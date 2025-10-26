महाराष्ट्रातील औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलले; मध्य रेल्वेने केली नवीन नावाची घोषणा, CPSN असा कोड

Aurangabad Railway Station Renamed : महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आले. यानंतर आता तीन वर्षांनी, रेल्वेने आता अधिकृतपणे हा बदल लागू केला आहे. मध्य रेल्वेने शनिवारी घोषणा केली की औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचे नाव आता छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक असे ठेवले जाईल. स्थानकाचा नवीन कोड 'CPSN' असा निश्चित करण्यात आला आहे.
मध्य रेल्वेच्या मते, हे स्थानक दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागांतर्गत येते. रेल्वेने सांगितले की नाव बदलण्याची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि लवकरच सर्व प्लॅटफॉर्म साइनेज, वेळापत्रक, तिकीट प्रणाली आणि डिजिटल डिस्प्ले बोर्डवर हे नवीन नाव प्रतिबिंबित होईल. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने 15 ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना जारी करून औरंगाबाद स्थानकाचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू केली.
मराठा साम्राज्याचे दुसरे छत्रपती आणि त्यांच्या शौर्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मरणार्थ औरंबाद शहराचे नामांतर करावे अशी मागणी करम्यात आली होती. राज्य सरकारने यापूर्वी 2022 मध्ये औरंगाबाद शहराचे नाव बदलण्यास मान्यता दिली होती, परंतु रेल्वे स्थानकांचे नाव बदलण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयांची परवानगी आणि अनेक प्रशासकीय औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे.
औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाची स्थापना 1900 मध्ये झाली, जेव्हा हैदराबादचे सातवे निजाम मीर उस्मान अली खान यांच्या कारकिर्दीत रेल्वे सेवा सुरू झाली. तेव्हापासून, हे स्थानक मराठवाडा प्रदेशासाठी एक प्रमुख प्रवासी केंद्र राहिले आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे, जिथे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये अजिंठा आणि वेरूळ लेणी तसेच बीबी का मकबरा, दौलताबाद किल्ला आणि पंचक्की यासारख्या ऐतिहासिक स्थळांचा समावेश आहे.
FAQ
1 औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचे नवीन नाव काय आहे?
औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचे नवीन नाव आता छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक असे ठेवण्यात आले आहे. स्थानकाचा नवीन कोड 'CPSN' असा निश्चित करण्यात आला आहे.
2 हे नामांतर कधी आणि कोणत्या रेल्वेने जाहीर केले?
मध्य रेल्वेने शनिवारी ही घोषणा केली आहे. शहराचे नामांतर २०२२ मध्ये झाले होते, पण रेल्वे स्थानकाचे नामांतर तीन वर्षांनंतर औपचारिकपणे लागू करण्यात आले आहे.
3 हे स्थानक कोणत्या विभागांतर्गत येते आणि नामांतराची प्रक्रिया कशी पूर्ण झाली?
हे स्थानक दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागांतर्गत येते. नामांतराची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लवकरच सर्व प्लॅटफॉर्म साइनेज, वेळापत्रक, तिकीट प्रणाली आणि डिजिटल डिस्प्ले बोर्डवर हे नवीन नाव दिसेल.