Marathi News
‘सोनू सूद पूरग्रस्त पंजाबच्या मदतीला धावला,’ मराठवाड्यातील पूरानंतर मराठी कलाकार कुठे? आमदाराची पोस्ट

Maharashtra Rain Marathi Actors Actress: अभिनेता सोनू सूद मुंबईमध्ये राहत असूनही पंजाबमध्ये पूर आला असता मदतीला धावून गेल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 27, 2025, 01:12 PM IST
‘सोनू सूद पूरग्रस्त पंजाबच्या मदतीला धावला,’ मराठवाड्यातील पूरानंतर मराठी कलाकार कुठे? आमदाराची पोस्ट
सोशल मीडियावर आमदाराची पोस्ट (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Rain Marathi Actors Actress: मराठवाड्यामध्ये मागील आठवड्याभरापासून जोरदार ते मुसळधार पाऊस पडत असून पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. धराशीव, बीड, सोलापूर जिल्ह्याला पुराचा तडाखा बसला आहे. लाखो लोकांना या पुराचा फटका बसला असून हजारो हेक्टर जमिनीवरील पीक पाण्यात गेलं आहे. शेतकरी हवालदील झाला आहे. अनेकांची घरं वाहून गेली असून त्यांना पूरग्रस्तांसाठीच्या छावणीमध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे. अनेकांनी तर घरांच्या छतांवर चढून स्वत:चा जीव वाचवला. अशा अडकलेल्या लोकांना काही ठिकाणी तब्बल 10 ते 12 तासानंतर मदत मिळाली आहे. एनडीआरएफच्या तुकड्या, स्थानिक सेवाभावी संख्या, तरुण गावागावांमध्ये अडकून पडलेल्यांना सुरक्षित स्थळी आणण्यासाठी झटत आहेत. सरकारकडूनही शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र एवढं सारं होत असतानाच मराठी कलाकार कुठे आहेत असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. एका आमदारानेच हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. 

स्क्रीनशॉट व्हायरल

मागील आठवडाभरापासून मराठी कलाकार मराठवड्यातील पुरावर साधे व्यक्तीही झालेले नाहीत. एकीकडे सर्वसामान्यांकडून मदतीचा ओघ सुरु झालेले असतानाच कलाकार कुठे आहेत असा सवाल विचारला जात आहे. प्रमोशनसाठी, चित्रपटांच्या जाहिरातींसाठी महाराष्ट्र पालथा घालणारे कलाकार आता ते ज्यांना मायबाप प्रेक्षक म्हणतात तेच मराठवाड्यातील प्रेक्षक अचडणती असताना कुठे आहेत? असा सवाल सोशल मीडियावरुन विचारला जात आहे. अनेक कलाकारांनी मागील काही दिवसांमध्ये इन्स्टाग्रामवरुन काय पोस्ट केलं याचे स्क्रीनशॉट शेअर करत ते किती अंवदेनशील आहेत याबद्दल भाष्य केलं जात आहे.

दाक्षिणात्य कलाकारांचा संदर्भ

अनेकांनी तर दाक्षिणात्य कलाकार कशाप्रकारे अशा संकटाच्या प्रसंगी सगळं विसरुन समोर येतात आणि लाखो रुपयांची आर्थिक मदत करण्याबरोबरच स्वत: मदतीसाठी हजर होतात याची आठवण मराठी कलाकारांना करुन दिली आहे. 

मराठी कलाकार आहेत कुठे?

अजित पवारांच्या पक्षाचे विधानपरिषदेचे आमदार अमोल मिटकरींनीही सर्व मराठी कालाकारांना एक भावनिक आवाहन केलं आहे. "सर्व मराठी कलावंत, पुणे, मुंबईत राहणारे सिने-अभिनेते, गायक , शाहीर यांना विनंती सोनू सूद जसा पंजाबच्या मदतीला धावला तितकं नाही पण निदान फुलाच्या पाकळी इतकी तरी मराठवाड्यातील आपल्या बांधवाना मदत करा. याच मराठवाड्याने आपल्याला फाळके ते महाराष्ट्र भूषणपर्यंत पोहचविले आहे," असं मिटकरींनी म्हटलं आहे. आपल्या या पोस्टमधून मिटकरींनी एकप्रकारे 'मराठवाडा संकटात असतानाच मराठी कलाकार आहेत कुठे?' असा सवाल विराचला आहे.

लोंढे आवरण्याची मागणी

मिटकरींच्या या पोस्टवर धीरज ढवळे नावाच्या फॉलोअर्सने सर्वांनीच मदत केली पाहिजे असं म्हटलं आहे. "उद्योजक, मुंबई इंडियन्स आयपीएल टीम, जमिनी लुटणारे सगळ्यांना सांगा साहेब!  कोणते राज्य महाराष्ट्राला मदत करायला समोर येत नाही. जेव्हा दुसर्‍या राज्यात अशी परिस्थिती येते तेव्हा आपण मदत करतो. तसेच जेवढा पैसा मुंबईसहित प्रमुख शहराला परप्रांतीय लोक वाढल्यामुळे खर्च होत आहेत, त्याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. तसेच तो पैसा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राला कामी आला असता. आता पण वेळ आहे, लोंढे आवरा," असा सल्ला दिला आहे.

नाना-अनासपुरेंचं आवाहन, रहाणेची मदत

नाम फाऊंडेशनचे नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरेंनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये असं आवाहन केलं असून सर्वांनी जास्तीत जास्त मदत करावी असं आवाहन दोन दिवसांपूर्वी केलं आहे. क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेने दोन दिवसांपूर्वीच आपल्या इस्ट्ग्राम हॅण्डलवरुन मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचं आवाहन करताना आपणही शेतकऱ्यांना मदत केल्याचं सांगितलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
maharashtra rainEntertainment IndustryEntertainmentIndustryMarathi entertainment industry

