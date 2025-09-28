छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि... संपूर्ण मराठवाडा पाकिस्तानचा भाग असता; महाराष्ट्राचा नाही तर संपूर्ण भारताचा नकाशा बदलला असता

Marathwada Liberation Story : मराठवाडा... महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त चर्चेत असणारा भूभाग. सध्या मराठवाडा चर्चेत आहे तो मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे. मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली आहे. हेच हैदराबाद गॅझेट निजामाच्या काळात लागू करण्यात आले होते. याच निजामाने मराठवाड्याला कैद केले होते. याच निजामांमुळे छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूरसह संपूर्ण मराठवाडाच पाकिस्तानचा भाग असता. निजामांमुळे महाराष्ट्राचा नाही तर संपूर्ण भारताचा नकाशा बदलला असता. जाणून घेऊया मराठवाडा मुक्ती संग्राम नेमका काय होता.
15 ऑगस्ट 1974 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र, महाराष्ट्रातील एक भूभाग अजूनही कैदेत होता. या भूभागावर निजामाचे राज्य होते. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी निजामाच्या गुलामगिरीतून मराठवाडा स्वतंत्र झाला. म्हणून दरवर्षी 17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन म्हणून साजरा केला जातो. निजामाविरोधात शूर विरांनी लढा देताना बलिदान दिलं.
7 सप्टेंबरला वल्लभभाई पटेल यांनी स्वतंत्र भारताच्या सैन्य दलाला हैदराबाद संस्थानात पोलिसी बळाचा वापर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 13 सप्टेंबरला ऑपरेशन पोलो सुरू करण्यात आले. या दरम्यान 17 सप्टेंबरला निजामाने माघार घेतली. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा निजामाच्या तावडीतून मुक्त झाला. हैद्राबाद मुक्ती संग्राम यशस्वी करुन मराठवाड्यातील जनतेने निजामाच्या अन्यायी राजवटीविरुद्धचा लढा यशस्वी केला. तो दिवस 17 सप्टेंबर मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन म्हणून साजरा केला जातो.
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला, पण त्यावेळी संपूर्ण देश विविध संस्थानांमध्ये विखुरलेला होता. त्यावेळच्या 565 पैकी 562 संस्थांनांनी स्वतंत्र भारतात सामील होण्याची सहमती दाखविली आणि ही संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन झाली. मात्र हैदराबाद, काश्मीर आणि जुनागढ ही तीन संस्थाने स्वतंत्र भारतात सामील झाली नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजांची राजवट गेली पण या तीन संस्थानातील लोक मात्र अद्याप स्वतंत्र झाले नव्हते. त्या काळात मराठवाडा हा हैद्राबाद संस्थानाचा भाग होता आणि मराठवाड्याच्याा जनतेला स्वतंत्र मिळवण्यासाठी हैद्राबादच्या निजामाविरोधात दीर्घ लढा द्यावा लागला, तसेच अनेकांना या लढ्यात जीवाचे बलिदान द्यावे लागले.
1938 ते 1948 हा मराठवाडा मुक्तिसंग्रामचा प्रमुख कालखंड म्हणून ओळखला जातो. याच काळात मराठवाडा निझामाच्या राजवटीतून मुक्त करण्यासाठी वेगवेगळी राजकीय आंदोलने, विद्यार्थी चळवळी इतकेच नाही तर सशस्त्र आंदोलने देखील झाली. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी हैद्राबादच्या निजामाने कासीम रझवी याच्या मदतीने रझाकार संघटनेची स्थापन केली आणि मराठवाड्यातील जनतेवर अत्याचार करायला सुरुवात केली. 15 ऑगस्ट 1947 ला देशात तिरंगा फडकत असताना देशाच्या मध्यभागी असलेल्या हैदराबाद संस्थानात मात्र तिरंगा फडकवणे गुन्हा होता. या हैदराबाद संस्थातमध्ये आजचे तेलंगण, कर्नाटकचे दोन जिल्हे आणि महाराष्ट्रातले 8 जिल्हे म्हणजेच संपूर्ण मराठवाड्याचा समावेश होता.
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताची फाळणी झाली. यावेळी भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश स्वतंत्र झाले. हैदराबाद संस्थानाचे निजाम हे स्वतंत्र भारतात सामील होण्यास तयार नव्हते. त्यांनी पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा विचार केला होता, पण सरदार वल्लभभाई पटेल आणि भारतीय सैन्याने हस्तक्षेप केला. स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वपूर्ण योगदान होतं. तसेच त्यांनी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्यामुळे निजामाचा संपूर्ण भारतातच “पाकिस्तान” बनवण्याचा डाव फसला. हैदराबादचा मुक्ती संग्राम हा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यापेक्षा जास्त गुंतागुंतीचा होता असे बोलले जाते. मुख्य म्हणजे हा लढा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या बरोबरच सुरू झाला. मात्र, भारत स्वतंत्र झाल्याच्या तब्बल 13 महिन्यांनंतर हा लढा संपला.
FAQ
1 मराठवाडा मुक्ती संग्राम नेमका काय होता?
मराठवाडा हा हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता आणि निजामाच्या राजवटीखाली कैद होता. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला तरी मराठवाडा निजामाच्या तावडीत राहिला. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी ऑपरेशन पोलोच्या माध्यमातून मराठवाडा मुक्त झाला. यामुळे निजामाच्या अन्यायी राजवटीविरुद्धचा लढा यशस्वी झाला आणि मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन म्हणून १७ सप्टेंबर साजरा केला जातो.
2 मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन कधी साजरा केला जातो आणि का?
दरवर्षी १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस निजामाच्या गुलामगिरीतून मराठवाड्याच्या मुक्तीचा स्मरण करतो, जेव्हा १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने माघार घेतली आणि हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील झाले.
3. निजामाने मराठवाड्याबाबत काय केले होते?
निजामाने मराठवाड्याला कैद केले होते आणि त्याच्या राजवटीखाली अन्यायकारक शासन चालवले. त्याने पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा विचार केला होता, ज्यामुळे मराठवाडा (छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूरसह ८ जिल्हे) पाकिस्तानचा भाग असता. निजामाने कासीम रझवीच्या मदतीने रझाकार संघटना स्थापन करून मराठवाड्यातील जनतेवर अत्याचार केले.