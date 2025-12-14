English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांच्यावर हल्ला, गाडीच्या काचा फोडल्या, मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?

Attack on OBC Leader Mangesh Sasane: बीडच्या माजलगाव परिसरात ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांच्या गाडीवर हल्ला करण्यात आला आहे. धारूर पोलीस स्टेशनमध्ये दोन अज्ञात हल्लेखोरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 14, 2025, 08:32 AM IST
ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांच्यावर हल्ला, गाडीच्या काचा फोडल्या, मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?

Attack on OBC Leader Mangesh Sasane:  ओबीसी नेते ॲड. मंगेश ससाणे यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. मंगेश ससाणे यांच्या गाडीवर रात्रीच्या सुमारास अज्ञातांनी दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे. बीडच्या माजलगाव परिसरात हा हल्ला करण्यात आला. ओबीसी आंदोलक पवन करवर यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी आरोपींना अद्याप अटक न झाल्याच्या निषेधार्थ ॲड. ससाणे माजलगाव पोलीस ठाण्यात भेट देण्यासाठी गेले होते. तेथून परत येत असताना तेलगाव–धारूर मार्गावर ही घटना घडली. 

माजलगाव पोलीस ठाण्यात भेट देऊन परतत असताना दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात व्यक्तींनी मंगेश ससाणे यांच्या वाहनावर अचानक दगडफेक केली. या हल्ल्यात गाडीच्या काचा फुटल्या असून वाहनाचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणीही जखमी किंवा जीवितहानी झालेली नाही. 

ही घटना घडल्यानंतर परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मंगेश ससाणे यांनी तत्काळ धारूर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. घटनेची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
OBCMangesh Sasaneमंगेश ससाणेओबीसीAttack on OBC Leader Mangesh Sasane

इतर बातम्या

बाईच्या नादी लागून इमान विकला... 64 वर्षीय पाकिस्तानी हेराल...

भारत