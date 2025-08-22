English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
औषध प्यायल्यानंतर मैत्रिणीनेच तोंड दाबलं, नंतर शिवारात नेऊन....; बीडमध्ये हादरवणारी घटना; होमगार्ड तरुणीच्या कुटुंबाला धक्का

एखाद्या चित्रपटातील कथानकालाही मागे टाकेल अशा क्रूर घटनेने बीड जिल्हा पुन्हा हादरला आहे  

शिवराज यादव | Updated: Aug 22, 2025, 08:40 PM IST
रक्ताच्या नात्यापेक्षाही मैत्रीचे नातं श्रेष्ठ असतं. हेच मैत्रीचं नातं बीडमध्ये कलंकित झालं आहे. प्रियकरावर डोळा ठेवल्यानं मैत्रिणीने मैत्रीणीचा गळा दाबून खून केला आहे. एखाद्या चित्रपटातील कथानकालाही मागे टाकेल अशा क्रूर घटनेने बीड जिल्हा पुन्हा हादरला आहे.  पाहूयात बीड मधील त्रिकोणी प्रेमाची क्रूर कहाणी.

एखाद्या सिनेमाच्या कथानकालाही मागे टाकेल, अशी घटना बीडमध्ये घडलीय. पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या या आरोपी महिलेकडे जरा नीट पहा. या महिलेनं आपल्या जिवलग मैत्रिणीची हत्या केलीय. माझ्या प्रियकरावर का प्रेम केलंस? म्हणत एका मैत्रिणीनं दुस-या मैत्रिणीचा घात केला आहे.

वृंदावनी आणि अयोध्या या दोघींची अनेक वर्षांपासूनची मैत्री होती. बीडच्या अंबिका चौक परिसरात आरोपी वृंदावनीचं घर होतं. तिची मैत्रीण अयोध्या होमगार्ड पदावर कार्यरत होती. वृंदावनीचा प्रियकर तिच्या घरी यायचा, त्याचदरम्यान त्यांची ओळख होमगार्ड अयोध्याशी झाली. मैत्रिणीच्या प्रियकराशीच प्रेम झालं आणि थेट मैत्रिणीलाच आव्हान दिलं. याची कल्पना येताच दोघींमध्ये टोकाचे वाद झाले.

माझ्या प्रियकराचा नाद सोड, आम्ही लग्न करणार आहोत, असं म्हणत अयोध्याने वृंदावनीला बजावलं. पण वाद वाढल्यानं अयोध्या विषारी औषध प्यायली. यानंतर अयोध्या तडफडत असताना वृंदावनीनं तिचं तोंड दाबलं आणि नंतर गळा दाबून निर्घृण हत्या केली.

मयत महिलेला काहीतरी पाजून, खून केला आहे. खून केल्यानंतर एका वाहनातून मृतदेह नेत रस्त्याला बाजूला शिवारात टाकून विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी तिने मुलाचा वापर केला. आम्हाला पुरावे सापडले आहेत. फॉरेन्सिक टीम तिथे आली आहे. आरोपीचा शोध घेत अटक कऱण्यात आली आहे. अनैतिक संबंधातून गुन्हा घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे असं सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गजानन क्षीरसागर यांनी सांगितलं आहे. 

तीन वर्षांपूर्वी पतीचं निधन झाल्यानंतर अयोध्या होमगार्ड सेवेत कार्यरत होती. तीन दिवसापासून फोन बंद आल्यानं नातेवाईकांनी शोधाशोध सुरू केली. त्यानंतर अवघ्या 24 तासात, पोलिसांनी या गुन्ह्याचा छडा लावला. मैत्रिणीच्या प्रियकरावर प्रेम केल्यानं जीव गमवावा लागेल, याचा विचार अयोध्यानं स्वप्नातही केला नसेल. शेवटी प्रेमात आंधळ्या झालेल्या दोन्ही मैत्रिणी शत्रू बनल्या. एकीनं विश्वासघात केला तर दुसरीनं घात केला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

