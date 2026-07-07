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पत्नीवर झाडल्या तीन गोळ्या, अन्....; नांदेडमध्ये पतीचे हादरवणारे कृत्य

कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीवर गावठी कट्ट्यातून तब्बल तीन राऊंड गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना नांदेड जिल्ह्यात घडली. या प्राणघातक हल्ल्यात पत्नी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 07, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:27 PM IST
पत्नीवर झाडल्या तीन गोळ्या, अन्....; नांदेडमध्ये पतीचे हादरवणारे कृत्य
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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पत्नीवर झाडल्या तीन गोळ्या, अन्....; नांदेडमध्ये पतीचे हादरवणारे कृत्य
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