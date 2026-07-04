/तुकाराम मुंढेंचा इम्पॅक्ट! घातक रसायन असलेले शेकडो किलो पनीर जप्त, बीडकरांच्या जीवाशी सुरू होता खेळ

अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी बीडच्या शिरुर तालुक्यातील दहीवंडी येथे टाकलेल्या धाडीत भेसळीचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. दहीवंडी येथील जय श्री कृष्णा केक ॲन्ड बर्फी उत्पादन केंद्रात कारवाई केली असता त्या ठिकाणी खवा आणि पनीर हे चमकदार होण्यासाठी घातक अशा एका रासायनिक पदार्थाची भेसळ केली जात होती.
खवा आणि पनीर चमकदार व ताजे दिसावेत यासाठी या पदार्थांत भेसळ करण्यात येत होती. दुकान चालकांकडून अत्यंत घातक अशा सॅफोलाईट रसायनाची भेसळ केली जात होती. मात्र अधिकाऱ्यांनी वेळेत धाड टाकत संपूर्ण माल जप्त केला आहे. अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणाहून तब्बल 35 हजार 536 रुपयांचा मिल्क केक, बर्फी आणि अन्य अन्नपदार्थ घटनास्थळीच नष्ट केले आहेत.
दरम्यान संबंधित व्यावसायिकाविरुद्ध अन्न सुरक्षा कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत शिरुर पोलिस ठाण्यात व्यावसायिक कार्तिक सवाईसिंग राजपुरोहित याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर तपासणीत जप्त करण्यात आलेला 35 हजार 536 रुपयांचा मिठाई कच्च्या मालाचा साठा कमी दर्जाचा, असुरक्षित व भेसळयुक्त असल्याच्या संशयावरून तसेच अस्वच्छ व अयोग्य साठवणुकीमुळे नाशवंत असल्याने घटनास्थळीच खोल खड्ड्यात टाकून नष्ट करण्यात आला. याशिवाय व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
सॅफोलाइट ज्याला रासायनिक भाषेत सोडियम फॉर्मल्डिहाइड सल्फॉक्सीलेट किंवा रॉन्गालाइट असे म्हणतात, हे प्रामुख्याने औद्योगिक वापरासाठी असलेले एक शक्तिशाली रासायनिक द्रव्य आहे. सॅफोलाइटचा मुख्य वापर टेक्सटाईल आणि कापड उद्योग येथे केला जातो. कपड्यांना रंग देण्यासाठी, छपाई करण्यासाठी आणि कापडावरील अतिरिक्त रंग काढण्यासाठी याचा प्रामुख्याने वापर केला जातो.
सॅफोलाइट हा मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आणि विषारी पदार्थ आहे. त्यामुळे हे दुग्धजन्य पदार्थ जसे की खवा, पनीर यासारखे पदार्थ नष्ट करण्यात आले.
पचनाच्या समस्या: यामुळे मळमळ, उलट्या, तीव्र पोटदुखी आणि पचनसंस्थेचे गंभीर विकार उद्भवू शकतात
यकृत आणि मूत्रपिंड: अन्नातून हे रसायन शरीरात गेल्यामुळे यकृत आणि मूत्रपिंडांवर मोठा ताण येतो
दीर्घकालीन आजार: अशा भेसळयुक्त पदार्थांचे सातत्याने सेवन केल्यास शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊन अवयवांचे नुकसान होऊ शकते।विशेष धोका: लहान मुले, गरोदर महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यासाठी हे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.