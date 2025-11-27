महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनपेक्षित घडामोड! ठाकरे बंधू नको म्हणणाऱ्या काँग्रेसची शिंदेंच्या शिवसेनेशी युती

Congress and Eknath Shinde Shivsena Alliance: राज्यात नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुका आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. प्रचार आता अंतिम टप्प्यात असून, ही निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्व पक्षांकडून कसून प्रयत्न सुरु आहेत. स्थानिक पातळीवर महायुती आणि महाविकास आघाडीमधील मित्रपक्ष अनेक ठिकाणी एकमेकांविरोधात लढताना दिसत आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी कोणी विचारही केला नसेल अशा युती पाहायला मिळत आहेत. उस्मानाबादच्या उमरगा नगरपरिषदेत तर चक्क काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने युती केली आहे. काँग्रेसशी युती केल्याने उद्धव ठाकरेंवर नेहमी टीका करणाऱ्या एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेच्या या निर्णयामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेससोबत युती करून बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार सोडले, हिंदुत्व सोडले असा आरोप करून ठाकरेंपासून फारकत घेणारे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने चक्क काँग्रेसशी युती केल्याचं समोर आलं आहे. राज्यात नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा प्रचार जोरदार रंगत आला आहे. त्यात उमरगा नगरपरिषदेत शिंदेसेना, काँग्रेस, रयत क्रांती संघटना, लहुजी शक्ती सेना यांच्या युतीने अनेकांना आश्चर्यचकीत केले आहे.
काँग्रेस नको म्हणून छाती बडवत सुरत-गुवाहाटी-गोवा असा पळपुटा प्रवास केलात आणि नाकाने वांगे सोलले..
आता घ्या! कटप्रमुख एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी एकाच बॅनरवर.. ते ही धनुष्यबाण चिन्हासह!
थोडक्यात, दिल्लीश्वरांच्या भीतीने 'बाळासाहेबांचे विचार' खुंटीला टांगले आहेत.… pic.twitter.com/rwrhQdgVsi
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) November 27, 2025
शिंदेंच्या शिवसेनेने काँग्रेससोबत केलेल्या या युतीवरून उद्धवसेनेच्या नेत्यांनी प्रहार केला आहे. माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबत पोस्ट केली आहे. काँग्रेस नको म्हणून छाती बडवणारे एकाच बॅनरवर ते ही धनुष्यबाण चिन्हासह अशी पोस्ट दानवेंनी एक्सवर केली आहे. बाळासाहेबांचे विचार खुंटीला टांगले असा हल्लाबोलही दानवेंनी केला आहे.
"काँग्रेस नको म्हणून छाती बडवत सुरत-गुवाहाटी-गोवा असा पळपुटा प्रवास केलात आणि नाकाने वांगे सोलले...आता घ्या! कटप्रमुख एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी एकाच बॅनरवर.. ते ही धनुष्यबाण चिन्हासह! थोडक्यात, दिल्लीश्वरांच्या भीतीने 'बाळासाहेबांचे विचार' खुंटीला टांगले आहेत. याला म्हणतात बुडाखालील अंधार!," असा टोला रावसाहेब दानवेंनी लगावला आहे.