/पत्नीवर झाडल्या तीन गोळ्या, अन्....; नांदेडमध्ये पतीचे हादरवणारे कृत्य

नांदेड जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कौटुंबिक वादातून पतीनेच पत्नीवर जीवघेणा हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात पत्नी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर पती मात्र घटनास्थळावरुन फरार झाला आहे.
लोहा येथील रहिवाशी आरोपी विशाल जाधव आणि त्याची पत्नी अर्चना यांच्यात सोमवारी मध्यरात्री कडाक्याचे भांडण झाले. हा वाद इतका विकोपास गेला की पती विशालने अर्चनावलर गावठी कट्ट्यातून तब्बल तीन राऊंड गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. तर, पत्नी गंभीर जखमी असून रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे.
कौटुंबिक वादात विशालने रागाच्या भरात पत्नी अर्चनावर विनापरवाना गावठी कट्ट्यातून सलग तीन गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी तिच्या कानाला चाटून गेली तर दुसरी गोळी पाठीत घुसली. त्यानंतर अर्चना रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळली. गोळीबाराचा आवाज ऐकल्यानंतर आजूबाजूचे नागरिकांनी धाव घेतली आणि तिला तातडीने नांदेड येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
दरम्यान, फरार आरोपी विशाल जाधव याच्यावर मे 2025मध्ये पेट्र्रोल पंप लुटीचा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती समोर येतेय. विशाल जाधवच्या शोधासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना झाली आहेत. तर, लोहा शहरात थेट गावठी कट्ट्यातून गोळीबार झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक 4 येथील कुर्ला कॅम्प चौक परिसरात धारदार शस्त्राने भोसकून एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी रात्री सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास घडली. मृत व्यक्तीचे नाव काला उर्फ सतनाम सिंग लबाना असे असून, त्याच्यावर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. हल्ला करतानाची घटना एका नागरिकाने आपल्या कॅमेरात चित्रित केली.
या प्रकरणात अनिश सिंग लबाना याने हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. हल्ल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. घटनेची माहिती मिळताच विठ्ठलवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा सुरू केला. हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.