हायटेक उपक्रम इतर शाळांसाठी अनुकरणीय ठरणार आहे.
