महाराष्ट्र हादरला! आरक्षणासाठी मुंबईत उपोषण करणाऱ्या नेत्याची अवस्था पाहून सासऱ्याची आत्महत्या

Reservation Protest In Mumbai: धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणाऱ्या एका बड्या नेत्याला वैयक्तिक आयुष्यात मोठा धक्का बसला आहे. हा नेता मुंबईतील आझाद मैदानावर धनगर आरक्षणासाठी आंदोलन करत असतानाच त्यांच्या सासऱ्यांनी टोकाचं पाऊल उचलत स्वत:ला संपवलं आहे. मागील 10 दिवसांपासून म्हणजेच 15 मार्चपासून मुंबई महानगरपालिकेसमोर असलेल्या आझाद मैदानावर दीपक बोऱ्हाडे धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलन करत असतानाच बुधवारी त्यांना धक्का देणारी बातमी जालन्यातून आली.
दीपक बोऱ्हाडे हे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात आरक्षण मिळावे आरक्षण मिळावं म्हणून आंदोलन करणारे एक प्रमुख नेते आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानात आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषण करत असताना, त्यांच्या सासऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडलीये. दीपक बोऱ्हाडेंचे सासरे रामराव पाटील यांनी 25 मार्च रोजी जालन्यात आत्महत्या केली. जालन्यातली छत्रपती कॉलनीमधील राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केली. रामराव यांच्या घरात आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली कोणतीही चिठ्ठी सापडलेली नाही. या प्रकरणामध्ये पोलिसींनी अपघाती मृत्यूचा गुन्हा नोंदवला आहे. शवविच्छेदनाची प्रतिक्रिया बुधवारी सायंकाळी पूर्ण झाली.
सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या दाव्यांनुसार, रामराव यांना जावई दीपक बोऱ्हाडेंची तब्येत उपोषणामुळे खालावत चाललेली पाहून सासऱ्यांनी हा टोकाचा निर्णय घेतला. सरकराने आंदोलनाची दखल न घेतल्याने दीपक यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये अस्वस्थता असून त्यामधूनच सासऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची चर्चा दबक्या आवाजात आहे.
सासऱ्यांनी आत्महत्या केल्याने दीपक बोऱ्हाडेंना मोठा धक्का बसला आहे. ते उपोषण संपवून तातडीने जालन्याला रवाना झाल्याचं वृत्त आहे. जालन्यामध्येही या वृत्ताने एकच खळबळ उडाली असून धनगर आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर हे घडल्याने सोशल मीडियावरुन धनगर समाजाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सोमवार, 16 मार्चपासून सकाळी 10 वाजल्यापासून दीपक बोऱ्हाडे आमरण उपोषण करत होते. श्रीमंत सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या जयंतीपासून त्यांनी हे उपोषण सुरु केलं होतं. जालना येथून रवाना होऊन दीपक बोऱ्हाडे मुंबईत आंदोलनासाठी आले होते. धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी अशी बोऱ्हाडेंची मागणी आहे. पंतप्रधान मोदी आणि पूर्वीच्या नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याने हे उपोषण बोऱ्हाडेंनी केलं. त्यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला होता आणि आंदोलनप्रसंगी अटक झाल्यास कार्यकर्त्यांना जेलभरो आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र सासऱ्यांच्या आत्महत्येमुळे उपोषण सोडून दीपक बोऱ्हाडे तातडीने जालन्याला परतले आहेत.