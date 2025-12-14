ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांच्यावर हल्ला, गाडीच्या काचा फोडल्या, मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?

Attack on OBC Leader Mangesh Sasane: ओबीसी नेते ॲड. मंगेश ससाणे यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. मंगेश ससाणे यांच्या गाडीवर रात्रीच्या सुमारास अज्ञातांनी दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे. बीडच्या माजलगाव परिसरात हा हल्ला करण्यात आला. ओबीसी आंदोलक पवन करवर यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी आरोपींना अद्याप अटक न झाल्याच्या निषेधार्थ ॲड. ससाणे माजलगाव पोलीस ठाण्यात भेट देण्यासाठी गेले होते. तेथून परत येत असताना तेलगाव–धारूर मार्गावर ही घटना घडली.
माजलगाव पोलीस ठाण्यात भेट देऊन परतत असताना दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात व्यक्तींनी मंगेश ससाणे यांच्या वाहनावर अचानक दगडफेक केली. या हल्ल्यात गाडीच्या काचा फुटल्या असून वाहनाचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणीही जखमी किंवा जीवितहानी झालेली नाही.
ही घटना घडल्यानंतर परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मंगेश ससाणे यांनी तत्काळ धारूर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. घटनेची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.