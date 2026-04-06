  मराठवाडा
  जालन्यात जमिनीखाली लाव्हा? आगीसह काळा धूर येत असल्याने खळबळ; स्थानिक घाबरले, प्रशासन घटनास्थळी

Lava Like substance in Jalna: जालना शहराजवळ असलेल्या सामनगाव रोड परिसरात जमिनीतून लाव्हासदृश्य पदार्थ बाहेर आल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Apr 6, 2026, 09:49 PM IST
Lava Like substance in Jalna: जालना जिल्ह्यात सामनगाव रोड परिसरात जमिनीतून लाव्हा बाहेर येत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. महावितरणच्या उच्च दाबाच्या पोल खालून हा लाव्हासदृश्य पदार्थ निघत असल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. आणि यामुळेच नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. खरंच हा लाव्हा होता की आणखी काय? प्रशासनाच्या तपासात नेमकी काय माहिती समोर आली? जाणून घ्या

जालना शहराजवळ असलेल्या सामनगाव रोड परिसरात जमिनीतून लाव्हासदृश्य पदार्थ बाहेर आल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.  महावितरणकडून विद्युत पोल रोवलेल्या जागेतून अचानक लाव्हासदृश्य पदार्थ निघत असल्यानं परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. ही चर्चा आणि याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. विद्यूत पोल रोवलेल्या जमिनीतून काळ्या रंगाचा ज्वलनशील पदार्थ अचानक बाहेर फेकला जात असल्याचं दिसून आलं. शिवाय त्यातून आग देखील बाहेत पडत असल्यानं ही भीती अधिकच वाढत गेली.

सोशल मीडियावर हे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने याची दखल घेतली. आपत्ती व्यवस्थापनच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करत नेमका प्रकार काय आहे हे जाणून घेतला.. आणि त्यानंतर हा लाव्हा नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

तपासात नेमकं काय उघड झालं?

सामनगाव रोड परिसरात लाव्हा सदृश्य पदार्थ जमिनीतून बाहेर आला होता.  हा पदार्थ ज्वलनशील असल्याने नागरिकांमध्ये भीती पसरली होती. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून घटनेची दखल घेण्यात आली. अधिकाऱ्यांकडून घटनेची पाहणी करण्यात आली.  

11 केव्हीचा विद्युत पोल रोवल्यामुळे जमिनीतील खडक वितळून बाहेर आला. वीज प्रवाह बंद केल्यानंतर हा प्रकार बंद झाला. वीजेच्या पोलला आर्थिंग न मिळाल्यामुळे हा प्रकार घडला आहे. 

प्रशासनाकडून हा लाव्हा नसल्याचं जाहिर करण्यात आल्यानंतर स्थानिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. तर वीजप्रवाह बंद केल्यानंतर हा प्रकार बंद झाल्याने याची खात्रीही पटली आहे. त्यामुळे यापुढे अशा अफवा पसरवू नयेत असं आवाहन नागरिकांना केला आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

