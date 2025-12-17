काँग्रेसला सर्वात मोठा धक्का! निष्ठावंत घराणं फुटणार? मोठा नेता भाजपात प्रवेश करणार?

ऐन पालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रज्ञा सातव काँग्रेसचा हात सोडून कमळ हाती घेण्याची शक्यता आहे. दिवंगत नेते राजीव सातव यांच्या पत्नी प्रज्ञा सातव भाजपच्या वाटेवर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे भाजपला पुन्हा एकदा काँग्रेसचं निष्ठावंत घराणं फोडण्यात यश आलंय का? असा सवाल देखील उपस्थित होत आहे. प्रज्ञा सातवांनी भाजपात प्रवेश केल्यास पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हिंगोलीत काँग्रेसला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
'प्रज्ञा सातवांसोबत चर्चा झालेली नाही'
भाजपमध्ये येत असतील तर स्वागतच'
काँग्रेसमध्ये विसंवाद, त्यामुळे त्यांच्या पक्षात नेते, कार्यकर्ते हतबल-बावनकुळे
चंद्रशेखर बावनकुळेंनी प्रज्ञा सातवांच्या प्रवेशावरून काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. तसंच त्यांचं भाजपात स्वागत करू असंही यावेळी बावनकुळेंनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस नेत्यांनी मात्र, प्रज्ञा सातव यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चा फेटाळलीय, प्रज्ञा सातव काँग्रेस सोडणार नसल्याचा विश्वास सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
मी त्यांच्याशी संपर्क साधलाय मला वाटत नाही त्या पक्ष सोडतील-पाटील
कठीण परिस्थितीत काँग्रेसनं आमदारकी दिली, ते असा निर्णय घेणार नाहीत-पाटील
राहुल गांधींचे निकटवर्तीय दिवंगत राजीव सातव यांच्या पत्नी
2021 मध्ये राजीव सातव यांच्या मृत्यूनंतर प्रज्ञा सातव यांची विधानपरिषदेवर वर्णी
2024 मध्ये काँग्रेसकडून पुन्हा एकदा प्रज्ञा सातव यांना विधानपरिषदेवर आमदारकी
2021 पासून प्रज्ञा सातव महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या उपाध्यक्षा
मागच्या काही वर्षात प्रज्ञा सातव यांची अनेक दिग्गज नेते आणि कार्यकर्त्यांनी साथ सोडली आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडत अनेक नेत्यांनी महायुतीत पक्षप्रवेश केलाय, आणि आता पालिका निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. प्रज्ञा सातव काँग्रेसचा हात सोडून कमळ हाती घेण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे प्रज्ञा सातव उद्या भाजपात प्रवेश करतात का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..