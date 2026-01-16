Latur Election Winner List: लातूरमध्ये भाजप डॅमेज कंट्रोल करण्यात यशस्वी होणार?

Latur Municipal Election Winner Candidates List: लातूरहा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. लातूर महानगरपालिका एकूण जागा 70 जागांसाठी लढत झाली. मागील निवडणुकीत भाजपा 70 जागा, राष्ट्रवादी + रिपब्लिकन सेना- एकूण – 60 जागा, काँग्रेस + वंचित- काँग्रेस – 65, वंचित – 5, राष्ट्रवादी ( शरद पवार ) – 17, शिवसेना – 11, शिवसेना (UBT) – 9, AIMIM – 9 असे पक्षीय बलाबल होते.
|प्रभाग
|प्रवर्ग
|उमेदवाराचे नाव
|पक्ष
|विजयी उमेदवार
|
1
|
अ
|सरस्वती नरहरी राऊत
|भाजप
|चंद्रायणी निखाते
|काँग्रेस
|रत्ना राजेंद्र दुधमल
|शिंदेसेना
|सुप्रिया मरोतीराव पोहरे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|प्रियंका मनोज काकडे
|उद्धवसेना
|
ब
|लक्ष्मीबाई बालाजी जाधव
|काँँग्रेस
|योगेश मोतीराम मुंडे
|शिंदेसेना
|रवी दादाराव नागरगोजे
|उद्धवसेना
|दीपक सुभाषराव पाटील
|भाजप
|रामदास बालाजी पांचाळ
|मनसे
|
क
|शितल शिवाजी कलाने
|उद्धवसेना
|ज्योती किशन कल्याणकर
|भाजप
|सुनिता यादव कल्याणकर
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|सरस्वती बाबूराव चव्हाण
|शिंदेसेना
|सारिका शिवाजी भालेराव
|काँग्रेस
|
ड
|गजानन भिमराव कल्याणकर
|काँग्रेस
|विजय रामराव कल्याणकर
|उद्धवसेना
|सुहास बालाजी कल्याणकर
|शिंदेसेना
|अंगद बाळासाहेब नेव्हल
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|
2
|अ
|ज्योती मनिषा कदम
|शिंदेसेना
|कोमल रोहम कांबळे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|अश्विनी कैलाश सावते
|भाजप
|सुनिता रुपकराव जोंधळे
|वंचित
|ब
|आफिया खाजी नाफे
|काँग्रेस
|शिरीश गंगाधर खोंडे
|शिंदेसेना
|सखाराम सदाशिव तुपेकर
|भाजप
|बळवंत बालाजी तेलंग
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|क
|नंदा आनंद कल्याणकर
|काँग्रेस
|अपर्णा गजानन देशमुख
|उद्धवसेना
|शिलाबाई जगन्नाथ देशमुख
|शिंदेसेना
|नंसीम बेगम
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|कविता संतोष मुळे
|भाजप
|ड
|सचिन सुधाकर देशमुख
|शिदेसेना
|सतिश पुंडलिक देशमुख
|भाजप
|संदीप प्रकाश देशमुख
|काँग्रेस
|शईदोद्दीन हाफिजोद्दीन
|उद्धवसेना
|3
|अ
|प्रतीक्षा बाबुराव गजभारे
|शिंदेसेना
|सरिता उमेश पवळे
|भाजप
|कौशल्य संभाजी रणवीर
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|राणी भारत सरोदे
|उद्धवसेना
|ब
|सुळीलकुमार भिमसिंग चव्हाण
|शिंदेसेना
|माधवसिंह रामसिंह ठाकूर
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|सुदाशिव शंकर पुरी
|भाजप
|गणेश मारोतराव शहाणे
|उद्धवसेना
|क
|अरुणा भिमराव कोकाटे
|शिंदेसेना
|बेगाबाई विश्वनाथ कोकाटे
|उद्धवसेना
|अनिता श्रीधर नागपूरकर
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|मिना मारोती वाघ
|भाजप
|ड
|श्रीराम दत्ता कोकाटे
|भाजप
|संतोष विठ्ठल कोकाटे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|संंदीपसिंघ शंकरसिंघ गाडीवाले
|शिंदेसेना
|राहुल आनंद पवार
|वंचित
|4
|अ
|संघरत्न भुजंग निवडंगे
|शिंदेसेना
|गणेश नागोराव वाघमारे
|उद्धवसेना
|दयानंद नामदेव वाघमारे
|भाजप
|विजय सटवाजी सोंडारे
|काँग्रेस
|ब
|अॅड. गंगाधर अतुल पेदेवाड
|काँग्रेस
|सरिता गंगामिनी बिरकाले
|भाजप
|विद्या शहापूरवाड
|शिंदेसेना
|क
|छाया संतोष कानगुले
|काँग्रेस
|शैलजा किशोर स्वामी
|भाजप
|मथुरा गणेशराव हालकोडे
|शिंदेसेना
|ड
|मन्मतिसिंग भूपिंदरसिंग गिरणीवाले
|शिंदेसेना
|आनंद शंकरराव चव्हाण
|काँग्रेस
|प्रशांत विठ्ठल तिडके
|भाजप
|5
|अ
|भीमरत्न दादाराव कांबळे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|साहेबराव लक्ष्मण गायकवाड
|भाजप
|विफानुरेन इमरानअली बशर
|एमआयएम
|प्रमोद नरवाडे
|वंचित
|ब
|जयश्री निलेश पावडे
|भाजप
|ज्योती सुधाकर पांढरे
|काँग्रेस
|बन रेखा शाम
|शिंदेसेना
|नेहा गोविंद यादव
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|क
|अपर्णा ऋषीकेश नेरलकर
|शिंदेसेना
|नम्रता साहेबराव बेंज्रीकर
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|शांभवी प्रविण साले
|भाजप
|मधुबाला साहेबराव सावंत
|काँग्रेस
|ड
|महेश मारोतराव कनकंदडे
|भाजप
|अणर अशोक कोंडराज
|उद्धवसेना
|जमीर पठाण माली पटेल
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|फारुक अली खान
|काँग्रेस
|खान सुनुस खान रहीम खान
|राष्ट्रवादी शरद पवार गट
|शेख सोहेल शेखनजीर अहमद
|शिंदेसेना
|6
|अ
|लक्ष्मीबाई दिंगबर जमदाडे
|शिंदेसेना
|प्रवेशिका क्षीतीज जाधव
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|ज्योती विजयकुमार बगाटे
|उद्धवसेना
|शिला किशोर भवरे
|भाजप
|ब
|सचिन शंकर टाले
|काँग्रेस
|उमेश विमानंद डिगे
|शिंदेसेना
|राजेश लक्ष्मीनारायण यन्नम
|भाजप
|शेख वसीम शेख हकीम
|अपक्ष
|क
|सारिका मुकुंद जवळगावकर
|शिंदेसेना
|अरुणा सुधाकर जोशी
|काँग्रेस
|वैशाली मिलिंद देशमुख
|भाजप
|नाजशेख अब्दुल जब्बार
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|ड
|आशिष धुंडीराज नेरलकर
|भाजप
|अशोक किसन पावडे
|काँग्रेस
|प्रताप दिलीप पावडे
|शिंदेसेना
|7
|अ
|श्रीकांत लक्ष्मण गायकवाड
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|सन्मान प्रफुल्ल सावंत
|शिंदेसेना
|सुभाष मानदेव रायबोले
|नाशिक विकास आघाडी
|राहुल मधुकर सोनसळे
|वंचित
|ब
|प्रियंका सुभाष घाडगे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|महेरुन्नीसा बेगम मुनीरोद्दीन
|नाशिक विकास आघाडी
|शेख उम्मे ऐमन सय्यद रिजवान
|वंचित
|क
|बिलखीस जमानी इरफान
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|प्रियंका मनिष कांबळे
|नाशिक विकास आघाडी
|राजर्षी जिजाभाऊ गोडबोले
|वंचित
|ड
|ज्योती जीवनं गोवंदे
|राष्ट्रवादी शरद पवार गट
|मनीष साहेबराव जोरगेवार
|शिंदेसेना
|भाऊराव मरीबा भदरगे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|प्रशांत इंगोले
|वंचित
|अभिजीत कोंडेकर
|नाशिक विकास आघाडी
|8
|अ
|सत्यपाल भागोजी सावंत
|काँग्रेस
|संदीप रोहिदास सोनकांबळे
|भाजप
|दुश्यंत गणेश सोनाळे
|शिंदेसेना
|युवराज भीमराव गोडबोले
|एमआयएम
|ब
|निलोफर बेगम शेख फारुख
|शिंदेसेना
|परवीन बेगम शेख पाशा
|काँग्रेस
|मोहिनी विजय येवनकर
|भाजप
|नजीम बेगम खाजा सय्यद
|एमआयएम
|क
|कविता नागनाथ गड्डम
|भाजप
|सीमा राजेसिंह चव्हाण
|शिंदेसेना
|सलीमा बेगम नुरुल्ला खान
|काँग्रेस
|नसीम बेगम जावेद खान
|एमआयएम
|ड
|अब्बास हुसेर रजब अली
|काँग्रेस
|खान युनुस खान रहीम खान
|राष्ट्रवादी शरद पवार गट
|उमेशसिंह अशोकसिंह चौहान
|भाजप
|मुदिराज व्यकंट रामस्वामी
|शिंदेसेना
|9
|अ
|काशीबाई तुळशीराम गायकवाड
|शिंदेसेना
|ज्योती गणेश तादलापूरकर
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|मंजुषा प्रसाद राणवळकर
|भाजप
|ब
|विक्रमसिंह भगतसिंह ठाकूर
|काँग्रेस
|संतोष सायन्नामादनवाड
|शिंदेसेना
|किशोर मल्लिकार्जुन स्वामी
|भाजप
|क
|जिगीशा अशोक उमरेकर
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|शिवकांता सदाशिव कदम
|काँग्रेस
|नंदाबाई नवनाथ भालेराव
|शिंदेसेना
|सदिच्छा सोनी पाटील
|भाजप
|ड
|नवज्योतसिंघ भगतसिंघ गाडीवाले
|उद्धवसेना
|बलवंतसिंघ गोविंदसिंघ गाडीवाले
|भाजप
|आनंद पाडुंरंग पाटील
|काँग्रेस
|विलास उमाकांत भोसले
|शिदेसेना
|10
|अ
|प्रियंका संघरत्न कांबळे
|भाजप
|गंगाधर यादवराव गायकवाड
|भााकप
|आनंद जाधव
|उद्धवसेना
|लालचंद विजयकुमार भालके
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|सुनील मनोहर सोनसळे
|शिंदेसेना
|ब
|ललिता भगवान कुंभार
|काँग्रेस
|संध्या महेंद्र देमगुंडे
|भाजप
|दिपा हिरामन थोरवट
|अपक्ष
|क
|सुदर्शना महेश कोमणे
|भाजप
|आबेदाबानो शेखबाबू
|काँग्रेस
|भारती चेरकुला
|शिंदेसेना
|शाहेदाबेगम परवेज पठाण
|एमआयएम
|ड
|विरेंद्र जगजितसिंघ गाडीवाले
|भाजप
|अभिलाश राजेश पावडे
|काँग्रेस
|अजितसिंग गजाननसिंघ चव्हाण
|उद्धवसेना
|नागेश्वर गोगिनेणी नागशेखर
|शिंदेसेना
|गुरुसागरसिंघ प्रीतपालसिंघ सुखमनी
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|11
|अ
|जरीना बेगम
|काँग्रेस
|आसिया बेगमअब्दुल हबीब बागवान
|एमआयएम
|ब
|खुतीजा बेगमगुलाम मु्तफा मोमीन
|काँग्रेस
|नाजमा बेगम नसरुल्ला खान
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|रोहीन तरन्नुम
|राष्ट्रवादी शरद पवार गट
|सायमा खानम
|एमआयएम
|क
|अब्दुल रहिम अब्दुल वाहिद
|काँग्रेस
|मोहम्मद गौस अब्गुल अजीज
|उद्धवसेना
|शेख रऊफ शेख पाशा
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|ड
|मोहम्मद अतीख
|काँग्रेस
|तोहिद शेख शमशोद्दीन
|उद्धवसेना
|मोहम्मद मसूदअहमद खान
|एमआयएम
|12
|अ
|अब्हुल गफार अब्दुल सत्तार
|काँग्रेस
|मोमहम्मद सरफराज
|उद्धवसेना
|आशिया कौसम मोहम्मद हबीब
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|ब
|हसीना बेगम गुलाब खान
|भाजप
|शमीम बेगम शेख जावीद
|काँग्रेस
|साजीदा बेगम बशिरखान
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|नुरबू शेख गफूर
|उद्धवसेना
|क
|हलीमा बी शेक बाबू
|काँग्रेस
|सय्यदा समरीन सय्यदा जमीर
|भाजप
|सय्यद खमरुनीसा बेगम रसुल
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|ड
|शेख मोहसीन
|भादप
|सय्य्यद सेरअली महेबुब अली
|काँग्रेस
|मुखीत साब
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|हाशम चौधरी
|शिंदेसेना
|सय्यद खाजा रहीम
|उद्धवसेना
|13
|अ
|संगीता दिंगबर कांबळे
|काँग्रेस
|कांचन बाळासाहेब कांबळे
|भाजप
|आरती अनिल जोंधळे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|कांताबाई विठ्ठल जोंधळे
|उद्धवसेना
|स्वप्ना निलध्वज भद्रे
|शिंदेसेना
|ब
|अब्दुल फसीया फिरदोस मुख्तार
|काँग्रेस
|शांता रामराव कोमटवार
|भाजप
|अंसारी सामरा
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|क
|नागेश गोविंद कोकुलवार
|भाजप
|रवी डांगरे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|मोईज बंदुकवाला
|राष्ट्रवादी शरद पवार गट
|अक्षय गोविंद वट्टमवार
|उद्धवसेना
|वाजीद अन्वर जागीरदार
|काँग्रेस
|ड
|अब्दुल कादर अब्दुल रज्जाक
|मनसे
|अब्दु्ल रहीम अब्दुल गफूर
|काँग्रेस
|भालचंद्र रविंद्र पत्की
|भाजप
|मोहम्मद इरफान अल्लाह
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|शफी उर रहेमान
|राष्ट्रवादी शरद पवार गट
|गजानन साहेबराव हरकते
|उद्धवसेना
|14
|अ
|धनंजय कमलाकर जोंधळे
|भाजप
|प्रकाश गणपत जोंधळे
|शिंदेसेना
|पूनम संतोष शिंगे
|काँग्रेस
|प्रताप परमेश्वर हिवरे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|ब
|प्रियंका शशिकांत बागडे
|शिंदेसेना
|रेहना बेगम अतथर सुनार
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|शमा अब्दुल हबीब
|काँग्रेस
|क
|वंदना गंगाप्रसाद असोरे
|भाजप
|इंद्रीस बेगम अजीज
|काँग्रेस
|ज्योती संजय धुलधानी
|शिंदेसेना
|नगमा परवीन
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|ड
|बाबुभाई खोकेवाला
|काँग्रेस
|किरण बंडू पारदे
|भाजप
|फारुक हुसेन
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|जुबेर एक्का
|शिंदेसेना
|15
|अ
|हबीब बवाजीर छपारबंद
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|बावाजी सटमाने अलमखाने
|भाजप
|सुंदरलाल गुरुखुदे
|शिंदेसेना
|मोहम्मद उबैदूर रहमान
|काँग्रेस
|ब
|पूजा किशन फटाले
|शिंदेसेना
|कोम धनंजय माडेवार
|भाजप
|रईसाबेगम अमन अली खा
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|क
|आयेशा सनोबर अस्लम खान
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|निलम तुलजेश यादव
|शिंदेसेना
|श्रुती गणेश पेन्सलवार
|उद्धवसेना
|वैशाली अंबादास रातोळे
|काँग्रेस
|ड
|आकाश बालाजी टाक
|भाजप
|सत्यजित दिलीप जोईफोडे
|शिंदेसेना
|युसुफ अब्हुल हख
|काँग्रेस
|साबेर चाऊस नासेर चाऊस
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|16
|अ
|प्रदीप दगडू जाधव
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|अक्षयसिंह भानुसिंह गावत
|शिंदेसेना
|दीपकसिंग काशिनाथसिंग रावत
|भाजप
|ब
|मिनाबाई गंगाकिशन कांकर
|शिंदेसेना
|पूनम अनिकेतसिंह परदेशी
|मनसे
|रुची अल्केश भारतीया
|भाजप
|मिितलादेवी रामस्वरुप शर्मा
|काँग्रेस
|निता गौतम जैन
|उद्धवसेना
|17
|अ
|ज्योती महेंद्र खेडकर
|शिंदेसेना
|प्रभाबाई ईश्वरलाला यादव
|भाजप
|ब
|मनप्रीतकौर अमरजितसिंग कुंजीवाले
|भाजप
|हरविंदरकौर रणजीतसिंग गील
|शिंदेसेना
|गयत्री हरीश शर्मा
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|क
|जसपालसिंघ बसाखसिंघ तबेलेवाले
|काँग्रेस
|सुमीत प्रकाश मुथा
|भाजप
|बिरबल बिरजू यादव
|शिंदेसेना
|ड
|गुरमितसिंघ बरयामसिंग नवाब
|भाजप
|रविंद्रसिंघ आशासिंघ बुंगई
|शिंदेसेना
|तेजेंद्रसिंघ महेंद्रसिंघ ढाकणीवाले
|अपक्ष
|18
|अ
|ज्योत्सना राजू गोडबोले
|काँग्रेस
|लताबाई रावसाहेब चिंचोलीकर
|शिंदेसेना
|शिल्पा सुभाष लोखेडे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|मयुरी विलास धबाले
|भाजप
|ब
|शेख अन्वरसेख कासीम
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|हुसेन शोएब मजहर
|काँग्रेस
|नाजीया बेगम सय्यद हफीज
|भाजप
|क
|माहेजबीन अब्दुल फहीम
|काँग्रेस
|अनिल गाजुला रावली
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|कमलाबाऊ गोविंदराव लांडगे
|भाजप
|ड
|मोहसीनखान महमुद खान
|काँग्रेस
|सुमय्या बेगम अहेमद अली
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|गफार खान गुलामखान
|भाजप
|19
|अ
|भिमराव नारायण गायकवाड
|शिंदेसेना
|सुप्रिया अनंत तिगोटे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|देवानंद गणपती सरोदे
|उद्धवसेना
|अभिषेख रमेश सौदे
|भाजप
|ब
|विश्वनाथ नामदेव जटाळे
|शिंदेसेना
|अक्षय दिगंबर मुपडे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|दिलीप संतोष मोरे
|भाजप
|क
|प्रियंका सुनील अनंतवार
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|सुलोचना धोंडिबा काकडे
|भाजप
|अर्चना अंबादास काकडे
|शिंदेसेना
|धुपताबाई श्यामसुंदर जाधव
|उद्धवसेना
|ड
|अनुराधा राजू काळे
|भाजप
|शोभाबाई महादेव गंगलेवाड
|राष्ट्रवादी शरद पवार गट
|कमल चंद्रकांत देशमुख
|काँग्रेस
|आरती नंदकुमार वैद्य
|शिंदेसेना
|अस्लम शहिदा बेगम
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|20
|अ
|संघमित्रा दिलीप कांबळे
|राष्ट्रवादी अजित पवार गट
|निरंजना राजू लांडगे
|भाजप
|जयश्रीबाई आनंदा वाघमारे
|उद्धवसेना
|संंध्या केशव कांबळे
|संभाजी ब्रिगेड
|ब
|मंगला गजानन देशमुख
|भाजप
|योगीत अमोल येरगेवार
|शिंदेसेना
|सीमरन कौर गोपालसिंघ टाक
|वंचित
|क
|संतोष माधव कांचनगिरी
|शिंदेसेना
|संंदीप नागनाथ जिलेवाड
|उद्धवसेना
|वैजनाथ ईश्वर देशमुख
|भाजप
|ड
|रेखा विनायक आखुरके
|शिंदेसेना
|सुवर्णा सतिश बसवदे
|भाजप
|जयश्री संजय लंगडे
|उद्धवसेना
|अर्चना शिवाजी हंबरडे
|संभाजी ब्रिगेड