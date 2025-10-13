English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाष्ट्रातून धावणाऱ्या 'या' ट्रेनमध्ये मिळते मोफत जेवण; 33 तासांच्या प्रवासात रेल्वे स्टेशनवरच प्रवासी पंतग लावून जेवायला बसतात

महाराष्ट्रातून एक अनोखी ट्रेन धावते. या ट्रेनमध्ये प्रवाशांना मोफत जेवण दिले जाते. रेल्वे स्थानकावरप्रवाशांची पंगत बसते. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 13, 2025, 06:30 PM IST
महाष्ट्रातून धावणाऱ्या 'या' ट्रेनमध्ये मिळते मोफत जेवण; 33 तासांच्या प्रवासात रेल्वे स्टेशनवरच प्रवासी पंतग लावून जेवायला बसतात

Maharashtra Sachkhand Express Langar : लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे प्रवासात प्रवाशांना जेवण उपलब्ध करुन दिले जाते.  यासाठी प्रवाशांना पैसे मोजावे लागतात. रेल्वेत मिळणारे जेवण बेचव तसेच निकृष्ट दर्जाचे असते अशा तक्रारी रेल्वे प्रवाशांच्या असतात. मात्र, महाष्ट्रातून धावणाऱ्या एका ट्रेनमध्ये प्रवाशांना मोफत जेवण मिळते.  33 तासांच्या प्रवासात रेल्वे स्टेशनवरच प्रवासी पंतग लावून जेवायला बसतात. विशेष म्हणजे प्रवाशांना गरमागरम आणि जाते जेवण जेवायला मिळते. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय रेल्वेकडे एक अनोखी ट्रेन आहे. 2000 किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासादरम्यान जेवणासाठी एक पैसाही मोजावा लागत नाही.  'सचखंड एक्सप्रेस' असे या ट्रेनचे नाव आहे. ही केवळ एक ट्रेन नाही तर 'लंगर' या शीख परंपरेचे जिवंत उदाहरण आहे. ही ट्रेन प्रवाशांसाठी प्रवास सुलभ करतेच असे नाही तर त्यांचे संपूर्ण प्रवास बजेट वाचवण्यास देखील मदत करते. चला या अनोख्या ट्रेनची वैशिष्ट्ये आणि ही सेवा कशी कार्य करते याबद्दल जाणून घेऊया.

सचखंड एक्सप्रेस ही केवळ एक ट्रेन नाही तर सेवेच्या भावनेचे एक गतिमान प्रतीक आहे.  शिखांसाठी दोन सर्वात पवित्र स्थळांना जोडणारा ही ट्रेन आहे.  नांदेडमधील हजूर साहिब गुरुद्वारा आणि अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिर. सचखंड एक्सप्रेस (12715/12716) महाराष्ट्रातील नांदेड येथून निघते आणि पंजाबमधील अमृतसरला जाते. ही ट्रेन अंदाजे 2000 किलोमीटर अंतर कापते. 33 तसांचा हा प्रवास आहे. 

या प्रवासादरम्यान, ती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आणि पंजाबमधून जाते आणि अंदाजे 37 ते 39 रेल्वे स्थानकांवर थांबते. पहिल्या दृष्टीक्षेपात, ती कोणतीही सामान्य ट्रेन दिसते, परंतु लंगर सेवा सुरू होताच, वातावरण गुरुद्वारासारखे बनते. या ट्रेनमध्ये मिळणारे जेवण रेल्वेच्या पेंट्रीमध्ये शिजवले जात नाही, तर मार्गावरील गुरुद्वारांमध्ये प्रेमाने आणि सेवेने तयार केले जाते. प्रत्येक नियुक्त स्थानकावर ट्रेन थांबवस्यावर प्रवाशांना जेवण दिले जाते. 29 वर्षांपासून ही मोफत जेवणाची पंरपरा सुरु आहे. 

FAQ

1 सचखंड एक्सप्रेस म्हणजे काय?
सचखंड एक्सप्रेस ही एक विशेष ट्रेन आहे जी शिख धर्मातील दोन पवित्र स्थळांना जोडते - महाराष्ट्रातील नांदेड येथील हजूर साहिब गुरुद्वारा आणि पंजाबमधील अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिर. ही ट्रेन (ट्रेन क्रमांक १२७१५/१२७१६) केवळ प्रवासाची सुलभता पुरवत नाही, तर शिख परंपरेतील 'लंगर' सेवेचे जिवंत उदाहरण आहे, ज्यात प्रवाशांना मोफत जेवण मिळते.

2 सचखंड एक्सप्रेसचा मार्ग आणि अंतर काय आहे?
ही ट्रेन नांदेड (महाराष्ट्र) येथून अमृतसर (पंजाब) पर्यंत धावते. ती अंदाजे २००० किलोमीटर अंतर कापते आणि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आणि पंजाब या राज्यांतून जाते. ती ३७ ते ३९ रेल्वे स्थानकांवर थांबते.

3 या ट्रेनचा प्रवास किती वेळ घेतो?
 सचखंड एक्सप्रेसचा प्रवास अंदाजे ३३ तासांचा असतो.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra Sachkhand Express LangarFree food is available in this train running from MaharashtraMaharashtra Tourismलंगरनांदेड

इतर बातम्या

महिलेने 'आय ड्रॉप' समजून चुकून डोळ्यात टाकला...

विश्व