दिल्लीत धडकणार मराठ्यांचं वादळ! मनोज जरांगेंनी सांगितला दिल्लीवारीचा प्लान, 'कोणतीही मागणी...'

Manoj Jarange on Delhi Visit: दिल्लीत मराठा समाजाचं एक दिवसाचं विशाल अधिवेशन भरवलं जाणार आहे. मनोज जरांगेंनी यावेळी नेमकी काय योजना असेल याबद्दल सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 21, 2025, 08:39 AM IST
Manoj Jarange on Delhi Visit: मनोज जरांगेंनी झी 24 तासला दिलेल्या मुलाखतीत दिल्लीवारीचा प्लान सांगितला. दिल्लीत मराठा समाजाचं एक दिवसाचं विशाल अधिवेशन भरवलं जाणार आहे. त्याची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल असं, मनोज जरांगे यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' या विशेष मुलाखतीत सांगितलं. दिल्लीत आंदोलन नसेल, तसंच कुठलीही मागणी नसेल. फक्त एक दिवसाचं मराठा समाजाचं राजधानी दिल्लीत अधिवेशन असेल, अशी माहिती मनोज जरांगेंनी दिली. 

दिल्लीत देशातील मराठ्यांचं एक दिवसाचं अधिवेशन घेणार आहे. असं अधिवेशन पुन्हा होणार नाही असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला आहे. "तारीख आम्ही लवकरच जाहीर करु. कारण खूप लोक जाणार आहेत. एखादा शेतकरी दुसऱ्या देशात जातो, व्यावसायिक, कारखानदार दुसऱ्या देशात जाऊन ऊस, उत्पन्नं कसं आहे पाहतात आणि मग बदल करतात. तसं आपण तेथील शेती, प्रगती, दळणवण, व्यवसाय कसं आहे हे पाहिलं पाहिजे. आपल्यात परिवर्तन होतं, हुशार होतो. प्रवाहप्रमाणे आपण वागायला सुरुवात करतो. ते नोकरीला कसे लागले, उत्तीर्ण कसे झाले हे पाहिलं पाहिजे," असं मनोज जरांगेंनी म्हटलं आहे. 

"आपला दिल्लीचा ध्वज डौलाने कुठे फडकत आहे हे प्रत्यक्षात पाहिलं पाहिजे. इतिहास सांगणार, आपण ऐकणार, सांगणाऱ्याला एकट्यालाच माहित. आयुष्यभर कामं पडली आहेत. एक दिवस जायचं, आपण सगळे भाऊ देशातील एका ठिकाणी भेटायचं, कडकडून मिठ्या मारायच्या. हा खूप मोठा आनंदाचा सोहळा होणार आहे. यावेळी काही आंदोलन, मागणी नसेल," असंही त्यांनी म्हटलं.

अभ्यासकांवर टीकेची तोफ 

मनोज जरांगे यांनी अभ्यासकांवर टीकेची तोफ डागली. मुंबईतील आंदोलनातून मराठा समाजाला काहीच मिळालं नाही अशी टीका, मराठा समाजाचे काही अभ्यासक करत आहेत. त्यावर बोलताना ज्यांनी समाजाला काहीच दिलं नाही, ते आता आपल्यावर टीका करत असल्याचा आरोप जरांगेंनी केला. समाजानं त्यांच्यावरही विश्वास सोपवला होता. मात्र त्यांनी काय केलं असा सवाल जरांगेंनी केला. आपल्याला समाजापासून तोडायचा या टीकाकारांचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

 

FAQ

1) मनोज जरांगे यांनी दिल्ली अधिवेशनाची घोषणा कधी आणि कशी केली? (When and how did Manoj Jarange announce the Delhi convention?)
जरांगे यांनी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी झी २४ तासच्या 'टू द पॉइंट' मुलाखतीत ही घोषणा केली. ते म्हणाले, "दिल्लीत मराठा समाजाचे एकदिवसीय विशाल अधिवेशन भरविणार आहोत. तारीख लवकरच जाहीर करू." ही घोषणा मुंबईतील आंदोलनाच्या यशानंतर आली, ज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात आले. 

2) दिल्ली अधिवेशन कशासाठी आहे? (What is the purpose of the Delhi convention?)
हे अधिवेशन मराठा समाजाच्या एकजुटी आणि प्रेरणेसाठी आहे. जरांगे म्हणाले, "देशातील मराठ्यांची एक दिवसाची भेट. इतिहास ऐकणं, कडकडून मिठ्या मारणं, आनंदाचा सोहळा. तेथील शेती, प्रगती, व्यवसाय, नोकऱ्या कशा मिळतात हे पाहणं. आपण हुशार होऊन प्रवाहानुसार वागायला शिकू." हे शेतकरी किंवा व्यावसायिक जसे दुसऱ्या देशात जाऊन शिकतात तसे आहे. पुन्हा असे अधिवेशन होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

3) अधिवेशनात आंदोलन किंवा मागणी असेल का? (Will there be any agitation or demands at the convention?)
नाही, जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, "दिल्लीत आंदोलन नसेल, कुठलीही मागणी नसेल. फक्त एकदिवसीय अधिवेशन असेल." हे शुद्धपणे समाजिक एकत्र येणे असून, राजकीय किंवा आंदोलनात्मक नाही. "आपला दिल्लीचा ध्वज डौलाने कुठे फडकतो हे प्रत्यक्ष पाहायचं," असे ते म्हणाले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Tags:
Manoj Jarangemaratha reservationमराठा आरक्षणमनोज जरांगेशरद पवार

