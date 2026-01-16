English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Latur Election Winner List: लातूरमध्ये भाजप डॅमेज कंट्रोल करण्यात यशस्वी होणार?

Latur Election Winner List: लातूरमध्ये भाजप डॅमेज कंट्रोल करण्यात यशस्वी होणार?

लातूरहा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे.  लातूर महानगरपालिका  एकूण जागा  70 जागांसाठी लढत झाली. मागील निवडणुकीत भाजपा  70 जागा, राष्ट्रवादी + रिपब्लिकन सेना-  एकूण – 60 जागा, काँग्रेस + वंचित- काँग्रेस – 65, वंचित – 5, राष्ट्रवादी ( शरद पवार ) – 17, शिवसेना – 11, शिवसेना (UBT) – 9, AIMIM – 9 असे पक्षीय बलाबल होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 16, 2026, 02:57 PM IST
Latur Municipal Election Winner Candidates List: लातूरहा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे.  लातूर महानगरपालिका  एकूण जागा  70 जागांसाठी लढत झाली. मागील निवडणुकीत भाजपा  70 जागा, राष्ट्रवादी + रिपब्लिकन सेना-  एकूण – 60 जागा, काँग्रेस + वंचित- काँग्रेस – 65, वंचित – 5, राष्ट्रवादी ( शरद पवार ) – 17, शिवसेना – 11, शिवसेना (UBT) – 9, AIMIM – 9 असे पक्षीय बलाबल होते. 

 






         
प्रभाग प्रवर्ग उमेदवाराचे नाव पक्ष विजयी उमेदवार
1
सरस्वती नरहरी राऊत भाजप  
चंद्रायणी निखाते काँग्रेस  
रत्ना राजेंद्र दुधमल शिंदेसेना  
सुप्रिया मरोतीराव पोहरे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
प्रियंका मनोज काकडे उद्धवसेना  
लक्ष्मीबाई बालाजी जाधव काँँग्रेस  
योगेश मोतीराम मुंडे शिंदेसेना  
रवी दादाराव नागरगोजे उद्धवसेना  
दीपक सुभाषराव पाटील भाजप  
रामदास बालाजी पांचाळ मनसे  
शितल शिवाजी कलाने उद्धवसेना  
ज्योती किशन कल्याणकर भाजप  
सुनिता यादव कल्याणकर राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
सरस्वती बाबूराव चव्हाण शिंदेसेना  
सारिका शिवाजी भालेराव काँग्रेस  
गजानन भिमराव कल्याणकर काँग्रेस  
विजय रामराव कल्याणकर उद्धवसेना  
सुहास बालाजी कल्याणकर शिंदेसेना  
अंगद बाळासाहेब नेव्हल राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
         
2
 ज्योती मनिषा कदम शिंदेसेना  
  कोमल रोहम कांबळे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
  अश्विनी कैलाश सावते भाजप  
  सुनिता रुपकराव जोंधळे वंचित  
       
आफिया खाजी नाफे काँग्रेस  
  शिरीश गंगाधर खोंडे शिंदेसेना  
  सखाराम सदाशिव तुपेकर भाजप  
  बळवंत बालाजी तेलंग राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
       
नंदा आनंद कल्याणकर काँग्रेस  
  अपर्णा गजानन देशमुख उद्धवसेना  
  शिलाबाई जगन्नाथ देशमुख शिंदेसेना  
  नंसीम बेगम राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
  कविता संतोष मुळे भाजप  
       
सचिन सुधाकर देशमुख शिदेसेना  
  सतिश पुंडलिक देशमुख भाजप  
  संदीप प्रकाश देशमुख काँग्रेस  
  शईदोद्दीन हाफिजोद्दीन उद्धवसेना  
       
       
3 प्रतीक्षा बाबुराव गजभारे शिंदेसेना  
    सरिता उमेश पवळे भाजप  
    कौशल्य संभाजी रणवीर राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    राणी भारत सरोदे उद्धवसेना  
         
  सुळीलकुमार भिमसिंग चव्हाण शिंदेसेना  
    माधवसिंह रामसिंह ठाकूर राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    सुदाशिव शंकर पुरी भाजप  
    गणेश मारोतराव शहाणे उद्धवसेना  
         
  अरुणा भिमराव कोकाटे शिंदेसेना  
    बेगाबाई विश्वनाथ कोकाटे उद्धवसेना  
    अनिता श्रीधर नागपूरकर राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    मिना मारोती वाघ भाजप  
         
  श्रीराम दत्ता कोकाटे भाजप  
    संतोष विठ्ठल कोकाटे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    संंदीपसिंघ शंकरसिंघ गाडीवाले शिंदेसेना  
    राहुल आनंद पवार वंचित  
         
         
4 संघरत्न भुजंग निवडंगे शिंदेसेना  
    गणेश नागोराव वाघमारे उद्धवसेना  
    दयानंद नामदेव वाघमारे भाजप  
    विजय सटवाजी सोंडारे काँग्रेस  
         
  अॅड. गंगाधर अतुल पेदेवाड काँग्रेस  
    सरिता गंगामिनी बिरकाले भाजप  
    विद्या शहापूरवाड शिंदेसेना  
         
  छाया संतोष कानगुले काँग्रेस  
    शैलजा किशोर स्वामी भाजप  
    मथुरा गणेशराव हालकोडे शिंदेसेना  
         
  मन्मतिसिंग भूपिंदरसिंग गिरणीवाले शिंदेसेना  
    आनंद शंकरराव चव्हाण काँग्रेस  
    प्रशांत विठ्ठल तिडके भाजप  
         
         
5 भीमरत्न दादाराव कांबळे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    साहेबराव लक्ष्मण गायकवाड भाजप  
    विफानुरेन इमरानअली बशर एमआयएम  
    प्रमोद नरवाडे वंचित  
         
  जयश्री निलेश पावडे भाजप  
    ज्योती सुधाकर पांढरे काँग्रेस  
    बन रेखा शाम शिंदेसेना  
    नेहा गोविंद यादव राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
  अपर्णा ऋषीकेश नेरलकर शिंदेसेना  
    नम्रता साहेबराव बेंज्रीकर राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    शांभवी प्रविण साले भाजप  
    मधुबाला साहेबराव सावंत काँग्रेस  
         
  महेश मारोतराव कनकंदडे भाजप  
    अणर अशोक कोंडराज उद्धवसेना  
    जमीर पठाण माली पटेल राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    फारुक अली खान काँग्रेस  
    खान सुनुस खान रहीम खान राष्ट्रवादी शरद पवार गट  
    शेख सोहेल शेखनजीर अहमद शिंदेसेना  
         
         
6 लक्ष्मीबाई दिंगबर जमदाडे शिंदेसेना  
    प्रवेशिका क्षीतीज जाधव राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    ज्योती विजयकुमार बगाटे उद्धवसेना  
    शिला किशोर भवरे भाजप  
         
  सचिन शंकर टाले काँग्रेस  
    उमेश विमानंद डिगे शिंदेसेना  
    राजेश लक्ष्मीनारायण यन्नम भाजप  
    शेख वसीम शेख हकीम अपक्ष  
         
  सारिका मुकुंद जवळगावकर शिंदेसेना  
    अरुणा सुधाकर जोशी काँग्रेस  
    वैशाली मिलिंद देशमुख भाजप  
    नाजशेख अब्दुल जब्बार राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
  आशिष धुंडीराज नेरलकर भाजप  
    अशोक किसन पावडे काँग्रेस  
    प्रताप दिलीप पावडे शिंदेसेना  
         
         
7 श्रीकांत लक्ष्मण गायकवाड राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    सन्मान प्रफुल्ल सावंत शिंदेसेना  
    सुभाष मानदेव रायबोले नाशिक विकास आघाडी  
    राहुल मधुकर सोनसळे वंचित  
         
  प्रियंका सुभाष घाडगे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    महेरुन्नीसा बेगम मुनीरोद्दीन नाशिक विकास आघाडी  
    शेख उम्मे ऐमन सय्यद रिजवान वंचित  
         
  बिलखीस जमानी इरफान राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    प्रियंका मनिष कांबळे नाशिक विकास आघाडी  
    राजर्षी जिजाभाऊ गोडबोले वंचित  
         
  ज्योती जीवनं गोवंदे राष्ट्रवादी शरद पवार गट  
    मनीष साहेबराव जोरगेवार शिंदेसेना  
    भाऊराव मरीबा भदरगे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    प्रशांत इंगोले वंचित  
    अभिजीत कोंडेकर नाशिक विकास आघाडी  
         
         
8 सत्यपाल भागोजी सावंत काँग्रेस  
    संदीप रोहिदास सोनकांबळे भाजप  
    दुश्यंत गणेश सोनाळे शिंदेसेना  
    युवराज भीमराव गोडबोले एमआयएम  
         
  निलोफर बेगम शेख फारुख शिंदेसेना  
    परवीन बेगम शेख पाशा काँग्रेस  
    मोहिनी विजय येवनकर भाजप  
    नजीम बेगम खाजा सय्यद एमआयएम  
         
  कविता नागनाथ गड्डम भाजप  
    सीमा राजेसिंह चव्हाण शिंदेसेना  
    सलीमा बेगम नुरुल्ला खान काँग्रेस  
    नसीम बेगम जावेद खान एमआयएम  
         
  अब्बास हुसेर रजब अली काँग्रेस  
    खान युनुस खान रहीम खान राष्ट्रवादी शरद पवार गट  
    उमेशसिंह अशोकसिंह चौहान भाजप  
    मुदिराज व्यकंट रामस्वामी शिंदेसेना  
         
         
9 काशीबाई तुळशीराम गायकवाड शिंदेसेना  
    ज्योती गणेश तादलापूरकर राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    मंजुषा प्रसाद राणवळकर भाजप  
         
  विक्रमसिंह भगतसिंह ठाकूर काँग्रेस  
    संतोष सायन्नामादनवाड शिंदेसेना  
    किशोर मल्लिकार्जुन स्वामी भाजप  
         
  जिगीशा अशोक उमरेकर राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    शिवकांता सदाशिव कदम काँग्रेस  
    नंदाबाई नवनाथ भालेराव शिंदेसेना  
    सदिच्छा सोनी पाटील भाजप  
         
  नवज्योतसिंघ भगतसिंघ गाडीवाले उद्धवसेना  
    बलवंतसिंघ गोविंदसिंघ गाडीवाले भाजप  
    आनंद पाडुंरंग पाटील काँग्रेस  
    विलास उमाकांत भोसले शिदेसेना  
         
         
10 प्रियंका संघरत्न कांबळे भाजप  
    गंगाधर यादवराव गायकवाड भााकप  
    आनंद जाधव उद्धवसेना  
    लालचंद विजयकुमार भालके राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    सुनील मनोहर सोनसळे शिंदेसेना  
         
  ललिता भगवान कुंभार काँग्रेस  
    संध्या महेंद्र देमगुंडे भाजप  
    दिपा हिरामन थोरवट अपक्ष  
         
  सुदर्शना महेश कोमणे भाजप  
    आबेदाबानो शेखबाबू काँग्रेस  
    भारती चेरकुला शिंदेसेना  
    शाहेदाबेगम परवेज पठाण एमआयएम  
         
  विरेंद्र जगजितसिंघ गाडीवाले भाजप  
    अभिलाश राजेश पावडे काँग्रेस  
    अजितसिंग गजाननसिंघ चव्हाण उद्धवसेना  
    नागेश्वर गोगिनेणी नागशेखर शिंदेसेना  
    गुरुसागरसिंघ प्रीतपालसिंघ सुखमनी राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
         
11 जरीना बेगम काँग्रेस  
    आसिया बेगमअब्दुल हबीब बागवान एमआयएम  
         
  खुतीजा बेगमगुलाम मु्तफा मोमीन काँग्रेस  
    नाजमा बेगम नसरुल्ला खान राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    रोहीन तरन्नुम राष्ट्रवादी शरद पवार गट  
    सायमा खानम एमआयएम  
         
  अब्दुल रहिम अब्दुल वाहिद काँग्रेस  
    मोहम्मद गौस अब्गुल अजीज उद्धवसेना  
    शेख रऊफ शेख पाशा राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
  मोहम्मद अतीख काँग्रेस  
    तोहिद शेख शमशोद्दीन उद्धवसेना  
    मोहम्मद मसूदअहमद खान एमआयएम  
         
         
12 अब्हुल गफार अब्दुल सत्तार काँग्रेस  
    मोमहम्मद सरफराज उद्धवसेना  
    आशिया कौसम मोहम्मद हबीब राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
  हसीना बेगम गुलाब खान भाजप  
    शमीम बेगम शेख जावीद काँग्रेस  
    साजीदा बेगम बशिरखान राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    नुरबू शेख गफूर उद्धवसेना  
         
  हलीमा बी शेक बाबू काँग्रेस  
    सय्यदा समरीन सय्यदा जमीर भाजप  
    सय्यद खमरुनीसा बेगम रसुल राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
  शेख मोहसीन भादप  
    सय्य्यद सेरअली महेबुब अली काँग्रेस  
    मुखीत साब राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    हाशम चौधरी शिंदेसेना  
    सय्यद खाजा रहीम उद्धवसेना  
         
         
13 संगीता दिंगबर कांबळे काँग्रेस  
    कांचन बाळासाहेब कांबळे भाजप  
    आरती अनिल जोंधळे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    कांताबाई विठ्ठल जोंधळे उद्धवसेना  
    स्वप्ना निलध्वज भद्रे शिंदेसेना  
         
  अब्दुल फसीया फिरदोस मुख्तार काँग्रेस  
    शांता रामराव कोमटवार भाजप  
    अंसारी सामरा राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
  नागेश गोविंद कोकुलवार भाजप  
    रवी डांगरे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    मोईज बंदुकवाला राष्ट्रवादी शरद पवार गट  
    अक्षय गोविंद वट्टमवार उद्धवसेना  
    वाजीद अन्वर जागीरदार काँग्रेस  
         
  अब्दुल कादर अब्दुल रज्जाक मनसे  
    अब्दु्ल रहीम अब्दुल गफूर काँग्रेस  
    भालचंद्र रविंद्र पत्की भाजप  
    मोहम्मद इरफान अल्लाह राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    शफी उर रहेमान राष्ट्रवादी शरद पवार गट  
    गजानन साहेबराव हरकते उद्धवसेना  
         
         
14 धनंजय कमलाकर जोंधळे भाजप  
    प्रकाश गणपत जोंधळे शिंदेसेना  
    पूनम संतोष शिंगे काँग्रेस  
    प्रताप परमेश्वर हिवरे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
  प्रियंका शशिकांत बागडे शिंदेसेना  
    रेहना बेगम अतथर सुनार राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    शमा अब्दुल हबीब काँग्रेस  
         
  वंदना गंगाप्रसाद असोरे भाजप  
    इंद्रीस बेगम अजीज काँग्रेस  
    ज्योती संजय धुलधानी शिंदेसेना  
    नगमा परवीन राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
  बाबुभाई खोकेवाला काँग्रेस  
    किरण बंडू पारदे भाजप  
    फारुक हुसेन राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    जुबेर एक्का शिंदेसेना  
         
         
15 हबीब बवाजीर छपारबंद राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    बावाजी सटमाने अलमखाने भाजप  
    सुंदरलाल गुरुखुदे शिंदेसेना  
    मोहम्मद उबैदूर रहमान काँग्रेस  
         
  पूजा किशन फटाले शिंदेसेना  
    कोम धनंजय माडेवार भाजप  
    रईसाबेगम अमन अली खा राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
  आयेशा सनोबर अस्लम खान राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    निलम तुलजेश यादव शिंदेसेना  
    श्रुती गणेश पेन्सलवार उद्धवसेना  
    वैशाली अंबादास रातोळे काँग्रेस  
         
  आकाश बालाजी टाक भाजप  
    सत्यजित दिलीप जोईफोडे शिंदेसेना  
    युसुफ अब्हुल हख काँग्रेस  
    साबेर चाऊस नासेर चाऊस राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
         
16 प्रदीप दगडू जाधव राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    अक्षयसिंह भानुसिंह गावत शिंदेसेना  
    दीपकसिंग काशिनाथसिंग रावत भाजप  
         
  मिनाबाई गंगाकिशन कांकर शिंदेसेना  
    पूनम अनिकेतसिंह परदेशी मनसे  
    रुची अल्केश भारतीया भाजप  
    मिितलादेवी रामस्वरुप शर्मा काँग्रेस  
    निता गौतम जैन उद्धवसेना  
         
17 ज्योती महेंद्र खेडकर शिंदेसेना  
    प्रभाबाई ईश्वरलाला यादव भाजप  
         
  मनप्रीतकौर अमरजितसिंग कुंजीवाले भाजप  
    हरविंदरकौर रणजीतसिंग गील शिंदेसेना  
    गयत्री हरीश शर्मा राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
  जसपालसिंघ बसाखसिंघ तबेलेवाले काँग्रेस  
    सुमीत प्रकाश मुथा भाजप  
    बिरबल बिरजू यादव शिंदेसेना  
         
  गुरमितसिंघ बरयामसिंग नवाब भाजप  
    रविंद्रसिंघ आशासिंघ बुंगई शिंदेसेना  
    तेजेंद्रसिंघ महेंद्रसिंघ ढाकणीवाले अपक्ष  
         
18 ज्योत्सना राजू गोडबोले काँग्रेस  
    लताबाई रावसाहेब चिंचोलीकर शिंदेसेना  
    शिल्पा सुभाष लोखेडे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    मयुरी विलास धबाले भाजप  
         
  शेख अन्वरसेख कासीम राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    हुसेन शोएब मजहर काँग्रेस  
    नाजीया बेगम सय्यद हफीज भाजप  
         
  माहेजबीन अब्दुल फहीम काँग्रेस  
    अनिल गाजुला रावली राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    कमलाबाऊ गोविंदराव लांडगे भाजप  
         
  मोहसीनखान महमुद खान काँग्रेस  
    सुमय्या बेगम अहेमद अली राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    गफार खान गुलामखान भाजप  
         
         
19 भिमराव नारायण गायकवाड शिंदेसेना  
    सुप्रिया अनंत तिगोटे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    देवानंद गणपती सरोदे उद्धवसेना  
    अभिषेख रमेश सौदे भाजप  
         
  विश्वनाथ नामदेव जटाळे शिंदेसेना  
    अक्षय दिगंबर मुपडे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    दिलीप संतोष मोरे भाजप  
         
  प्रियंका सुनील अनंतवार राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    सुलोचना धोंडिबा काकडे भाजप  
    अर्चना अंबादास काकडे शिंदेसेना  
    धुपताबाई श्यामसुंदर जाधव उद्धवसेना  
         
  अनुराधा राजू काळे भाजप  
    शोभाबाई महादेव गंगलेवाड राष्ट्रवादी शरद पवार गट  
    कमल चंद्रकांत देशमुख काँग्रेस  
    आरती नंदकुमार वैद्य शिंदेसेना  
    अस्लम शहिदा बेगम राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
         
         
20 संघमित्रा दिलीप कांबळे राष्ट्रवादी अजित पवार गट  
    निरंजना राजू लांडगे भाजप  
    जयश्रीबाई आनंदा वाघमारे उद्धवसेना  
    संंध्या केशव कांबळे संभाजी ब्रिगेड  
         
  मंगला गजानन देशमुख भाजप  
    योगीत अमोल येरगेवार शिंदेसेना  
    सीमरन कौर गोपालसिंघ टाक वंचित  
         
  संतोष माधव कांचनगिरी शिंदेसेना  
    संंदीप नागनाथ जिलेवाड उद्धवसेना  
    वैजनाथ ईश्वर देशमुख भाजप  
         
  रेखा विनायक आखुरके शिंदेसेना  
    सुवर्णा सतिश बसवदे भाजप  
    जयश्री संजय लंगडे उद्धवसेना  
    अर्चना शिवाजी हंबरडे संभाजी ब्रिगेड  
         
About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
महानगरपालिका निवडणूक निकाल 2026महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionlaturLatur Municipal Corporation

