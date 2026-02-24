छत्रपती संभाजी नगरमध्ये 1150 कोटींची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न; शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांचा खासदार संदीपान भुमरेंवर गंभीर आरोप

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मराठवाडा
शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांचा खासदार संदीपान भुमरेंवर गंभीर आरोप केला आहे. भुमरे यांनी ड्रायव्हरच्या नावाने छत्रपती संभाजी नगरमध्ये 1150 कोटींची जमीन बळकावल्याचा दावा अंबादास दानवे यांनी केला आहे.

Feb 24, 2026
Ambadas Danve Sandipan Bhumre :  उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी पुन्हा एकदा खासदार संदीपान भुमरे यांच्यावर  कोट्यवधीची जमीन बळकावल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. भूमरेंचा ड्राइवर जावेद रसूल शेख यांच्या नावावर हिबनामा करून त्या जमिनीचे संपादन मूल्य 1 हजार 150 कोटी रुपये हडप करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. छत्रपती संभाजी नगरमध्ये हा  जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न झाला आहे. 

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

छत्रपती संभाजी नगरात जटवाडा मध्ये 23 एकर 30 गुंठे  जमीन आहे. ही जमीन महाराष्ट्र विकास मंडळाने संपादित केली आहे. या जमीनीबाबत कुणीही  कायदेशीर वारसदार नव्हते ही जमीन सरकारने अधिग्रहण केली आणि समृद्धी महामार्गसाठी  ही जमीन देण्याचे आदेश झाले. त्यानुसार या जमिनीचे मूल्य 1 हजार 150 कोटी रुपये ठरवण्यात आले हे सगळं झाल्यावर या आतापर्यंत सरकार दरबारी कुठलीही नोंद नसणारे या जमिनीचे मालक पुढे आले आणि त्यांनी पैशांची मागणी केली. धक्कादायक म्हणजे या जमिनीच्या मूळ मालक असणारे सांगणाऱ्यानी या जमिनीचा हिबानामा  जावेद रसूल शेख यांच्या नावावर केल्याचेही दावा केला. 

1971 ला हा हिबानामा झाला असे सांगण्यात आले , मुळात जावेद चा जन्म हा 1985 मध्ये झाला असा दावा दानवे यांनी केला आहे. त्यामुळं 1971 मध्ये हिबनामा त्याचा नावावर कसा होऊ शकतो असा सवाल दानवे यांनी केला. याच जावेदच्या नावावर आणखी एक 400 कोटीचे हिबानामा प्रकरण आहे ते सुद्धा खासदार भुमरे यांनीच केले होते आणि आता या समृद्धी मध्ये गेलेल्या जमिनीत ही खासदार भुमरे यांनीच खेळी केल्याचा आरोप दानवे यांनी केलाय यातुन चालकाच्या नावाने 1हजार 150 कोटी हडपण्याचा  भुमरे यांचा डाव असल्याचा आरोप दानवे यांनी केलाय याबाबत कागदपत्रांसह मुख्यमंत्री याना पत्र लिहले आहे. या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी अंबादास दानवे यांनी केली आहे या चौकशीतून भुमरे यांचा सगळं बाहेर येईल असा अंदाज दानवे यांचा दावा आहे.

