Marathi News
  मराठवाडा
नांदेडमधील एकाच कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट! आई-वडिलांचा घरात तर मुलांचा ट्रॅकवर आढळला होता मृतदेह

Twist in Nanded Family Death Case: नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यू प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळालं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 27, 2025, 07:39 PM IST
Twist in Nanded Family Death Case: नांदेड जिल्ह्यात झालेल्या एकाच कुटुंबातील चौघांच्या आत्महत्या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळालं आहे. स्वतःच्या पोटच्या मुलांनीच आई-वडिलांचा गळा दाबून खून करून नंतर आत्महत्या केल्याचं तपासात उघड झालं आहे. आई-वडिलांच्या शवविच्छेदन अहवालानंतर खरं कारण समोर आलं आहे. यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. 

मुखेड तालुक्यातील जवळा मोरार येथे 25 डिसेंबर रोजी एकाच कुटुंबातील चौघांचे मृतदेह आढळले होते. 51 वर्षीय रमेश लखे आणि त्यांची पत्नी 44 वर्षीय राधा लखे या दोघांचे मृतदेह त्यांच्या राहत्या घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळले होते. तर 25 वर्षीय उमेश लखे आणि त्याचा भाऊ 22 वर्षीय बजरंग लखे या दोघांचे मृतदेह मुगट रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वे ट्रॅकवर आढळले होते. 

एकाच कुटुंबातील चौघांचे मृतदेह दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली होती. सुरुवातीला या प्रकरणात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली होती. ही आत्महत्या आहे की घातपात यादृष्टीने पोलीस तपास करत होते. दरम्यान आई-वडिलांचा मृत्यू गळफास घेतल्याने नव्हे तर गळा दाबल्याने झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात स्पष्ट झाले. तांत्रिक तपास केला असता मुलांनी अगोदर आई-वडिलांची हत्या करून नंतर आत्महत्या केल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले. 

वडील रमेश लखे हे 25 वर्षापासून आजारी होते. त्यांच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या सततच्या खर्चाला कंटाळून दोन्ही मुलांनी आई-वडिलांचा गळा दाबून खून केल्याचे तपासात समोर आले. शवविच्छेदन अहवाल समोर आल्यानंतर नातलगाच्या तक्रारीवरून याप्रकरणी दोन्ही मुलांवर कुणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणातील आरोपींनी ही आत्महत्या केल्याने याप्रकरणी कुठलीही चार्जशीट न्यायालयात दाखल न करता अवेटेड समरी दाखल करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

