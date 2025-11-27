Gauri Garje Case: 'गळ्यावर दाब, शरिरावर जखमा...' गौरी गर्जेच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासे

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gauri Garje Post Mortern Report: भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांचा पीए अनंत गर्जेची पत्नी डॉक्टर गौरी पालवे गर्जेच्या आत्महत्येमुळे महाराष्ट्रात  खळबळ उडाली आहे.    

शिवराज यादव | Updated: Nov 27, 2025, 07:43 PM IST
Gauri Garje Post Mortern Report: भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांचा पीए अनंत गर्जेची पत्नी डॉक्टर गौरी पालवे-गर्जेच्या आत्महत्येमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. डॉक्टर गौरी गर्जे यांनी राहत्या घरात आपलं जीवन संपवलं. पोलिसांनी याप्रकरणी अनंत गर्जेला अटक केली आहे. वरळी पोलिसानी 24 नोव्हेंबरला रात्री 1 वाजता त्याला बेड्या ठोकल्या. तसंच त्याला 2 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. यादरम्यान गौरी गर्जेचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समोर आला असून, त्यातून काही महत्त्वाचे खुलासे झाले आहेत. 

गळ्यावर दाब पडला, पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमधून खुलासे

 
गौरीच्या शरीरावर अनेक जखमा आढळून आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आरोपीच्या अंगावरही जखमा असल्याची धक्कादायक माहिती पोलिसांनी दिली आहे. तसंच दोघांमध्ये जे संभाषण झालं आहे त्याचे कॉल रेकॉर्डस् मिळाले असून ते संशयास्पद वाटत असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या सर्व गोष्टी या प्रकरणाला कलाटणी देणाऱ्या आहेत, त्यासाठी सखोल तपास करणं गरजेचं आहे. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी गर्जेची पोलीस कोठडी 2 डिसेंबरपर्यंत वाढवून घेतली आहे. 

गौरीच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टचा प्राथमीक अहवाल समोर आला आहे. त्यातून गळ्यावर दाब पडल्याचं समोर आलं आहे. तसंच गौरीच्या शरीरावर जखमा आहेत. गौरीची आणि आरोपीची झटापट झाली आणि त्यात या जखमा झाल्या का याचा तपास पोलीस करत आहेत. 

 
गौरी गर्जेच्या आत्महत्येप्रकरणी पती, नणंद आणि दीराविरोधातही गुन्हा दाखल झाला आहे. गौरी गर्जेला मारहाण करून मानसिक त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गौरीचा पती अनंत गर्जे, नणंद शीतल गर्जे आणि दीर अजय गर्जेवर गुन्हा दाखल आहे. 

गौरीला आत्महेत्येपूर्वी किरणच्या आधीच्या पत्नीचे गर्भवती असल्याची कागदपत्र मिळाल्याने ती अस्वस्थ होती. ती कागदपत्रे आम्हाला पाठवली होती असा जबाब तिच्या वडिलांनी दिला आहे. वरळी पोलीस ठाण्यात तिघांवर बीएनएस कलम 108, 85, 352, 351(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. 

विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली पालवे कुटुंबाची भेट

गौरीचे वडील डॉक्टर अशोक पालवे व कुटुंबियांची भेट घेण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे बीडच्या शिरूर तालुक्यातील पिंपळनेर या गावी दाखल झाल्या होत्या. त्यांनी डॉक्टर अशोक पालवे यांच्यासह कुटुंबीयांशी संवाद साधत या घटनेविषयी माहिती जाणून घेतली. तसंच त्यांना तपासात आणखी कुठल्या मदतीची अपेक्षा आहे का? याबाबत देखील त्यांनी माहिती घेतली. तसंच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याबाबत देखील त्यांनी यांनी काही सूचना केल्या आहेत. पालवे कुटुंबांनी या प्रकरणातील इतर दोन आरोपी शीतल व अजय यांना देखील तात्काळ अटक करावी अशी मागणी केली होती.

गौरीच्या आईचा संताप

गौरीच्या आईने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं की, "मला संध्याकाळी सात वाजता मोबाईलवर फोन आला. म्हणे गौरी गेली तिने फाशी घेतली. शितल गर्जे, आनंद गर्जे यांनी तिची हत्या केली. हत्या करून हे पळून गेले, तिथे थांबले नाहीत. तिघांनी माझ्या मुलीची हत्या केली.  तिघांचीही व्यवस्थित चौकशी झाली पाहिजे. फक्त अनंतलाच अटक का केली? बाकीच्या दोघांनाही अटक करा".

"तिचा मृतदेह पाहिल्यानंतर छातीला, डोक्याला मार होता. आत्महत्या केल्यानंतर गळ्याला व्रण असू शकतात, मात्र डोक्याला आणि छातीवर व्रण कुठून आले? एसआयटी मार्फत या घटनेचा तपास व्हायला हवा. बाकीच्या कोणत्याच तपासावर माझा विश्वास नाही," असंही त्यांनी म्हटलं.

"एसआयटी शिवाय काही कळणार नाही. यांना फाशीची शिक्षा व्हायला हवी. एवढं शिक्षण मी माझ्या मुलीला दिलं. कशातच कमी माझी मुलगी नव्हती. अनंत तिला खूप मारतो अशी तक्रार देखील तिने केली होती.तो मला कधीच कॉल करत नव्हता, भांडण झाल्यानंतरच मला कॉल करत होता. आम्ही गेलो तेव्हा आमची मुलगी पोस्टमार्टम रूममध्ये होती. पंचनामा न करता डायरेक्ट तिला पोस्टमार्टम रूममध्ये नेलं," असा आरोपही त्यांनी केला.

"लग्न झाल्याचं मला माहिती असतं तर मी माझं लेकरू त्याला दिले नसतं.त्याच्या बहिणीने भावाने आणि त्यांनी मिळून माझ्या मुलीला मारलं. आम्ही काय मूर्ख आहोत का लग्न झालेल्या मुलाला मुलगी द्यायला. लग्नानंतर एक दोन महिनेच तो ठीक राहिला, नंतर तिला मारणं आणि त्रास देणे सुरूच होतं. तिला नेहमी मारहाण करायचा. मी एकदा विचारलं तुला काय लागलय तर म्हणली फॅन लागलाय आणि नंतर म्हणली अनंतन मारलं. मी कोणाला सांगितलं नाही. गौरी नेहमी मला सांगायची की त्याची तक्रार केलेली त्याला आवडत नाही. दहा महिन्यात मी माझ्या लेकराच्या तोंडातून सुसाईट मरण असे शब्दच ऐकले नाहीत. गौरी अशी आत्महत्या करू शकत नाही. मला आणि तिच्या भावाला देखील ती नेहमी बोलायची आणि सांगायची," असा खुलासा त्यांनी केला. 

"माझं लेकरू गेलं आहे. माझ्या लेकराला न्याय भेटला पाहिजे. माझा तपासावर विश्वास नाही एसआयटी स्थापन करण्यात यावी.  आज तीन दिवस होऊन देखील दोन आरोपी फरार आहेत हा कोणता तपास सुरू आहे. वकील कसा सांगू शकतो की त्यांचा दोष नाही. तिघांनाही फाशीपेक्षा मोठी शिक्षा झाली पाहिजे. 27 वर्षे लेकराला सांभाळायचं आणि या हरामखोरांनी लेकराला जीवे मारायचं आणि म्हणायचं आमचा दोष नाही," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

