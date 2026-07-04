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तुकाराम मुंढेंचा इम्पॅक्ट! घातक रसायन असलेले शेकडो किलो पनीर जप्त, बीडकरांच्या जीवाशी सुरू होता खेळ

संपूर्ण राज्यात अन्नसुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. बीड जिल्ह्यातील एका घटनेने ही चिंता अधिक वाढली आहे. यामुळं आरोग्याबाबतीत काळजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 04, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:16 PM IST
तुकाराम मुंढेंचा इम्पॅक्ट! घातक रसायन असलेले शेकडो किलो पनीर जप्त, बीडकरांच्या जीवाशी सुरू होता खेळ
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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