Marathi News
बुलढाण्यात तहसीलदाराकडून धक्कादायक कृत्य! लाच घेताना रंगेहाथ पकडताच शौचालयात....; अधिकारी हादरले

बुलढाण्यातील मातोळ्याचे तहसीलदार हेमंत पाटील यांनी शेतकऱ्याकडून लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलं.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 15, 2025, 08:14 PM IST
बुलढाण्यात तहसीलदाराकडून धक्कादायक कृत्य! लाच घेताना रंगेहाथ पकडताच शौचालयात....; अधिकारी हादरले

बुलढाण्यातील मातोळ्याचे तहसीलदार हेमंत पाटील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडलेत. शेतकऱ्याकडून दोन लाखांची लाच घेताना त्यांनी रंगेहात पकडण्यात आलं आहे. कारवाईचा अंदाज येताच या तहसीलदाराने लाचेरी रक्कम टॉयलेटमध्ये फ्लश केली.. मात्र तहिरी पथकाकडून ती जप्त करण्यात आली. पाहुया नेमकं काय झालं..  

बुलढाण्याच्या मातोळा तालुक्याचे तहसीलदार हेमंत पाटील लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. शेतकऱ्याकडून 2 लाखांची लाच घेताना तहसीलदार हेमंत पाटील यांना रंगेहात पकडण्यात आलं आहे.  याप्रकरणी तहसीलदार हेमंत पाटील यांच्यावर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तक्रारदार शेतकऱ्याकडून लाचेची रक्कम स्विकारताना तहसीलदार हेमंत पाटील यांनी कारवाईचा संशय आला. यावेळी पाटील यांनी शिताफीने ही रक्कम शौचालयात टाकून फ्लश करत पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ही लाचेची रक्क हस्तगत केलीय.

लाचेचे पैसे कमोडमध्ये, तहसीलदार जेलमध्ये 

- बुलढाण्यातील मातोळा तहसीलदार हेमंत पाटील लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात
- वर्ग 2 ची जमीन वर्ग 1 करण्यासाठी मागितली लाच
- शेतक-याकडून 2 लाखांची लाच घेताना पकडलं  
- कारवाईच्या संशयाने लाचेची रक्कम टॉयलेटमध्ये टाकून फ्लश केली
- लाचखोर तहसीलदार हेमंत पाटलाकडून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न 
- मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शिताफीने रक्कम रिकव्हर केली
- लाचखोर तहसीलदार हेमंत पाटीलवर गुन्हा आणि अटक

गलेलट्ठ पगार असतानाही तहसीलदार सारखया पदावर बसलेल्या हेमंत पाटील सारख्या अधिकाऱ्यांना लाचखोरीची लागलेली चटक हा खूप गंभीर विषय आहे. लाचेसाठी अनेकदा शेतकऱ्यांना नाडलं जात आहे. शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. बुलढाण्याच्या या शेतकऱ्याने धाडस दाखवत लाचलुपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करत या लाचखोर तहसीलदार हेमंत पाटीलला अद्दल घडवली आहे. असंच धाडस राज्यातील नागरीक आणि शेतकऱ्यांनी दाखवणं गरजेचं आहे.. त्याशिवास लाचखोर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना चाप बसणार नाही.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BuldhanaDistrict Collectorबुलढाणाजिल्हाधिकारी

