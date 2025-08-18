English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नांदेडमध्ये ढगफुटी! 5 महिला वाहून गेल्या, 200 लोक अडकले; NDRF आणि DSRF चे बचावकार्य

नांदेड जिल्ह्यातल्या हसनाळ, मुक्रमाबादेत ढगफुटी झाली आहे. तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.  पुराच्या पाण्यात अनेक ग्रामस्थ अडकल्याची माहिती आहे. SDRF कडून मदत आणि बचावकार्य सुरु आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 18, 2025, 07:59 PM IST
Cloud Burst Types Rain In Maharashtra : महाराष्ट्रात पावासाने  हाहाकार माजवला आहे. नांदेड जिल्ह्यात  ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला आहे. काल मध्यरात्री पासून नांदेड जिल्ह्याला पावसानं चांगलंच झोडपलं असून अनेक ठिकाणी पुरस्थिती निर्माण झाली आहे. मुखेड तालुक्यातील अनेक गावात पाणी शिरलंय. त्यामुळे नागरिकांचं मोठं नुकसान झाले. 5 महिला वाहून गेल्या असून 200 लोक अडकले आहेत. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची टीम घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. 

नांदेड जिल्ह्यात  भिंगोली, भेंडेगाव, हसनाळ, रावणगाव, भासवाडी, सांगवी भादेव यासह परिसरातील अनेक गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली.  हसनाळ येथून वाहून गेलेल्या 5 पैकी 3 महिलांचे मृतदेह सापडले आहेत. तर 2 जण अजूनही बेपत्ता आहे.त्यामुळे आणखी 2 दोघांचा शोध सुरू आहे आतापर्यंत ललिता भोसले, गंगाबाई मादळे, भीमाबाई मादळे या तीन महिलांचे मृतदेह सापडले  आहेत. काल रात्री पुराच्या पाण्यात या तीन महिला वाहून गेल्या होत्या.त्यांचा शोध सकाळपासून सुरू होता. दरम्यान वाहून गेलेल्या आणखी दोघांचा शोध सुरू आहे. रविवारी मध्यरात्री मुखेड तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये झालेल्या ढगफुटीनं होत्याचं नव्हतं झालं. एक-एक पैसा जमा करून घेतलेली गुरं, बक-या या पावसाच्या पाण्यात वाहून गेल्यात. एवढंच नव्हे तर या मुसळधार पावसामुळे घरातील साहित्यांचं देखील मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे या महिलांच्या अश्रूंचा बांध फुटला..

पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या 50 म्हशी

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद गावात पुराच्या पाण्यात बुडून 50 म्हशी दगावल्या आहेत. या म्हशींचा पाण्यात बुडून मृत्यु झाल्यानंतर यातील काही म्हशी या वाहून गेल्या आहेत. यामध्ये या शेतकऱ्याचं 50 लाख रुपयांचं नुकसान झालं आहे.जिल्ह्यात तब्बल 200 जनावरे वाहून जाऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं अंदाजे दिड ते 2 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. वाहून गेलेल्या जनावरांची प्रत्यक्ष आकडेवारी अजूनही समोर आलेली नसली तरी प्रशासनाकडून माहिती घेण्याचं काम सुरू आहे. मूक्रमाबाद गावात सध्या पुरजन्य परिस्थिती असून सततच्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. दरम्यान 50 म्हशींचा पुराच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्यानं शेतकऱ्याचं तब्बल 50 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

