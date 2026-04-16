'स्वतःहून बलात्कार करून घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांची नावं, फोटो, Video सार्वजनिक करा'; राज्यपालांकडे धक्कादायक मागणी

Former Minister Subodh Saoji Letter: राज्यामध्ये खरात प्रकरण आणि अमरावतीमधील लैंगिक छळ प्रकरण चर्चेत असतानाच एका माजी मंत्र्याने राज्यपालांना धक्कादायक पत्र लिहिलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 16, 2026, 02:09 PM IST
माजी मंत्र्याच्या पत्राने खळबळ (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - सोशल मीडियावरुन साभार)

Former Minister Subodh Saoji Letter: नाशिकमधील आयटी कंपनीमधील लैंगिक छळाचं प्रकरण आणि अमरावतीमधील परतवाडा येथे तरुणाने 180 महिलांचं शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याने राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. असं असतानाच बुलढाण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. राज्याच्या एका माजी मंत्र्यांनी चक्क राज्यपालांना पत्र लिहून एक अत्यंत विचित्र आणि धक्कादायक मागणी करत अकलेचे तारे तोडले आहे. ही मागणी ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल!

पत्राचा विषय काय लिहिला आहे?

"राज्यामध्ये स्वतःहून बलात्कार करुन घेणाऱ्या महिलांवर पोलीस केसेस दाखल करुन यांची नावे, फोटो असल्यास व्हिडीओ चित्रीकरण शासनाने समाजासमोर आणावीत", असा या पत्राचा विषय आहे.

पत्रात नक्की काय म्हटलंय?

स्वतःहून बलात्कार करून घेणाऱ्या महिलांची नावे आणि व्हिडिओ जाहीर करा! अशी धक्कादायक मागणी माजी मंत्री सुबोध सावजी यांनी केली आहे. सुबोध सावजी यांनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये, "राज्यात 'स्वतःहून बलात्कार करून घेणाऱ्या' महिलांची संख्या वाढतेय! इतकंच नाही, तर अशा महिलांची नावे, त्यांचे फोटो आणि उपलब्ध असल्यास त्यांचे व्हिडिओसुद्धा शासनाने सार्वजनिक करावेत," अशी धक्कादायक मागणी त्यांनी केली आहे.

अशा महिलांमुळे समाजावर कलंक

सावजी यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय की, "अनेक महिला पैशांच्या लालसेपोटी किंवा स्वार्थासाठी भोंदू बाबा आणि महाठगांच्या संपर्कात येतात. अशा महिलांमुळे समाजावर कलंक लागत असून, त्यांची ओळख उघड केल्यासच अशा घटना थांबतील." नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरणाचा दाखला देत सावजी यांनी ही मागणी केली आहे. मात्र, कायद्यानुसार पीडितेचं नाव गुप्त ठेवणं बंधनकारक असताना, माजी मंत्र्यांनी केलेली ही मागणी आता नव्या वादाला तोंड फोडणार हे निश्चित!

मागणी योग्य की अयोग्य?

राज्याच्या माजी मंत्र्यांची ही मागणी योग्य की अयोग्य? यावर आता कायदेशीर आणि सामाजिक क्षेत्रातून काय प्रतिक्रिया उमटतात, यासंदर्भातील संतापाची लाट पाहून सरकार स्वत:हून सावजी यांना समज देणार की काही कारवाई करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

तीन वेळा राहिलेत आमदार

सुबोध सावजी हे महाराष्ट्र राज्याचे माजी राज्यमंत्री असून त्यांनी महसूल राज्यमंत्रीपद भूषवलं आहे. ते बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर-लोणार मतदारसंघातून तीन वेळा आमदार राहिले आहेत. पूर्वी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित असलेले सुबोध सावजी सध्या स्वतंत्रपणे माजी मंत्री म्हणून सक्रिय आहेत. 

आधीही केली आहेत वादग्रस्त विधानं

सुबोध सावजींनी असं वादग्रस्त विधान करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही त्यांनी अशी अनेक विधानं केली आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांना पत्राद्वारे धमकी दिल्याचा आरोप सावजींवर आहे. त्यांनी एकदा भिडे गुरुजींच्या वक्तव्याला पाठिंबा दिल्याने ते वादात सापडले होते. तसेच त्यांनी एकदा राज्य शासन टीका करताना शासन भिकारी आहे का? असं म्हटल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं होतं. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

